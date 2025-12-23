युवा स्टार्टअप उद्यमी का बड़ा दावा- गूगल मैप को टक्कर देने वाला पहला स्वदेशी प्लेटफॉर्म है Bharat Map App
राजस्थान के एक युवा स्टार्टअप फाउंडर का दावा है कि उन्होंने गूगल मैप से एडवांस नेविगेशन ऐप तैयार किया है.
Published : December 23, 2025 at 9:08 PM IST
जयपुर: राजस्थान के बाड़मेर जिले के रहने वाले युवा स्टार्टअप कारोबारी दीपक माहेश्वरी ने नेविगेशन के क्षेत्र में बड़ी उपलब्धि हासिल करने का दावा किया है. उन्होंने गूगल मैप को टक्कर देने वाला स्वदेशी नेविगेशन ऐप भारत मैप तैयार किया है, जो भविष्य की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए विकसित किया गया है. यह ऐप फिलहाल एंड्रॉयड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध है और अधिक सटीकता के साथ उपयोगकर्ता को गंतव्य तक पहुंचाने में सक्षम है.
एक मीटर की सटीकता का दावा : भारत मैप ऐप के फाउंडर दीपक माहेश्वरी के अनुसार उनकी एप्लीकेशन की सबसे बड़ी खासियत इसकी हाई एक्यूरेसी है. उन्होंने दावा किया कि यह ऐप लोकेशन पर मौजूद व्यक्ति के एक मीटर के दायरे में नेविगेशन के जरिए डिलीवरी तक पहुंचने में सक्षम है. बंद रास्तों, गली-मोहल्लों के नुक्कड़ और प्लॉट नंबर के आधार पर भी यह ऐप सटीक लोकेशन बताता है. फिलहाल, ऐप का बीटा वर्जन लॉन्च किया गया है, जिस पर लगातार अपडेट्स का काम जारी है. लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म के जरिए यूजर्स से मिल रहे सुझावों के आधार पर ऐप को और बेहतर बनाया जा रहा है.
भारत और दुनिया के लिए यूजर फ्रेंडली डिजाइन : दीपक माहेश्वरी ने ईटीवी भारत से बातचीत में बताया कि उनकी टीम का फोकस 100 फीसदी सटीकता और यूजर फ्रेंडली अनुभव पर रहा है. कश्मीर से कन्याकुमारी और असम से अहमदाबाद तक, पूरे भारत के भौगोलिक परिदृश्य को ध्यान में रखकर इस ऐप को डिजाइन किया गया है. लॉन्चिंग के महज सात दिनों के भीतर करीब 200 कंपनियों ने उनसे संपर्क किया और ऐप को लेकर सकारात्मक रिव्यू भी मिले हैं. ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर काम करने के लिए उनकी टीम फिलहाल मलेशिया, वियतनाम और मॉस्को में भी सक्रिय है.
यूजर इंटरफेस और स्मार्ट फीचर्स : भारत मैप का यूजर इंटरफेस इस तरह तैयार किया गया है कि कोई भी व्यक्ति एक हाथ से मोबाइल इस्तेमाल करते हुए आसानी से नेविगेशन कर सके. कैब सर्विस बुकिंग के लिए भी इसमें इंटीग्रेटेड सुविधा दी गई है. बेहतर विजुअल अनुभव के लिए ऐप में बर्ड आई व्यू का इस्तेमाल किया गया है, जिससे यूजर को लंबी दूरी तक रास्ता स्पष्ट दिखाई देता है. इसके साथ ही, नेविगेशन वॉयस भारतीय भाषाओं में उपलब्ध होने से यह ऐप आम लोगों के लिए और अधिक सहज बनता है.
पढ़ें : किसानों को तोहफा: कम कीमत में समय पर मेहंदी की फसल काटेगी हीना हार्वेस्टर मशीन
इनडोर नेविगेशन में बड़ी कामयाबी : दीपक माहेश्वरी ने बताया कि भारत मैप की खास पहचान, इसका इनडोर नेविगेशन सिस्टम है. इस तकनीक की मदद से कोई भी व्यक्ति 18 मंजिला इमारत में स्थित किसी तय फ्लैट या स्थान तक आसानी से पहुंच सकता है. गलत दिशा में जाने पर ऐप अलर्ट देता है और गंतव्य के करीब पहुंचने पर मीटर में दूरी भी दर्शाता है. उन्होंने दावा किया कि इस तरह की इनडोर नेविगेशन तकनीक विकसित करने में अमेरिका की छह यूनिवर्सिटीज और चीन की तीन संस्थाएं अब तक पूरी तरह सफल नहीं हो सकी हैं. भारत मैप में पारंपरिक 2D नेविगेशन के बजाय एआर आधारित 3D नेविगेशन का उपयोग किया गया है, जिसमें एआई और मल्टीपल फोन सेंसर की मदद से तकनीकी चुनौतियों का समाधान किया गया है. इस तकनीक का परीक्षण मॉस्को, वियतनाम और मलेशिया में हो चुका है, जबकि भारत में टेस्टिंग जारी है.
'भारत पिन' बनेगा डिजिटल पता : भारत मैप का एक और अहम फीचर भारत पिन है, जिसे डिजिटल एड्रेस के रूप में विकसित किया गया है. दीपक माहेश्वरी के अनुसार आमतौर पर लोग किसी पते तक पहुंचने के लिए आसपास के लैंडमार्क का सहारा लेते हैं, लेकिन भारत पिन इस समस्या का स्थायी समाधान देगा. यह एक सात अंकों का कोड होगा, जिसमें शुरुआती अक्षर जिले को, दूसरा अंक तहसील को और आगे के अंक मोहल्ले, गली और नुक्कड़ को दर्शाएंगे. उदाहरण के तौर पर जयपुर के चाकसू क्षेत्र के प्रशांत नगर के लिए शुरुआती कोड JCP होगा, जिसके बाद के अंक सटीक लोकेशन तय करेंगे.
पढ़ें : कानून को मिलेगा तकनीक का साथ, आईआईटी और एनएलयू जोधपुर बनाएंगे देश का पहला संयुक्त केंद्र
राष्ट्रीय स्तर पर मिली सराहना : दीपक माहेश्वरी ने बताया कि साल 2025 के अप्रैल महीने में दिल्ली में उद्योग मंत्रालय की तरफ से आयोजित स्टार्टअप महाकुंभ में भारत ऐप को प्रोजेक्ट मोबिलिटी सेक्शन में विजेता घोषित किया गया था. इसके अलावा राजस्थान सरकार ने इनोवेशन डे पर उन्हें 5 लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया है. सरकार ने भरोसा दिलाया है कि भविष्य में इस ऐप का उपयोग एम्बुलेंस सहित अन्य सरकारी सेवाओं के नेविगेशन में किया जाएगा. हीरो मोटोकॉर्प के हर्ष माहेश्वरी ने भी भारत ऐप को लेकर अपनी कंपनी के लिंक्डइन प्रोफाइल पर सकारात्मक रिव्यू साझा किया है. दीपक माहेश्वरी ने बताया कि उनके पायलट प्रोजेक्ट का वीडियो भारत सरकार के आईटी विभाग तक भी पहुंचाया गया है, जहां से उन्हें सराहना मिली है.