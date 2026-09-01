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छात्र संघ चुनाव का दिखने लगा असर, कॉलेज कैंपस में भिड़े ABVP और NSUI के छात्र

एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में झड़प ( ETV Bharat )

छिंदवाड़ा: छात्रसंघ चुनाव की तारीख है अभी तय नहीं हुई है लेकिन कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में छात्र नेताओं की गतिविधियां दिखाई देने लगी हैं. छिंदवाड़ा के पीएम श्री पीजी कॉलेज छिंदवाड़ा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और एनएसयूआई के बीच जमकर झड़प हुई. बीच-बचाव करने पहुंची पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा तब जाकर मामला शांत हुआ. ज्ञापन देने की कार्रवाई से शुरू हुआ सिलसिला आपसी झड़प में बदल गया. ज्ञापन देने पहुंची थी NSUI, ABVP के विरोध करने पर हो गया विवाद एनएसयूआई की जिला अध्यक्ष अपेक्षा सूर्यवंशी ने बताया "कॉलेज में शिक्षकों की कमी है. गेस्ट फैकल्टी की नियुक्ति नहीं हो रही है. इसके साथ ही छात्रों की कई समस्याओं को लेकर वे ज्ञापन देने के लिए पीएम श्री पीजी कॉलेज के गेट पर पहुंचे थे. इसी दौरान वहां पर अचानक अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता आ पहुंचे और उन्होंने विरोध जताया. बातों-बातों में ही उन्होंने एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं के साथ मारपीट शुरू कर दी. जिसके बाद मौके पर पहुंची. पुलिस ने भी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के छात्रों का बचाव करते हुए एनएसयूआई की कार्यकर्ताओं से अभद्रता की. एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं में झड़प (ETV Bharat) कॉलेज बिल्डिंग में ABVP को ऑफिस के लिए दिया कमरा