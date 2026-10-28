पानीपत के तामशाबाद टोल प्लाजा पर बवाल, टोल पर्ची कटवाने को कहा तो भड़के कार सवार, कर्मचारियों से मारपीट का आरोप
पानीपत के तामशाबाद टोल प्लाजा पर पर्ची विवाद के बाद कर्मचारियों से मारपीट और पथराव का आरोप हैं. फिलहाल पुलिस जांच कर रही है.
Published : October 28, 2026 at 3:42 PM IST
पानीपत: जिले के सनौली के पास स्थित तामशाबाद टोल प्लाजा पर मंगलवार रात टोल टैक्स की पर्ची कटवाने को लेकर विवाद हो गया. दरअसल, हरियाणा से उत्तर प्रदेश की ओर जा रही तीन कारों में सवार लोगों और टोल कर्मचारियों के बीच शुरू हुई कहासुनी ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया. टोल कर्मचारियों ने कार सवारों पर मारपीट करने और बाद में भीड़ के साथ मिलकर हमला करने का आरोप लगाया है. घटना रात करीब आठ बजे की बताई जा रही है. मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है.
पर्ची कटवाने को कहने पर शुरू हुई कहासुनी: इस बारे में टोल कर्मचारी ने कहा कि, "दिल्ली नंबर की एक कार में उत्तर प्रदेश के कुछ लोग सवार थे. कार सवारों ने टोल टैक्स की पर्ची नहीं कटवाई थी. जब कर्मचारियों ने उन्हें गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहा, तो विवाद शुरू हो गया. इसके बाद कार सवार नीचे उतर आए और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे. इस दौरान मौके पर तनाव की स्थिति बन गई."
देखते ही देखते बढ़ा विवाद: टोल कर्मचारी का आरोप है कि शुरुआती विवाद के बाद आसपास के गांवों से करीब 50 से 60 लोग मौके पर पहुंच गए. भीड़ में शामिल कुछ लोगों के पास पत्थर, गंडासी और अन्य सामान था. इसके बाद टोल कर्मचारियों को निशाना बनाया गया और उन पर पथराव किया गया.
टोल प्लाजा पर बना तनाव: कर्मचारियों की मानें तो यह घटना मंगलवार रात करीब आठ बजे की बताई जा रही है. तीन कारों में सवार लोगों से शुरू हुआ विवाद बढ़ने के बाद टोल प्लाजा पर अफरा-तफरी का माहौल बनने का दावा किया गया है. इस घटनाक्रम ने टोल प्लाजा पर कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर भी सवाल खड़े किए हैं. फिलहाल, घटना के दौरान किसी के घायल होने या टोल प्लाजा पर संपत्ति को नुकसान पहुंचने के संबंध में आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई है.
पुलिस को दी शिकायत: घटना के बाद टोल कर्मचारियों की ओर से संबंधित पुलिस थाने में शिकायत दी गई है. पुलिस शिकायत के आधार पर मामले की जांच और आवश्यक कार्रवाई कर रही है. फिलहाल, विवाद में शामिल लोगों की पहचान और घटना के पूरे घटनाक्रम को लेकर आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है. जांच के बाद ही यह स्पष्ट हो सकेगा कि विवाद किन परिस्थितियों में बढ़ा और पथराव के आरोपों में कौन-कौन शामिल था.
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