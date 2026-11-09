कानपुर के महाराजपुर मेले में मारपीट और फायरिंग, महिला को लगी गोली, दो आरोपी हिरासत में
पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर एक अवैध कट्टा बरामद किया है, जिसे कब्जे में ले लिया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 9, 2026 at 10:00 PM IST
कानपुर : महाराजपुर थाना क्षेत्र से रंजिश और दबंगई की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. तिलसहरी गांव में आयोजित मेले की चहल-पहल के बीच पुरानी दुश्मनी के चलते परचून की दुकान पर दबंगों ने जमकर तांडव मचाया. मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने मारपीट की फायरिंग कर दी. गोली लगने से एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है.
तिलसहरी गांव निवासी साजन कुशवाहा के घर के बाहर ही परचून की दुकान है, जिसे उनका बेटा चलाता है. बताया जा रहा है कि पूर्व में किसी पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते कुछ युवक बाइकों पर सवार होकर गांव में लगे मेले के बहाने वहां पहुंचे. शाम के वक्त आरोपी दुकान पर आए और वहां मौजूद लोगों से बहस करने लगे. दुकान मालिक साजन कुशवाहा ने स्थिति को संभालते हुए उनसे कहा कि यहां माहौल खराब न करें और अपने रास्ते जाएं.
बातचीत के दौरान विवाद अचानक इतना बढ़ गया कि आरोपियों ने उग्र रूप धारण कर लिया. आरोप है कि इस दौरान दुकान पर मौजूद लोगों पर हमला बोल दिया गया और फायरिंग की सूचना से इलाके में दहशत फैल गई. हमले में साजन कुशवाहा की पत्नी शिवकांति और छोटू घायल हो गए. बीच-बचाव करने पहुंचे साजन कुशवाहा के सिर पर भी वार किया गया, जिससे वह लहूलुहान हो गए. वारदात के बाद मौके पर अफरातफरी मच गई.
घटना की सूचना मिलते ही महाराजपुर, चकेरी और नरवल थानों की पुलिस फोर्स तुरंत मौके पर पहुंच गई. पुलिस ने घटनास्थल की घेराबंदी कर एक अवैध कट्टा बरामद किया है, जिसे कब्जे में ले लिया गया है. घायलों को तत्काल इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया, जहां डॉक्टरों की देखरेख में उनका उपचार जारी है.
एसीपी चकेरी आशुतोष सिंह ने बताया कि तिलसहरी गांव के पास परचून की दुकान पर विवाद की सूचना मिली थी. दुकान संचालक साजन, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य लोग वहां मौजूद थे, तभी बाइक सवारों से कहासुनी के बाद यह झड़प हुई. घायलों को तुरंत अस्पताल भेज दिया गया है, जहां डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत खतरे से बाहर है और सामान्य चोटें आई हैं.
मौके से एक कट्टा बरामद कर लिया गया है. पुलिस ने दो आरोपियों को हिरासत में ले लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है. चूंकि आसपास मेला भी चल रहा है, इसलिए सुरक्षा के मद्देनजर सर्किल के तीनों थानों की फोर्स तैनात कर दी गई है. मेडिकल रिपोर्ट और पीड़ित पक्ष की तहरीर के आधार पर आगे की कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी.
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