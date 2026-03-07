ETV Bharat / state

टोंक में दो पक्षो में झगड़े के बाद तनाव, पथराव में कई लोग जख्मी, पुलिस ने संभाला मोर्चा

टोंक के देशवाली मोहल्ले में आपसी विवाद के बाद दो पक्षों में झगड़ा हो गया.

टोंक में दो समुदायों के बीच झड़प
टोंक में दो समुदायों के बीच झड़प (फोटो ईटीवी भारत टोंक)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : March 7, 2026 at 7:26 AM IST

Updated : March 7, 2026 at 7:33 AM IST

​टोंक : शहर में शुक्रवार की रात रात पुरानी टोंक थाना क्षेत्र के देशवाली मोहल्ले में आपसी कहासुनी के बाद दो पक्षो में झगड़ा हुआ और दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर पथराव किया जिसमे कई लोगो के चोटे आई है. झगड़े की सूचना पर पंहुची पुलिस ने मोर्चा सभालते हुए कुछ लोगो को हिरासत में लिया है. पुलिस ने अफवाहों पर ध्यान नही देने की अपील की है. तनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने मोर्चा संभाल लिया है और भारी जाब्ता तैनात किया गया है.

​चार दिनों में दूसरी हिंसक घटना : ​टोंक एडिशनल एसपी रतन लाल भार्गव ने कहा दो पक्षो में कहासुनी के बाद झगड़ा हुआ है. उन्होंने बताा कि मौके पर शांति है. शुक्रवार की रात हुई ताजा घटना के बाद इलाके में सन्नाटा पसरा है और सड़कों पर ईंट-पत्थर बिखरे नजर आए. एडिशनल एसपी रतन लाल भार्गव ने बताया कि पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है और स्थिति पर काबू पा लिया गया है. टोंक में पिछले चार दिनों के भीतर दो समुदायों के बीच पथराव की यह दूसरी बड़ी घटना है. इससे पहले मंगलवार को संघपुरा क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते विवाद हुआ था.

झगड़े के बाद भारी पुलिस जाब्ता तैनात (वीडियो ईटीवी भारत टोंक)

​पुलिस का फ्लैग मार्च और शांति की अपील : बिगड़ते हालात को देखते हुए पुरानी टोंक, शहर कोतवाली और सदर थाने के साथ-साथ आरएसी (RAC) के जवानों को तैनात किया गया है. एडिशनल एसपी ने जनता से अपील की है कि वे सोशल मीडिया पर फैलने वाली अफवाहों पर ध्यान न दें और शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें. दूसरी ओर, भाजपा नेताओं ने भी दोषियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है.

