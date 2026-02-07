ETV Bharat / state

देहरादून बर्थडे पार्टी विवाद: हमले के बाद सामने आई घायल युवती, बताया कैसे कैफे में हुआ था झगड़ा

देहरादून में युवती पर जानलेवा हमले के मामले में पीड़िता ने सच्चाई बताई है. इस सच्चाई के बाद अफवाहों पर ब्रेक लग गया है.

DEHRADUN
देहरादून में युवती पर जानलेवा हमला मामले में आया नया मोड़ (PHOTO- ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : February 7, 2026 at 6:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

देहरादून: शहर के एक कैफे में बर्थडे पार्टी में दो पक्षों में हुए आपसी विवाद और युवती के सिर पर वार करने वाले प्रकरण में घायल युवती ने सामने आकर घटना की पूरी सच्चाई बताई है. इस मामले में पुलिस तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है. गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है.

दरअसल, गुरुवार 5 फरवरी की शाम देहरादून में चंद्रबनी चौक के पास एक कॉफी कैफे में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था. शुरुआती जानकारी में सामने आया था कि इस दौरान एक पक्ष के एक युवक द्वारा एक युवती के सिर पर धारदार हथियार से वार कर उसे घायल कर दिया गया है. इस हमले में युवती के सिर पर 7 टांके भी आए. युवती के भाई ने तहरीर देकर तीन युवकों के खिलाफ पटेलनगर कोतवाली में तहरीर दी. जहां तीनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया.

हमले की जानकारी देते युवती. (ETV Bharat)

लेकिन घटना के 24 घंटे के भीतर घटना में घायल युवती सामने आई और घटना की सच्चाई बताई है. युवती ने बताया,

नमस्कार, मेरा नाम माही जेटली है. मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि मुझे लेकर शहर में जो भी अफवाहें चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है. मैं बस उस कैफे में अपने दोस्तों के साथ बैठने गई थी. वहां दो जनों का विवाद चल रहा था. जिसमें आपसी झगड़े के चक्कर में दूसरे पक्ष के एक लड़के ने मेरे सिर पर गलती से मारा. ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे ऊपर चापड़ से हमला किया गया है. वो एक करछी (बड़ी चम्मच) थी, जो दूसरे के चक्कर में मुझे लगी. जिस कारण मेरे सिर पर 6 से 7 टांके भी आए हैं. मेरी हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. इन अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास न करें.
-माही जेटली, घायल युवती-

बता दें कि, इस मामले में युवती के भाई पीयुष की तहरीर पर आयुष रावत, सूरज राणा और हिमांशु के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही कैफे के आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. फिलहाल मुकदमे में शामिल तीनों युवकों तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है. पुलिस तीनों को जल्द हिरासत में लेने का दावा कर रही है. कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने 103/26 धारा 118(1), 352 बीएनएस के तहत तीनों पर मुकदमा दर्ज किया है.

ये भी पढ़ें: देहरादून बर्थडे पार्टी में दो पक्षों में विवाद, युवती के सिर पर किया हमला, आरोपियों को खोज रही पुलिस

TAGGED:

युवती पर करछी से हमला
YOUNG WOMAN WAS ATTACKED WITH LADLE
देहरादून में दो पक्षों में मारपीट
FIGHT BETWEEN TWO GROUPS
WOMAN ATTACKED IN DEHRADUN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.