ETV Bharat / state

हिमाचल में कौन होगा 2027 का किंग, किसे मिलेगा सुख, किसकी होगी जय, खत्म होने वाली है इंतजार की घड़ी

हिमाचल प्रदेश नगर निकाय चुनाव के नतीजे आ चुके हैं. वहीं, चुनाव परिणाम को लेकर हर दल अपनी-अपनी जीत का दावा कर रहा है.

हिमाचल में कौन होगा 2027 का किंग?
हिमाचल में कौन होगा 2027 का किंग? (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : May 19, 2026 at 6:54 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

शिमला: स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम को भाजपा व कांग्रेस अपनी-अपनी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं. इसी चुनाव में दिग्गजों की जमीन खिसकी है. ये सियासी जमीन कहां और कैसे खिसकी, इसकी चर्चा से पहले हिमाचल की राजनीतिक तस्वीर के कुछ बिंदुओं पर फोकस करना जरूरी है. हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. देवभूमि का सियासी किंग कौन होगा, उसके संकेत जल्द ही मिलने शुरू हो जाएंगे. जैसे बादल उमड़ने से कुछ-कुछ मौसम का अनुमान लग ही जाता है, वैसे ही स्थानीय निकाय, एमसी व पंचायत चुनाव से राजनेताओं को सत्ता की बारिश के आसार दिख जाते हैं.

ये समय अब दूर नहीं है. कारण ये है कि नगर निकाय चुनाव का परिणाम आने के बाद अब महीने की आखिरी तिथि को चार नगर निगमों का चुनाव परिणाम भी आ जाएगा. फिर पंचायत चुनाव के परिणाम से सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी. खासकर, भाजपा व कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं को तो पंचायतों के परिणाम से अपनी कमियां-मजबूती का अहसास हो जाएगा. यही कारण है कि ये चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल हैं. तो आइए, छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल की सियासत में स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव के आलोक में आने वाले विधानसभा चुनाव को समझते हैं.

वैसे तो स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा व कांग्रेस पार्टी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते. ऐसे में विजयी प्रत्याशी को कोई भी दल अपना प्रत्याशी होने का दावा करता है. अभी कुल 47 नगर निकाय (नगर पंचायत व नगर परिषद) के परिणाम आए हैं. कांग्रेस जिला कांगड़ा, जिला मंडी में अपनी प्रभावशाली जीत का दावा कर रही है. भाजपा भी बिलासपुर, नाहन, ऊना, रामपुर आदि में जीत का दावा कर रही है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने कुल 47 स्थानीय निकायों में से 32 निकायों में जीत हासिल की है. वहीं, भाजपा मुखिया डॉ. राजीव बिंदल ने दावा किया कि 47 में से 30 नगर निकायों में भाजपा ने नगर पंचायत व नगर परिषदों की कुल 229 सीटों में से 120 सीटें जीती हैं.

यदि नगर पंचायत कुल आंकड़ा देखें तो नगर परिषद व नगर पंचायतों में कुल 377 सीटें हैं. उनमें से भाजपा के समर्थन वाले 177 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. कांग्रेस के समर्थन वाले 158 उम्मीदवार विजयी हुए हैं. अन्य को 42 वार्ड में जीत मिली है. कुछ निर्विरोध भी चुने गए हैं. दोनों दल अन्यों को अपने खाते में लाने की जुगत भिड़ा रहे हैं. नगर पंचायत व नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए लॉबिंग होगी. भाजपा को कांगड़ा व मंडी जिला में झटका लगा है. कांग्रेस को डिप्टी सीएम के ऊना जिला में पार्टी को झटका लगा है. रामपुर में भी कांग्रेस को करारी हार मिली है. भाजपा को कुल्लू में भी सियासी सदमा मिला है.

