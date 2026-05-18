कालबेलिया समाज की बैठक के दौरान बवाल, जमकर चले पत्थर और लाठियां, पथराव में युवक घायल
दईं थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है.
Published : May 18, 2026 at 12:14 PM IST
बूंदी : जिले के देई कस्बे में कालबेलिया समाज की बैठक के दौरान अचानक ऐसा बवाल मचा कि पूरा क्षेत्र दहशत में आ गया. बांसी रोड स्थित श्रीदेवनारायण भगवान मंदिर परिसर में आयोजित समाज की बैठक देखते ही देखते हिंसक झड़प में बदल गई. मामूली कहासुनी से शुरू हुआ विवाद कुछ ही मिनटों में लाठी-डंडों और पत्थरबाजी तक पहुंच गया. दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और मंदिर परिसर के बाहर सड़क पर पत्थरों का ढेर लग गया. घटना के दौरान अफरा-तफरी का माहौल बन गया और लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर-उधर भागते नजर आए. मामले में दईं थाना प्रभारी कमलेश शर्मा ने बताया कि पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मौके से तीन मोटर साइकिल जब्त की गई है.
कालबेलिया समाज की बैठक में बड़ी संख्या में समाज के लोग शामिल हुए थे. बैठक में पुरुषों के साथ महिलाएं और युवा भी मौजूद थे. प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक बैठक के दौरान किसी मुद्दे को लेकर दो पक्षों में बहस शुरू हो गई. शुरुआत में लोगों ने बीच-बचाव कर मामला शांत करने का प्रयास किया, लेकिन कुछ ही देर में विवाद बढ़ गया और दोनों पक्ष आमने-सामने आ गए. देखते ही देखते लोगों ने एक-दूसरे पर पत्थर फेंकने शुरू कर दिए. इसके बाद लाठियां और लकड़ियां भी चलने लगीं.
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स्थानीय लोगों ने बताया कि झगड़ा करीब आधे घंटे तक चलता रहा. इसी दौरान पास की दुकान पर बैठे माताजी का झोंपड़ा देई निवासी रमेश गुर्जर पत्थरबाजी की चपेट में आ गए. उनके सिर में गंभीर चोट लग गई, जिससे खून बहने लगा. घायल अवस्था में उन्हें तुरंत राजकीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार किया. अस्पताल में घटना की सूचना मिलते ही भीड़ जमा हो गई. सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को शांत कर झगड़ रहे युवकों को हिरासत में लिया.
घटना की सूचना मिलने के बाद देई थानाधिकारी कमलेश कुमार शर्मा पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे. पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और मामले की जानकारी जुटाई. हालांकि, पुलिस के पहुंचने से पहले ही झगड़े में शामिल कई लोग मौके से फरार हो चुके थे. पुलिस ने आसपास मौजूद लोगों से पूछताछ की और घटनास्थल से पत्थरों व टूटी लकड़ियों को हटवाया. थानाधिकारी कमलेश शर्मा ने बताया कि विवाद के कारणों की जानकारी जुटाई जा रही है. अभी तक किसी भी पक्ष की और से कोई शिकायत नहीं दी गई है. अगर शिकायत मिलेगी तो कार्रवाई करेंगे.