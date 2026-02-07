देहरादून बर्थडे पार्टी विवाद: हमले के बाद सामने आई घायल युवती, बताया कैसे कैफे में हुआ था झगड़ा
देहरादून में युवती पर जानलेवा हमले के मामले में पीड़िता ने सच्चाई बताई है. इस सच्चाई के बाद अफवाहों पर ब्रेक लग गया है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : February 7, 2026 at 6:07 PM IST
देहरादून: शहर के एक कैफे में बर्थडे पार्टी में दो पक्षों में हुए आपसी विवाद और युवती के सिर पर वार करने वाले प्रकरण में घायल युवती ने सामने आकर घटना की पूरी सच्चाई बताई है. इस मामले में पुलिस तीन युवकों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर चुकी है. गिरफ्तारी की कार्रवाई की जा रही है.
दरअसल, गुरुवार 5 फरवरी की शाम देहरादून में चंद्रबनी चौक के पास एक कॉफी कैफे में दो पक्षों के बीच विवाद हो गया था. शुरुआती जानकारी में सामने आया था कि इस दौरान एक पक्ष के एक युवक द्वारा एक युवती के सिर पर धारदार हथियार से वार कर उसे घायल कर दिया गया है. इस हमले में युवती के सिर पर 7 टांके भी आए. युवती के भाई ने तहरीर देकर तीन युवकों के खिलाफ पटेलनगर कोतवाली में तहरीर दी. जहां तीनों के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया.
लेकिन घटना के 24 घंटे के भीतर घटना में घायल युवती सामने आई और घटना की सच्चाई बताई है. युवती ने बताया,
नमस्कार, मेरा नाम माही जेटली है. मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूं कि मुझे लेकर शहर में जो भी अफवाहें चल रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब गलत है. मैं बस उस कैफे में अपने दोस्तों के साथ बैठने गई थी. वहां दो जनों का विवाद चल रहा था. जिसमें आपसी झगड़े के चक्कर में दूसरे पक्ष के एक लड़के ने मेरे सिर पर गलती से मारा. ऐसा कुछ भी नहीं था कि मेरे ऊपर चापड़ से हमला किया गया है. वो एक करछी (बड़ी चम्मच) थी, जो दूसरे के चक्कर में मुझे लगी. जिस कारण मेरे सिर पर 6 से 7 टांके भी आए हैं. मेरी हाथ जोड़कर सबसे विनती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है. इन अफवाहों पर बिल्कुल विश्वास न करें.
-माही जेटली, घायल युवती-
February 6, 2026
बता दें कि, इस मामले में युवती के भाई पीयुष की तहरीर पर आयुष रावत, सूरज राणा और हिमांशु के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज किया गया है. साथ ही कैफे के आस-पास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है. फिलहाल मुकदमे में शामिल तीनों युवकों तक पुलिस पहुंच नहीं पाई है. पुलिस तीनों को जल्द हिरासत में लेने का दावा कर रही है. कोतवाली पटेल नगर पुलिस ने 103/26 धारा 118(1), 352 बीएनएस के तहत तीनों पर मुकदमा दर्ज किया है.