वैसे सत्ता के सेमीफाइनल की असली तस्वीर नगर निगम चुनाव से स्पष्ट होगी. यदि भाजपा मंडी, धर्मशाला व सोलन जीतने में सफल रहती है तो ये कांग्रेस की सुख की सरकार के लिए दुख भरा घटनाक्रम होगा. यदि कांग्रेस को मंडी व धर्मशाला में बेहतर परिणाम मिलते हैं तो ये कांग्रेस के लिए 2027 में मिशन रिपीट का हौसला देने वाली खबर होगी. मंडी जयराम ठाकुर का गृह जिला है. मंडी शहर में भाजपा विधायक अनिल शर्मा हैं और यहां विधानसभा चुनाव में अपने चेहरे के बूते 9 सीटें जीतने वाले जयराम ठाकुर ने सघन प्रचार किया है. इतना होने पर भी यदि भाजपा के लिए अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो ये 2027 में खास तौर पर जयराम ठाकुर के लिए शुभ संकेत नहीं होंगे.

धर्मशाला में सुधीर शर्मा की नाक का सवाल है. यदि सुधीर भाजपा की नैया पार करवाने में सफल होते हैं तो वो आने वाले समय में जिला कांगड़ा में पार्टी के सशक्त चेहरे के रूप में उभरेंगे. चार नगर निगम में वार्डों की कुल संख्या 64 है. ऐसे में असल तस्वीर नगर निगम चुनाव में साफ होगी. एमसी इलेक्शन में पार्टी सिंबल पर चुनाव होता है. इस समय हिमाचल में मंडी, सोलन, धर्मशाला व पालमपुर नगर निगम के चुनाव परिणाम का इंतजार है. ये परिणाम 31 मई को आएंगे.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू का दावा है कि केंद्र की तरफ से सहयोग न मिलने के बावजूद कांग्रेस सरकार ने विकास की रफ्तार को थमने नहीं दिया है. सीएम का दावा है कि भाजपा पांच गुटों में बंटी है और आने वाले समय में कांग्रेस मिशन रिपीट में कामयाब होगी. वहीं, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू की हालत पश्चिमी बंगाल की पूर्व सीएम ममता बनर्जी के समान हो गई है. जयराम ठाकुर ने कहा कि जैसे ममता दीदी हार स्वीकार नहीं कर रही थी, वैसे ही सीएम सुक्खू व्यवहार कर रहे हैं.

लेखक-संपादक व वरिष्ठ मीडिया कर्मी नवनीत शर्मा का कहना है कि हिमाचल जैसे छोटे राज्य में स्थानीय निकाय व नगर निगम सहित पंचायत चुनाव बहुत अहम हैं. यहां कुल 68 विधानसभा सीटें हैं. ऐसे में नगर निकाय व पंचायत चुनाव से शहरी व ग्रामीण इलाकों में सियासी दलों व नेताओं को अपनी स्थिति का अंदाजा मिल जाता है. ये चुनाव नेताओं के लिए संकेत होते हैं. यदि किसी नेता को अपना निर्वाचन क्षेत्र हाथों से फिसलता नजर आता है तो उसके लिए ये खतरे की घंटी होते हैं.

इन सब कारणों को देखते हुए राजनेता स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव को बहुत महत्वपूर्ण मानते हैं. सियासत में तो वैसे भी कहा जाता है कि एक पंचायत प्रधान ही विधायक की जान होता है. फिलहाल, 31 मई तक सेमीफाइनल का परिणाम आएगा और ये रिजल्ट 2027 की दिशा तय करेगा. इसलिए इंतजार तो नेताओं के साथ जनता यानी वोटर्स को भी है.

ये भी पढ़ें: BJP जिला अध्यक्ष के वार्ड में ही पार्टी को मिली करारी हार, महिला मोर्चा अध्यक्ष भी नहीं बचा पाई 'किला'

ये भी पढ़ें: हिमाचल में 32 शहरी निकाय में कांग्रेस की जीत, CM सुक्खू ने किया दावा, भाजपा को घेरा

TAGGED:

HIMACHAL ULB ELECTION RESULTS
HIMACHAL ASSEMBLY ELECTIONS 2027
CM SUKHU ON NAGAR NIKAY CHUNAV
JAIRAM THAKUR ON NAGAR NIKAY CHUNAV
POLITICS ON HP NAGAR NIKAY CHUNAV

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.