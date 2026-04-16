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विकास कार्यों के उद्घाटन के दौरान बवाल, कांग्रेस-भाजपा कार्यकर्ता आपस में भिड़े, भीड़ ने शिलालेख पट्टिका तोड़ी

सुजानगढ़ नगर पालिका पूर्व नेता प्रतिपक्ष जयश्री दाधीच ने कहा कि कार्यक्रम सुजानगढ़ के खेल प्रेमियों की ओर से आयोजित किया गया था. उनकी ओर से क्रिकेट एसोसिएशन चूरू जिला अध्यक्ष पराक्रम राठौर और चूरू विधायक हरलाल सहारण को आमंत्रित किया गया था. उन्होंने कांग्रेस विधायक और पदाधिकारी पर आरोप लगाया कि उनसे यह बात बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने यहां हंगामा करवा दिया. हमारे विधायक पर हमला कतई बर्दाश्त नहीं है. सौहार्दपूर्ण वातावरण को इन लोगों ने बंगाल बनाने की कोशिश की है, जो हम सफल नहीं होने देंगे. इन सबके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

चूरू : सुजानगढ़ के NK लोहिया स्टेडियम में विकास कार्यों का उद्घाटन करने पहुंचे विधायक और महामंत्री को विरोध का सामना करना पड़ा. कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस व भाजपा के कार्यकर्ता आमने सामने हो गए. कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने चूरू विधायक हरलाल सहारण, चूरू भाजपा महामंत्री पराक्रम राठौड़ को विकास कार्यों का उद्घाटन नहीं करने दिया. इतना ही नहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने शिलालेख पट्टिका भी तोड़ दी. वहीं, भाजपा विधायक को काले झंडे भी दिखाए.

कांग्रेस का ये है आरोप : कांग्रेस नेता अमित मारोठिया ने कहा कि कांग्रेस का ही नहीं बल्कि आम सुजानगढ़ के लोगों का यह विरोध है. जनता जिसको चुनकर भेजती है उसका काम है उद्घाटन करना, शिलान्यास करना? आज नियम कानून के विरुद्ध मनमर्जी से कोई पत्थर रखकर उद्घाटन नहीं कर सकता. कांग्रेस नेता इकबाल खान ने कहा नगर परिषद कार्यकारी एजेंसी है. 50 लाख का टेंडर कांग्रेस के पूर्व सभापति ने करवाया है. आयुक्त का इस पर नाम नहीं है. यह कोई गृह प्रवेश नहीं है. कांग्रेस नेताओं ने कहा अपने बड़े नेताओं को खुश करने के लिए यह लोग खेल प्रेमियों को भ्रमित कर रहे हैं और टूर्नामेंट की आड़ में उद्घाटन कर रहे हैं.

कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि NK लोहिया स्टेडियम में चारदीवारी का कार्य पूरा ही नहीं हुआ है. इससे पहले ही उद्घाटन करने भाजपा नेता पहुंच गए. इसके अलावा शिलालेख पट्टिका में स्थानीय विधायक मनोज मेघवाल, निवर्तमान सभापति नीलोफर गौरी का नाम भी नहीं दिया गया. इसका विरोध जताते हुए नगरपरिषद के निवर्तमान उपसभापति अमित मारोठिया, पार्षद आसिफ नसवान, पार्षद विजय बटेसर, आवेश राव, सलीम खान, दाऊद काजी, सौरभ पीपलवा सहित कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की.

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पुलिस ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा : स्थिति ये हो गई कि भाजपा के कमल दाधीच, हिमांशु भाटी, विमल गोदारा सहित अनेक भाजपाई कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से भिड़ गए. इसके बाद पुलिस ने दोनों पक्षों को अलग किया. चूरू विधायक हरलाल सहारण अपनी कार से निकल रहे थे तो उन्हें थाने के सामने कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए घेर लिया. इस पर विधायक सहारण भी गुस्सा होकर अपनी गाड़ी से उतर गए. मौके पर डिप्टी दरजाराम, थानाधिकारी विनोद नैन सहित पुलिस कर्मियों ने पुलिस बल काम में लेते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को खदेड़ा. काफी देर चली गहमागहमी विधायक सहारण, पराक्रम राठौड़ के जाने के बाद शांत हो गई.

ये था मामला : चूरू विधायक हरलाल सहारण स्नेह मिलन क्रिकेट प्रतियोगिता के रात्रिकालीन मैच का उद्घाटन करने आए थे. यहां पर स्टेडियम में 50 लाख की लागत से हुए विकास कार्यों का उद्घाटन समारोह रखा गया था. वहीं, विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विधानसभा में निर्देश दिए थे कि किसी भी सरकारी कार्यक्रम में उद्घाटन शिलालेख पट्टिका में स्थानीय जनप्रतिनिधि का नाम होना आवश्यक है, चाहे वो किसी भी दल का हो. यहां शिलालेख पट्टिका में सुजानगढ़ विधायक मनोज मेघवाल का नाम अंकित नहीं होने से बवाल खड़ा हो गया. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने भी भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया.