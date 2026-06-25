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MBPG कॉलेज में ABVP और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक छात्र घायल

MBPG कॉलेज में ABVP और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच झड़प ( PHOTO- ETV Bharat )

हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में पोस्टर और हस्ताक्षर अभियान को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई, जिसमें एक छात्र घायल हो गया. घायल छात्र का उपचार बेस अस्पताल में चल रहा है. जानकारी के अनुसार, आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर एबीवीपी द्वारा कॉलेज गेट के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था. कॉलेज परिसर में परीक्षाएं चलने के कारण यह कार्यक्रम बाहर आयोजित किया गया था. वहीं, एनएसयूआई से जुड़े छात्र नेता मेहुल साह ने नीट-यूजी और अन्य भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के विरोध में परिसर के अंदर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया. कॉलेज में परीक्षाएं संचालित होने का हवाला देते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के कार्यक्रम का विरोध किया. इस दौरान लगाए गए पोस्टरों को लेकर भी दोनों पक्षों में नाराजगी देखने को मिली.