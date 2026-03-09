HPU में 2 छात्र गुटों में खूनी संघर्ष, छात्र पर चाकू से हमला, IGMC में भर्ती
एचपीयू में छात्र संगठनों के झड़प का गंभीर मामला सामने आया है. छात्र के पेट पर तेजधार हथियार से हमला.
By ETV Bharat Himachal Pradesh Team
Published : March 9, 2026 at 8:09 PM IST|
Updated : March 9, 2026 at 8:55 PM IST
शिमला: हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में एबीवीपी और एसएफआई के छात्रों के बीच में फिर से खूनी झड़प हुई हैं. इसमें एक छात्र बुरी तरह से जख्मी है, छात्र का आईजीएमसी में इलाज चल रहा है. एसएफआई ने आरोप लगाया है कि लॉ फैकल्टी के बाहर उनके छात्र पर एबीवीपी के छात्रों ने तेजधार हथियार से हमला कर दिया. वहीं, दूसरी तरफ ABVP ने आरोप ने लगाया कि विश्वविद्यालय परिसर में लगातार हिंसा और अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश एसएफआई द्वारा की जा रही है, जिससे पूरे परिसर का वातावरण खराब हो रहा है.
HPU में 2 गुटों में खूनी संघर्ष
दोनों ही छात्र संगठनों की तरफ से आरोप लगाया है कि लॉ फैकल्टी में दूसरे संगठन से जुड़े कुछ कार्यकर्ताओं ने बिना किसी उचित कारण के एक सामान्य छात्र के साथ अभद्र व्यवहार किया और उसके साथ हाथापाई की. एबीवीपी ने आरोप लगाया कि ये कोई पहली घटना नहीं है. इससे पहले भी विश्वविद्यालय परिसर में कई बार उनके कार्यकर्ताओं पर हमला किया गया है. वहीं, एसएफआई ने भी उनके कार्यकर्ताओं पर हमला करने के आरोप लगाए हैं. पिछले दिनों भी दोनों ही छात्र संगठनों में की बीच में झड़प हुई थी, जिसमें चार छात्रों को गंभीर चोटें आईं थीं.
मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस
एसपी गौरव सिंह ने बताया कि, "शिमला से थाना बालूगंज में फोन पर सूचना प्राप्त हुई कि HPU लॉ फैकल्टी के पास 2 छात्र गुटों का आपस में झगड़ा हुआ है. थाना से पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मुकेश कुमार (उम्र- 24 वर्ष) निवासी तीसा जिला चंबा हिमाचल प्रदेश का बयान धारा 173 BNS के तहत दर्ज किया है. पुलिस ने हमला करने के आरोपी मोहित डोगरा को गिरफ्तार कर लिया है. इस पूरे मामले में आगामी तफ्तीश अमल में लाई जा रही है."
HPU में छात्र पर चाकू से हमला
शिकायतकर्ता SFI जिला समिति अध्यक्ष विवेक ने कहा कि, छात्र संगठन के कार्यकर्ता पर पेट पर तेजधार हथियार से हमला किया गया है. सोमवार दोपहर करीब 1:30 बजे दिन HPU के लॉ फैकल्टी में जब शिकायतकर्ता और उसके साथी योगराज, धनराज और अमन कुमार खड़े थे. उसी समय मोहित डोगरा लॉ फैकल्टी के गेट से बाहर आया और अचानक तेज धार चाकू निकालकर मारने की धमकी देने लगा. इसी दौरान मोहित डोगरा ने धनराज पर चाकू से वार कर दिया, जिससे धनराज घायल हो गया और उसके पेट से खून बहने लगा. आनन-फानन में उसे इलाज के लिए IGMC शिमला भेजा गया. उसके बाद घटना के संदर्भ में थाने में शिकायत दर्ज करा गया जिसका अन्वेषण अमल मे लाया जा रहा है.
चुनाव बंद होने के बावजूद HPU में हिंसक घटनाएं
पुलिस में इस मामले में शिकायत आने के बाद पूरे परिसर की सुरक्षा को बढ़ा दिया है. विश्वविद्यालय में पहले छात्र संघ चुनावों के दौरान ही छात्र संगठनों के बीच में हिंसा होती थी, लेकिन अब चुनाव बंद होने के बावजूद हिंसा लगातार बढ़ रही है, जो चिंताजनक है. आम छात्र भय और असुरक्षा महसूस कर रहे हैं.
ये भी पढ़ें: सोलन में जंगल में भारी मात्रा में फेंकी मिली दवाइयां, ड्रग विभाग और PCB जांच में जुटा
ये भी पढ़ें: ऊना में स्कूल बस के नीचे कुचली दो नन्हीं सगी बहनें, एक बच्ची की PGI पहुंचने से पहले हुई मौत