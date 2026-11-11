Explainer: तो क्या सच में छठ के बाद टूट जाएगी नीतीश कुमार की JDU?
Split In JDU: बिहार की सियासत में चर्चा गरम है कि छठ के बाद जेडीयू में बड़ी टूट होगी, क्या है सच्चाई? रिपोर्ट- अविनाश कुमार
Published : November 11, 2026 at 8:12 PM IST
पटना: जब से नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद की कुर्सी छोड़ी है, तब से जनता दल यूनाइटेड में टूट की अटकलें चल रही हैं. तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर समेत कई विपक्षी दलों के नेता लगातार दावे कर रहे हैं कि जेडीयू खत्म हो जाएगी. विधान परिषद चुनाव के बाद नए सिरे से इसको लेकर बहस छिड़ गई है. हालांकि पार्टी नेताओं का दावा है कि हम एकजुट हैं. वहीं, विशेषज्ञ कहते हैं कि बीजेपी जब तक नहीं चाहेगी, जेडीयू टूटने वाला नहीं है.
जेडीयू में टूट का दावा
आगे बढ़ने से पहले जानते हैं कि विपक्ष के किन प्रमुख नेताओं ने जेडीयू में टूट को लेकर क्या है? जन सुराज पार्टी के संयोजक प्रशांत किशोर लगातार कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री कुर्सी छोड़ने के बाद जेडीयू का कोई भविष्य नहीं, पार्टी में टूट होगी. कुछ लोग जन सुराज के साथ आएंगे और कुछ लोग बीजेपी के साथ जाएंगे.
खत्म हो जाएगा जेडीयू- आरजेडी
वहीं, आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी यादव जेडीयू को बीजेपी की 'बी टीम' बता रहे हैं. वह कहते हैं, 'संजय झा जैसे नेताओं के जरिए जदयू का भाजपा में विलय कराने की तैयारी चल रही है. जदयू अब वैसी पार्टी नहीं रही, जैसे पहले हुआ करती थी. इसे भाजपा ने हाईजैक कर लिया है.'
जेडीयू से आकर आरजेडी के टिकट पर पटना शिक्षक स्नातक सीट से एमएलसी का चुनाव जीतने वाले डॉक्टर संजीव सिंह भी इस बात को लगातार दोहरा रहे हैं कि जेडीयू में सारा सिस्टम कॉलेप्स कर गया है. 80% विधायक बीजेपी के संपर्क में है, इसलिए पार्टी का टूटना तय है. वहीं, आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह ने भी नीतीश कुमार की पार्टी में टूट का दावा किया है.
जेडीयू में टूट की चर्चा क्यों?
आखिर क्यों जेडीयू में टूट या विभाजन की चर्चा चल रही है? असल में हालिया कुछ दिनों से पार्टी के अंदर गुटबाजी की चर्चा तेज है. कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह के बीच वर्चस्व की लड़ाई की खूब चर्चा होती है. पिछले दिनों विधानमंडल दल की बैठक में ललन सिंह के नहीं आने पर कई विधायकों ने नाराजगी जताई थी. फरक्का जलसंधि के विरोध में नीतीश संवाद कार्यक्रम और उत्तर प्रदेश में निशांत कुमार के कार्यक्रम से ललन सिंह ने दूरी बनाई थी.
एमएलसी चुनाव में बगावत
हालिया विधान परिषद चुनाव में पटना स्नातक निर्वाचन सीट पर पार्टी का झगड़ा सड़क पर आ गया था. एक तरफ जहां मोकामा से विधायक अनंत सिंह ने पार्टी कैंडिडेट नीरज कुमार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और जन सुराज प्रत्याशी अनुज सिंह का साथ दिया, वहीं ललन सिंह ने भी नीरज के लिए प्रचार नहीं किया. इसके साथ ही नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ने से पार्टी का बड़ा तबका नाराज चल रहा है. विपक्ष के साथ-साथ आनंद मोहन भी लगातार जेडीयू के कमजोर होने की बात कर रहे हैं. उनकी पत्नी लवली आनंद जेडीयू की सांसद हैं, जबकि बेटे चेतन आनंद विधायक हैं.
