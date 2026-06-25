MBPG कॉलेज में ABVP और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, एक छात्र घायल
नैनीताल के हल्द्वानी MBPG कॉलेज में ABVP और NSUI कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई. घटना में एक छात्र घायल हो गया.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : June 25, 2026 at 8:55 PM IST
हल्द्वानी: नैनीताल जिले के हल्द्वानी एमबीपीजी कॉलेज में पोस्टर और हस्ताक्षर अभियान को लेकर एबीवीपी और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं के बीच विवाद हो गया. विवाद बढ़ने पर दोनों पक्षों के कार्यकर्ताओं के बीच हाथापाई हुई, जिसमें एक छात्र घायल हो गया. घायल छात्र का उपचार बेस अस्पताल में चल रहा है.
जानकारी के अनुसार, आपातकाल के 50 वर्ष पूरे होने के मौके पर एबीवीपी द्वारा कॉलेज गेट के बाहर हस्ताक्षर अभियान चलाया जा रहा था. कॉलेज परिसर में परीक्षाएं चलने के कारण यह कार्यक्रम बाहर आयोजित किया गया था.
वहीं, एनएसयूआई से जुड़े छात्र नेता मेहुल साह ने नीट-यूजी और अन्य भर्ती परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने के विरोध में परिसर के अंदर हस्ताक्षर अभियान शुरू किया. कॉलेज में परीक्षाएं संचालित होने का हवाला देते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने एनएसयूआई के कार्यक्रम का विरोध किया. इस दौरान लगाए गए पोस्टरों को लेकर भी दोनों पक्षों में नाराजगी देखने को मिली.
मामला बढ़ने पर इसकी जानकारी प्राचार्य प्रो. एन.एस. बनकोटी को दी गई. उन्होंने दोनों पक्षों को परीक्षाएं समाप्त होने तक किसी भी प्रकार का कार्यक्रम न करने की सलाह दी और उन्हें अपने कक्ष से बाहर भेज दिया. बताया जा रहा है कि कुछ देर बाद मुख्य गेट के पास पोस्टरों और आपसी कटाक्ष को लेकर दोनों पक्षों के कार्यकर्ता फिर आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते विवाद हाथापाई में बदल गया. मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों और शिक्षकों ने बीच-बचाव कर छात्रों को शांत कराया और परिसर से बाहर किया. इस दौरान एक छात्र घायल हो गया.
घटना की सूचना मिलने पर पुलिस भी मौके पर पहुंची और स्थिति का जायजा लिया. वहीं, प्राचार्य प्रो. बनकोटी ने कोतवाली को पत्र भेजकर परीक्षाएं समाप्त होने तक कॉलेज परिसर में दो पुरुष और दो महिला पुलिसकर्मियों की तैनाती की मांग की है, ताकि शांति व्यवस्था बनाए रखी जा सके.
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