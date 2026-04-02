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आबूरोड: ब्रह्माकुमारी संस्थान में एक भवन पर कब्जे को लेकर झड़प, बीच-बचाव में पुलिसकर्मी भी जख्मी

सिरोही एएसपी किशोर सिंह चौहान ने बताया कि निखिल सिंह और ब्रह्माकुमारी संस्थान के बीच एक बिल्डिंग को लेकर विवाद चल रहा है. दोनों पक्ष इस बिल्डिंग पर अपना-अपना अधिकार जता रहे हैं. बताया जा रहा है कि निखिल सिंह पहले ब्रह्माकुमारी संस्थान से जुड़ा हुआ था, लेकिन कुछ महीनों पहले संस्थान ने उसे बाहर कर दिया था. इसके बाद से ही दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया.

सिरोही : जिले के आबूरोड सदर थाना क्षेत्र में स्थित ब्रह्माकुमारी संस्थान की एक बिल्डिंग को लेकर चल रहा विवाद बुधवार रात हिंसक झड़प में बदल गया. बिल्डिंग पर कब्जे के विवाद को लेकर हुई मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. इस दौरान स्थिति संभाल रहे दो पुलिसकर्मियों को भी चोट आई हैं. घटना के बाद पुलिस ने स्थिति को नियंत्रित करते हुए 10 से अधिक लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है.

पुलिस के अनुसार बुधवार रात को संस्थान परिसर में स्थित बिल्डिंग में निखिल सिंह पर करीब 15 से 20 लोगों ने हमला कर दिया. हमले में निखिल सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसे उपचार के लिए पहले आबूरोड के राजकीय अस्पताल लाया गया, लेकिन हालत गंभीर होने पर उसे सिरोही रेफर किया गया और बाद में बेहतर इलाज के लिए उदयपुर भेजा गया. घटना की सूचना मिलने पर पिंडवाड़ा डीएसपी भंवरलाल, माउंट आबू डीएसपी गोमाराम सहित सर्कल की पुलिस और रोहिड़ा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को संभाला. पुलिस ने दोनों पक्षों के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए 10 से अधिक लोगों को शांतिभंग के आरोप में गिरफ्तार किया है.

इस मामले में घायल निखिल सिंह ने ब्रह्माकुमारी संस्थान के पदाधिकारियों सहित करीब 25 से 30 लोगों के खिलाफ जानलेवा हमला और मारपीट का मामला दर्ज करवाया है. वहीं, ब्रह्माकुमारी संस्थान की ओर से भी निखिल सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कराया गया है. संस्थान के पीआरओ बीके कोमल ने बताया कि बिल्डिंग संस्थान की है. 31 मार्च की रात निखिल सिंह अपने साथियों के साथ अवैध रूप से बिल्डिंग में घुस गया और वहां मौजूद लोगों के साथ मारपीट कर उन्हें बाहर निकाल दिया. फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है और दोनों पक्षों के आरोपों की जांच की जा रही है.