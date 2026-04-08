MCD की स्टैंडिंग कमेटी को लेकर AAP और BJP में घमासान , विपक्ष ने लगाया ‘लोकतंत्र की हत्या’ का आरोप
MCD की स्टैंडिंग कमेटी को लेकर आप और बीजेपी के बीच घमासान आप ने कि स्टैंडिंग कमेटी को 12 जून तक जारी रखने की मांग
Published : April 8, 2026 at 2:46 PM IST
नई दिल्ली: दिल्ली नगर निगम (MCD) की स्टैंडिंग कमेटी को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच सियासी घमासान तेज हो गया है. आप पार्टी कार्यालय में प्रेस वार्ता कर नेताओं ने आरोप लगाया है कि बीजेपी ने नियमों का उल्लंघन करते हुए स्टैंडिंग कमेटी का कार्यकाल समय से पहले खत्म कर दिया, जिससे लोकतांत्रिक प्रक्रिया प्रभावित हो रही है और दिल्ली की जनता के हितों को नुकसान पहुंच रहा है.
आप नेताओं का कहना है कि एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी सबसे जरूरी इकाई होती है, जिसके पास बजट पास करने, बड़े प्रोजेक्ट्स को मंजूरी देने और विकास कार्यों की जिम्मेदारी होती है. ऐसे में इसका समय से पहले निष्क्रिय होना पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है.
स्टैंडिंग कमेटी का कार्यकाल सीमित कर दिया:
आप पार्टी के नेता और एमसीडी सह-प्रभारी प्रवीण कुमार ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी लगातार लोकतंत्र को कमजोर करने का काम कर रही है.उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने अपने आंतरिक मतभेदों और सत्ता संघर्ष के कारण स्टैंडिंग कमेटी का कार्यकाल 31 मार्च तक सीमित कर दिया. उन्होंने कहा कि पहले बीजेपी खुद नियमों का हवाला देती थी, लेकिन अब उन्हीं नियमों को नजरअंदाज कर रही है.
बीजेपी पर लगाया बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करने का आरोप :
प्रवीण कुमार ने कहा कि डीएमसी एक्ट की धारा 68 के अनुसार स्टैंडिंग कमेटी तब तक काम करती रहती है जब तक नई कमेटी का गठन नहीं हो जाता, लेकिन बीजेपी इस प्रावधान को मानने से इनकार कर रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि स्टैंडिंग कमेटी को कमजोर कर अधिकारियों की शक्तियां बढ़ाई जा रही हैं, ताकि बैकडोर से फैसले लिए जा सकें और बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार किया जा सके.
स्टैंडिंग कमेटी को 12 जून 2026 तक जारी रखने की मांग
प्रीति डोगरा ने कहा कि इससे सीधे तौर पर दिल्ली की जनता प्रभावित होगी, क्योंकि विकास कार्य रुक जाएंगे. आप पार्टी ने मांग की है कि स्टैंडिंग कमेटी को 12 जून 2026 तक जारी रखा जाए और सभी सदस्यों की सदस्यता बरकरार रखी जाए, जिससे कामकाज प्रभावित न हो.
नियमों के उल्लंघन का आरोप:
आप पार्टी के नेताओं का कहना है कि एमसीडी एक्ट के प्रावधानों के अनुसार एक साल पूरा होने से पहले स्टैंडिंग कमेटी को भंग नहीं किया जा सकता. इसके बावजूद बीजेपी ने नियमों की अनदेखी करते हुए यह फैसला लिया.
दिल्ली की जनता पर असर:
आप पार्टी का दावा है कि इस फैसले से न सिर्फ विकास कार्य ठप हो जाएंगे, बल्कि कूड़े, सड़कों और बुनियादी सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं और बढ़ेंगी. नेताओं ने आरोप लगाया कि बीजेपी केवल सत्ता हासिल करने में लगी है और जनता के मुद्दों से उसका कोई सरोकार नहीं है. आप पार्टी के नेताओं ने कहा कि पार्टी इस मुद्दे को लेकर लगातार आवाज उठाती रहेगी और जरूरत पड़ने पर आंदोलन भी करेगी.
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