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Explainer: तो क्या सच में छठ के बाद टूट जाएगी नीतीश कुमार की JDU?

जेडीयू में टूट का दावा ( ETV Bharat )

पटना: जब से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ी है, तब से जनता दल यूनाइटेड में टूट की अटकलें चल रही हैं. तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर समेत कई विपक्षी दलों के नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि जेडीयू खत्म हो जाएगी. विधान परिषद चुनाव के बाद नए सिरे से इसको लेकर बहस छिड़ गई है. हालांकि पार्टी नेताओं का दावा है कि हम एकजुट हैं. वहीं, विशेषज्ञ कहते हैं कि बीजेपी जब तक नहीं चाहेगी, जेडीयू टूटने वाला नहीं है.

जेडीयू में टूट का दावा

आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि विपक्ष के किन प्रमुख नेताओं ने जेडीयू में टूट को लेकर क्या है? जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू का कोई भविष्य नहीं, पार्टी में टूट होगी. कुछ लोग जन सुराज के साथ आएंगे और कुछ लोग बीजेपी के साथ जाएंगे.