ETV Bharat / state

कानपुर के महाराजपुर मेले में मारपीट और फायरिंग, महिला को लगी गोली, दो आरोपी हिरासत में

पुलिस ने मौके से तमंचा बरामद किया. ( Photo Credit; Kanpur Police )

कानपुर : महाराजपुर थाना क्षेत्र से रंजिश और दबंगई की एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. तिलसहरी गांव में आयोजित मेले की चहल-पहल के बीच पुरानी दुश्मनी के चलते परचून की दुकान पर दबंगों ने जमकर तांडव मचाया. मामूली कहासुनी के बाद आरोपियों ने मारपीट की फायरिंग कर दी. गोली लगने से एक महिला समेत तीन लोग घायल हो गए. पुलिस ने मामले में दो आरोपियों को हिरासत में लिया है.

तिलसहरी गांव निवासी साजन कुशवाहा के घर के बाहर ही परचून की दुकान है, जिसे उनका बेटा चलाता है. बताया जा रहा है कि पूर्व में किसी पुरानी रंजिश को लेकर विवाद चल रहा था. इसी रंजिश के चलते कुछ युवक बाइकों पर सवार होकर गांव में लगे मेले के बहाने वहां पहुंचे. शाम के वक्त आरोपी दुकान पर आए और वहां मौजूद लोगों से बहस करने लगे. दुकान मालिक साजन कुशवाहा ने स्थिति को संभालते हुए उनसे कहा कि यहां माहौल खराब न करें और अपने रास्ते जाएं.