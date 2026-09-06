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गोरखपुर में प्रदर्शनी के बाद कर्मचारियों में मारपीट; खूनी संघर्ष में एक युवक की मौत, एक हिरासत में

गोरखपुर : खजनी थाना क्षेत्र में प्रदर्शनी के बंद होने के बाद कर्मचारियों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया. मारपीट के दौरान एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. युवक को बीआरडी मेडिकल कॉलेज ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई. पुलिस ने आरोपी को हिरासत में ले लिया है.

क्षेत्राधिकारी खजनी के मुताबिक, खजनी थाना क्षेत्र में बीते 5 सितंबर (शनिवार) की रात 11:30 बजे के करीब मंदिर के पास लगी प्रदर्शनी बंद हो गई. प्रदर्शनी बंद होने के बाद कर्मचारी बैठकर आपस में खान-पान कर रहे थे, इसी दौरान आपस में विवाद शुरू हो गया. विवाद मारपीट में तब्दील हो गया.

आरोप है की नशे में धुत कर्मचारियों के बीच लात घुसे चले. जिसमें मैनपुरी के रहने वाले विवेक कुमार (28) गंभीर रूप से घायल हो गए. घटना के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई. घायल को उपचार के लिए निजी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने गंभीर हालत देखकर बीआरडी मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया.