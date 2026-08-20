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कानपुर में प्रदेश महामंत्री के स्वागत के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं में मारपीट

कानपुर: कानपुर पहुंचे भाजपा के कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र के नवनियुक्त क्षेत्रीय प्रभारी एवं प्रदेश महामंत्री शंकर लाल लोधी के स्वागत कार्यक्रम के दौरान बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच मारपीट हो गई. क्षेत्रीय कार्यालय में बैठक के दौरान कुर्सी को लेकर विवाद इतना बढ़ गया कि भाजपा कानपुर दक्षिण के भाजपा नेता के साथ कथित तौर पर मारपीट का आरोप लगा.

घटना के बाद कार्यालय में कुछ देर के लिए अफरा-तफरी का माहौल रहा. कार्यकर्ताओं ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया गया. शंकर लाल लोधी बुधवार दोपहर करीब 1:40 बजे पहली बार कानपुर पहुंचे.

जाजमऊ गंगा पुल पर कानपुर दक्षिण के कार्यकर्ताओं ने पुष्पवर्षा कर और माला पहनाकर उनका जोरदार स्वागत किया. उन्होंने कहा कि कानपुर में पहली बार आने पर जिस तरह कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया, उससे वह अभिभूत हैं. उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय प्रभारी के तौर पर उनकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की सभी 52 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल करना है. इसके लिए संगठन के प्रत्येक कार्यकर्ता को पूरी ताकत से जुटना होगा.



जाजमऊ पर क्षेत्रीय अध्यक्ष राम किशोर ने पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत किया. दक्षिण कानपुर जिलाध्यक्ष शिवराम सिंह ने भी माला पहनाई. इसके बाद स्वागत का सिलसिला रामादेवी चौराहे तक चला, जहां उत्तर कानपुर जिलाध्यक्ष अनिल दीक्षित ने विशाल पुष्पमाला पहनाकर स्वागत किया. आगे ग्रामीण जिलाध्यक्ष उपेंद्र पासवान ने कार्यकर्ताओं के साथ उनका स्वागत किया.