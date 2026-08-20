कानपुर में प्रदेश महामंत्री के स्वागत के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट
घटना के बाद कार्यालय में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 20, 2026 at 10:39 AM IST
कानपुर: कानपुर पहुंचे भाजपा के कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय प्रभारी एवं प्रदेश महामंत्री शंकर लाल लोधी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई. क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक के दौरान कुर्सी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा कानपुर दक्षिण के भाजपा नेता के साथ कथित तौर पर मारपीट का आरोप लगा.
घटना के बाद कार्यालय में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया गया. शंकर लाल लोधी बुधवार दोपहर करीब 1:40 बजे पहली बार कानपुर पहुंचे.
जाजमऊ गंगा पुल पर कानपुर दक्षिण के कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर और माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया. उन्होंने कहा कि कानपुर में पहली बार आने पर जिस तरह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उससे वह अभिभूत हैं. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय प्रभारी के तौर पर उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की सभी 52 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करना है. इसके लिए संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी ताकत से जुटना होगा.
जाजमऊ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया. दक्षिण कानपुर जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने भी माला पहनाई. इसके बाद स्वागत का सिलसिला रामादेवी चौराहे तक चला, जहां उत्तर कानपुर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने विशाल पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया. आगे ग्रामीण जिलाध्यक्ष उपेंद्र पासवान ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया.
शंकर लाल लोधी करीब 2:30 बजे नौबस्ता स्थित क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे. यहां मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि कानपुर में हुए भव्य स्वागत से साफ है कि पार्टी का कार्यकर्ता पूरी तरह संगठन के साथ खड़ा है. उन्होंने कहा कि 52 सीटें जीतकर पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ने का लक्ष्य है.
इसके बाद क्षेत्रीय कार्यालय में कानपुर उत्तर, कानपुर दक्षिण, कानपुर ग्रामीण, कानपुर देहात, फतेहपुर, इटावा, औरैया, फर्रुखाबाद और कन्नौज समेत नौ जिलों के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक शुरू हुई.
इसी दौरान कुर्सी को लेकर कुछ कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया और बात मारपीट तक पहुंच गई. कार्यकर्ताओं ने हस्तक्षेप कर स्थिति संभाली. बताया जा रहा है कि एक भाजपा नेता पर पहले भी भाजपा कार्यकर्ता के साथ मारपीट का आरोप लग चुका है. फिलहाल कार्यालय में हुई मारपीट की घटना को लेकर पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच चर्चा तेज हो गई है. बैठक में क्षेत्रीय प्रभारी ने संगठनात्मक गतिविधियों, आगामी कार्यक्रमों और बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत करने को लेकर पदाधिकारियों को दिशा-निर्देश दिए.
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