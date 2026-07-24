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रायबरेली में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक; राहुल गांधी का पुतला फूंकने पर भिड़े, पुलिस ने किया बीच-बचाव

भाजपा युवा इकाई के नगर अध्यक्ष निखिल सिंह चौहान ने बताया कि पुलिस ने बीच-बचाव करके मामले को शांत कराया.

रायबरेली में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक
रायबरेली में भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच नोकझोंक (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 24, 2026 at 7:36 PM IST

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रायबरेली : रायबरेली लोकसभा सीट से कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का पुतला फूंकने को लेकर दो राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता आमने-सामने आ गए. कांग्रेस कार्यालय 'तिलक भवन' के बाहर दोनों पक्षों के बीच जमकर नोकझोंक और कहासुनी हुई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके पर स्थिति को नियंत्रित किया.


शहर कोतवाली क्षेत्र स्थित कांग्रेस कार्यालय "तिलक भवन" के बाहर एक राजनीतिक दल के कार्यकर्ता राहुल गांधी का पुतला दहन करने पहुंचे, जिसका कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध किया. देखते ही देखते दोनों पक्षों के बीच तीखी नोकझोंक शुरू हो गई. मौके पर मौजूद पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया.

कांग्रेस जिलाध्यक्ष पंकज तिवारी का आरोप है कि भाजपा कार्यकर्ताओं ने गाली-गलौच और अभद्र व्यवहार किया, जिसके कारण माहौल तनावपूर्ण हो गया. उन्होंने आरोप लगाया कि करीब 10-15 लोग कांग्रेस कार्यालय के सामने आए और राहुल गांधी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने लगे. कांग्रेस कार्यालय के सामने हमारे नेता राहुल गांधी का पुतला फूंकने लगे. मौके पर पुलिस के हस्तक्षेप का बाद मामला शांत हुआ, फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है.

भारतीय जनता पार्टी युवा इकाई के नगर अध्यक्ष निखिल सिंह चौहान ने बताया कि शुकवार को कोतवाली नगर में हम सभी युवा इकाई के कार्यकर्ता प्रभु श्रीराम के खिलाफ की गई टिप्पणी के खिलाफ गए थे. शिकायत पत्र देकर हम जब वापस जिला कोर्ट के सामने आए तो राहुल गांधी का पुतला दहन करने लगे. इतने में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा हमें रोका गया. जिसके बाद कोतवाली पुलिस मौके पर आई. उन्होंने आरोप लगाया कि हम शांतिपूर्ण तरीके से पुतला दहन करना चाहते थे, लेकिन कांग्रेस के लोगों ने माहौल खराब कर दिया. पुलिस ने बीच-बचाव करके मामले को शांत कराया.



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