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रायबरेली में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक; राहुल गांधी का पुतला फूंकने पर भिड़े, पुलिस ने किया बीच-बचाव

रायबरेली : रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंकने को लेकर दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. कांग्रेस कार्यालय 'तिलक भवन' के बाहर दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक और कहासुनी हुई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया.







शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित कांग्रेस कार्यालय "तिलक भवन" के बाहर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता राहुल गांधी का पुतला दहन करने पहुंचे, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. मौके पर मौजूद पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने गाली-गलौच और अभद्र व्यवहार किया, जिसके कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 10-15 लोग कांग्रेस कार्यालय के सामने आए और राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने लगे. कांग्रेस कार्यालय के सामने हमारे नेता राहुल गांधी का पुतला फूंकने लगे. मौके पर पुलिस के हस्तक्षेप का बाद मामला शांत हुआ, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.