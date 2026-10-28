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पानीपत के तामशाबाद टोल प्लाजा पर बवाल, टोल पर्ची कटवाने को कहा तो भड़के कार सवार, कर्मचारियों से मारपीट का आरोप

टोल पर्ची कटवाने को कहा तो भड़के कार सवार, कर्मचारियों से मारपीट का आरोप ( Etv Bharat )

पानीपत: जिले के सनौली के पास स्थित तामशाबाद टोल प्लाजा पर मंगलवार रात टोल टैक्स की पर्ची कटवाने को लेकर विवाद हो गया. दरअसल, हरियाणा से उत्तर प्रदेश की ओर जा रही तीन कारों में सवार लोगों और टोल कर्मचारियों के बीच शुरू हुई कहासुनी ने देखते ही देखते तूल पकड़ लिया. टोल कर्मचारियों ने कार सवारों पर मारपीट करने और बाद में भीड़ के साथ मिलकर हमला करने का आरोप लगाया है. घटना रात करीब आठ बजे की बताई जा रही है. मामले में पुलिस को शिकायत दी गई है.

पर्ची कटवाने को कहने पर शुरू हुई कहासुनी: इस बारे में टोल कर्मचारी ने कहा कि, "दिल्ली नंबर की एक कार में उत्तर प्रदेश के कुछ लोग सवार थे. कार सवारों ने टोल टैक्स की पर्ची नहीं कटवाई थी. जब कर्मचारियों ने उन्हें गाड़ी साइड में लगाने के लिए कहा, तो विवाद शुरू हो गया. इसके बाद कार सवार नीचे उतर आए और कर्मचारियों के साथ मारपीट करने लगे. इस दौरान मौके पर तनाव की स्थिति बन गई."

पानीपत के तामशाबाद टोल प्लाजा पर बवाल (ETV Bharat) देखते ही देखते बढ़ा विवाद: टोल कर्मचारी का आरोप है कि शुरुआती विवाद के बाद आसपास के गांवों से करीब 50 से 60 लोग मौके पर पहुंच गए. भीड़ में शामिल कुछ लोगों के पास पत्थर, गंडासी और अन्य सामान था. इसके बाद टोल कर्मचारियों को निशाना बनाया गया और उन पर पथराव किया गया.