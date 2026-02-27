ETV Bharat / state

एचपीयू में भिड़े दो छात्र गुट, खुनी संघर्ष में दो छात्र घायल, पुलिस जांच में जुटी

शिमला: शुक्रवार को हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय जंग का मैदान बन गया. जो देखते ही देखते खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया. एचपीयू में एसएफआई और एबीवीपी कार्यकर्ताओं के बीच हुई तीखी बहस ने पहले विवाद और फिर मारपीट का रूप ले लिया, जिसमें दो छात्र घायल हो गए.

आईजीएमसी में आपातकाल विभाग में सीएमओ डॉ. महेश ने बताया, 'अस्पताल में दो घायल छात्र आए हैं, जो एचपीयू से हैं. उनको चोट लगी है. दोनों छात्रों का उपचार किया जा रहा है'.

प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, किसी मुद्दे को लेकर दोनों संगठनों के बीच पहले कहासुनी हुई, जो बाद में धक्का-मुक्की और हाथापाई में बदल गई. घटना के दौरान परिसर में अफरा-तफरी का माहौल बन रहा. सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया. घायलों को प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया. बताया जा रहा है कि दोनों घायलों की हालत स्थिर है. पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.