"नीतीश कुमार के बिना जदयू का नेतृत्व कौन करेगा, कोई है अब? जदयू का मतलब अब जनता दल-डी है. जनता दल टुकड़े-टुकड़े गैंग हो गया है. किसी का ललन सिंह नेतृत्व कर रहे हैं तो किसी का संजय झा, किसी का श्रवण कुमार तो किसी का आनंद मोहन नेतृत्व कर रहे हैं. इन दिनों जदयू बहुत ही असहज है. खटास भी बढ़ा है. श्रवण कुमार का भी बयान आया है. अब जदयू का भविष्य कहां है. भाजपा के रहमो करम पर जदयू का भविष्य टिका है."- शक्ति यादव, मुख्य प्रवक्ता, आरजेडी
जेडीयू ने कहा- एकजुट हैं हम
हालांकि जेडीयू नेताओं का दावा है कि पार्टी एकजुट है. नीतीश कुमार के करीबी संजय गांधी कहते हैं कि पहले भी जेडीयू के समाप्त होने की बात कही जाती रही है लेकिन पिछले दो चुनावों में जेडीयू और मजबूत होकर निकला है. प्रशांत किशोर ने तो 25 सीट से अधिक आने पर राजनीति से संन्यास लेने तक की बात कही थी और आरजेडी तो खुद 25 सीट पर सिमट गया है. संजय झा और ललन सिंह के बीच मतभेद की खबरों को खारिज करते हुए कहते हैं, 'विपक्ष को बोलने से रोक नहीं सकते, लेकिन इसमें जरा भी दम नहीं है.'
"जेडीयू एकजुट है. विपक्षी दल के नेताओं को बोलने से हम लोग रोक नहीं सकते हैं लेकिन पार्टी में नीतीश कुमार ही सब को जिम्मेदारी देते हैं. पार्टी में कहीं कोई विवाद नहीं है. संजय झा को नीतीश कुमार ने ही राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया है और ललन सिंह को भी नीतीश कुमार ने ही केंद्र में मंत्री बनाया है."- संजय गांधी, विधान पार्षद, जेडीयू
क्या बोली बीजेपी?
जेडीयू में टूट का दावा और बीजेपी पर साजिश रचने के आरोपों को भारतीय जनता पार्टी सिरे से खारिज करती है. प्रवक्ता पंकज सिंह कहते हैं कि ये नीतीश कुमार की पार्टी है, जो टूटने वाली नहीं है. आरजेडी और प्रशांत किशोर को अपने गिरेबां में झांकना चाहिए. बीजेपी तोड़ने में नहीं जोड़ने में विश्वास करती है. इसलिए विपक्ष के दावों में कोई दम नहीं है.
"जदयू टूटने वाला नहीं है. जदयू के नेता नीतीश कुमार हैं. जिन पर एक भी आरोप नहीं है. जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर भी कोई आरोप नहीं है, केंद्रीय मंत्री ललन सिंह पर भी कोई आरोप नहीं है. जिस दल के नेताओं पर आरोप है, वह अपने बारे में सोचें."- पंकज सिंह, प्रवक्ता, बिहार बीजेपी
जेडीयू मतलब नीतीश क्यों?
सम्राट चौधरी के मुख्यमंत्री बनने से पहले तक (2005 से अप्रैल 2026) यानी पिछले 20-21 वर्षों से नीतीश कुमार न केवल बिहार की सत्ता के सिरमौर रहे, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के सर्वमान्य नेता रहे. अध्यक्ष कोई भी हो, पार्टी में उनका ही सिक्का चलता है. उनके नेतृत्व में 2014 के लोकसभा चुनाव और 2020 के विधान सभा चुनाव को छोड़ दिया जाए तो पार्टी का प्रदर्शन शानदार रहा है. उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहते हुए पार्टी ने 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के विधानसभा चुनाव में भी दमदार प्रदर्शन किया.
लोकसभा चुनावों में प्रदर्शन
2024 लोकसभा चुनाव में बीजेपी के बराबर ही जेडीयू ने 12 सीटों पर जीत दर्ज की थी. वहीं विधानसभा चुनाव में जेडीयू को बीजेपी से केवल तीन सीट ही कम यानी 85 सीटें आईं थीं. 2004 के लोकसभा चुनाव में जेडीयू को 6, 2009 में 20, 2014 में 2, 2019 में 16 और 2024 के चुनाव में 12 सीटों पर जीत हासिल हुई.
विधानसभा चुनावों में प्रदर्शन
जनता दल यूनाइटेड ने 2005 (फरवरी) के बिहार विधानसभा चुनाव में के 55, 2005 (अक्टूबर) चुनाव में 88 और 2010 में ऐतिहासिक रूप से 115 सीटों पर जीत मिली थी. वहीं 2015 में 71 और 2020 में 43 सीटें मिली थीं, जबकि 2025 विधानसभा चुनाव में 85 सीटों पर कामयाबी हासिल हुई.
