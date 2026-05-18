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कालबेलिया समाज की बैठक के दौरान बवाल, जमकर चले पत्थर और लाठियां, पथराव में युवक घायल

मौके पर पुलिस और बड़ी संख्या में लोग जमा ( ETV Bharat BUndi )

बूंदी : जिले के देई कस्बे में कालबेलिया समाज की बैठक के दौरान अचानक ऐसा बवाल मचा कि पूरा क्षेत्र दहशत में आ गया. बांसी रोड स्थित श्रीदेवनारायण भगवान मंदिर परिसर में आयोजित समाज की बैठक देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद कुछ ही मिनटों में लाठी-डंडों और पत्थरबाजी तक पहुंच गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और मंदिर परिसर के बाहर सड़क पर पत्थरों का ढेर लग गया. घटना के दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. मामले में दईं थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मौके से तीन मोटर साइकिल जब्त की गई है. कालबेलिया समाज की बैठक में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए थे. बैठक में पुरुषों के साथ महिलाएं और युवा भी मौजूद थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बैठक के दौरान किसी मुद्दे को लेकर दो पक्षों में बहस शुरू हो गई. शुरुआत में लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते लोगों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. इसके बाद लाठियां और लकड़ियां भी चलने लगीं. पढ़ें. मिट्टी उठाने पर दो पक्षों में खूनी संघर्ष, फायरिंग में तीन को लगे गोली के छर्रे, चार अन्य घायल