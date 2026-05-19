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हिमाचल में कौन होगा 2027 का किंग, किसे मिलेगा सुख, किसकी होगी जय, खत्म होने वाली है इंतजार की घड़ी

शिमला: स्थानीय निकाय के चुनाव परिणाम को भाजपा व कांग्रेस अपनी-अपनी जीत के रूप में पेश कर रहे हैं. इसी चुनाव में दिग्गजों की जमीन खिसकी है. ये सियासी जमीन कहां और कैसे खिसकी, इसकी चर्चा से पहले हिमाचल की राजनीतिक तस्वीर के कुछ बिंदुओं पर फोकस करना जरूरी है. हिमाचल प्रदेश में वर्ष 2027 में विधानसभा चुनाव होने हैं. देवभूमि का सियासी किंग कौन होगा, उसके संकेत जल्द ही मिलने शुरू हो जाएंगे. जैसे बादल उमड़ने से कुछ-कुछ मौसम का अनुमान लग ही जाता है, वैसे ही स्थानीय निकाय, एमसी व पंचायत चुनाव से राजनेताओं को सत्ता की बारिश के आसार दिख जाते हैं.

ये समय अब दूर नहीं है. कारण ये है कि नगर निकाय चुनाव का परिणाम आने के बाद अब महीने की आखिरी तिथि को चार नगर निगमों का चुनाव परिणाम भी आ जाएगा. फिर पंचायत चुनाव के परिणाम से सारी स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी. खासकर, भाजपा व कांग्रेस की तरफ से चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं को तो पंचायतों के परिणाम से अपनी कमियां-मजबूती का अहसास हो जाएगा. यही कारण है कि ये चुनाव सत्ता का सेमीफाइनल हैं. तो आइए, छोटे पहाड़ी राज्य हिमाचल की सियासत में स्थानीय निकाय व पंचायत चुनाव के आलोक में आने वाले विधानसभा चुनाव को समझते हैं.

वैसे तो स्थानीय निकाय चुनाव में भाजपा व कांग्रेस पार्टी अपनी-अपनी जीत का दावा कर रही हैं, लेकिन ये चुनाव पार्टी सिंबल पर नहीं होते. ऐसे में विजयी प्रत्याशी को कोई भी दल अपना प्रत्याशी होने का दावा करता है. अभी कुल 47 नगर निकाय (नगर पंचायत व नगर परिषद) के परिणाम आए हैं. कांग्रेस जिला कांगड़ा, जिला मंडी में अपनी प्रभावशाली जीत का दावा कर रही है. भाजपा भी बिलासपुर, नाहन, ऊना, रामपुर आदि में जीत का दावा कर रही है.

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने दावा किया है कि स्थानीय निकाय चुनाव में कांग्रेस समर्थित उम्मीदवारों ने कुल 47 स्थानीय निकायों में से 32 निकायों में जीत हासिल की है. वहीं, भाजपा मुखिया डॉ. राजीव बिंदल ने दावा किया कि 47 में से 30 नगर निकायों में भाजपा ने नगर पंचायत व नगर परिषदों की कुल 229 सीटों में से 120 सीटें जीती हैं.

यदि नगर पंचायत कुल आंकड़ा देखें तो नगर परिषद व नगर पंचायतों में कुल 377 सीटें हैं. उनमें से भाजपा के समर्थन वाले 177 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है. कांग्रेस के समर्थन वाले 158 उम्मीदवार विजयी हुए हैं. अन्य को 42 वार्ड में जीत मिली है. कुछ निर्विरोध भी चुने गए हैं. दोनों दल अन्यों को अपने खाते में लाने की जुगत भिड़ा रहे हैं. नगर पंचायत व नगर परिषद के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के लिए लॉबिंग होगी. भाजपा को कांगड़ा व मंडी जिला में झटका लगा है. कांग्रेस को डिप्टी सीएम के ऊना जिला में पार्टी को झटका लगा है. रामपुर में भी कांग्रेस को करारी हार मिली है. भाजपा को कुल्लू में भी सियासी सदमा मिला है.

वैसे सत्ता के सेमीफाइनल की असली तस्वीर नगर निगम चुनाव से स्पष्ट होगी. यदि भाजपा मंडी, धर्मशाला व सोलन जीतने में सफल रहती है तो ये कांग्रेस की सुख की सरकार के लिए दुख भरा घटनाक्रम होगा. यदि कांग्रेस को मंडी व धर्मशाला में बेहतर परिणाम मिलते हैं तो ये कांग्रेस के लिए 2027 में मिशन रिपीट का हौसला देने वाली खबर होगी. मंडी जयराम ठाकुर का गृह जिला है. मंडी शहर में भाजपा विधायक अनिल शर्मा हैं और यहां विधानसभा चुनाव में अपने चेहरे के बूते 9 सीटें जीतने वाले जयराम ठाकुर ने सघन प्रचार किया है. इतना होने पर भी यदि भाजपा के लिए अपेक्षित परिणाम नहीं आते हैं तो ये 2027 में खास तौर पर जयराम ठाकुर के लिए शुभ संकेत नहीं होंगे.