नीतीश के रहते टूट संभव?
राजनीतिक विशेषज्ञ प्रो. नवल किशोर चौधरी का कहना है कि जेडीयू का मतलब लोग नीतीश कुमार मानते रहे हैं. स्वास्थ्य कारणों से नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं. नीतीश कुमार की पार्टी पर पकड़ अब नहीं रही. नीतीश कुमार फैसला नहीं ले सकते हैं तो स्वाभाविक है कि जेडीयू कमजोर हुआ है. वह कहते हैं कि जेडीयू एक तरह से बीजेपी की शरण में है लेकिन टूट होगी, ऐसा फिलहाल तो नहीं लगता. 2029 तक बीजेपी हर हाल में नीतीश कुमार की जेडीयू को जिंदा रखेगी.
"नीतीश के कमजोर होने के बाद आज की तारीख में बीजेपी जो चाहेगी जेडीयू वही करेगा लेकिन बीजेपी के लिए जदयू एक तरह से मजबूरी भी है. इसलिए जदयू को भाजपा ही बचा कर रखेगी. जिस दिन उसे लगेगा जदयू अब उसके लिए जरूरत नहीं रहा, उस दिन जदयू का टूटना तय है. इसलिए विपक्ष के नेताओं का बयान कुछ भी आए अगले साल होने वाले उत्तर प्रदेश चुनाव तक कोई हलचल होने वाला नहीं है."- प्रो. नवल किशोर चौधरी, राजनीतिक विशेषज्ञ
वहीं, राजनीतिक विशेषज्ञ प्रोफेसर डीएम दिवाकर का भी कहना है कि जेडीयू में जब तक नीतीश कुमार हैं, जेडीयू टूटने वाला नहीं है. इसके साथ ही अभी भी यह दिख रहा है कि नीतीश कुमार ही फैसला ले रहे हैं. बीजेपी ने नीतीश कुमार के नाम पर ही बिहार में अपनी संख्या बढ़ा ली है. नीतीश कुमार का भी कद बढ़ा. नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़कर अपने बेटे को स्थापित कर दिया है और अब निशांत मुख्यमंत्री के दावेदार के रेस में आने वाला है.
"नीतीश कुमार जब तक हैं, जदयू को कुछ होने वाला नहीं है. बीजेपी के लिए भी नीतीश कुमार और जेडीयू को जिंदा रखना मजबूरी है. तभी तो 2029 की लड़ाई आसानी से जीत सकती है. विपक्ष इसलिए यह बयान दे रहा है कि नीतीश कुमार जदयू को नहीं चला रहे हैं कि जनता के बीच एक मैसेज जाए क्योंकि विपक्ष को भी पता है कि नीतीश कुमार के रहते उनकी दाल गलने वाली नहीं है."- प्रो. डीएम दिवाकर, राजनीतिक विशेषज्ञ
मतभेद तो है लेकिन टूट संभव नहीं
वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी का कहना है कि जेडीयू में मतभेद तो है, इसमें कोई संदेह नहीं लेकिन टूट की संभावना कम है. वह कहते हैं, 'सब लोग जानते हैं कि पार्टी टूटेगी तो नुकसान उन्हें भी उठाना पड़ेगा. जदयू में वैसे नेता बहुत कम हैं, जो अपने बल पर चुनाव जीतते हैं. नीतीश कुमार भले ही राजनीति में बहुत ज्यादा सक्रिय नहीं हैं लेकिन उनके चेहरे पर ही चुनाव लड़ा जा रहा है. उनकी लोकप्रियता सबसे अधिक है. इसलिए जदयू के टूटने की संभावना कम है. जो मतभेद है, उसे सुलझाने की कोशिश भी हो रही है.'
यूपी चुनाव के बाद बढ़ेगी सियासी हलचल
2025 विधानसभा चुनाव में जेडीयू को 85 सीट पर जीत मिली है लेकिन विधानसभा चुनाव के बाद भोजपुर-बक्सर एमएलसी चुनाव में जेडीयू को हार मिली और उसके बाद अभी हाल में हुए एमएलसी चुनाव में भी चार में से तीन सीटों पर हार मिली. एमएलसी चुनाव में जिस प्रकार से स्थितियां पैदा हुई, जदयू के अंदर और उसके बाद ही यह लगातार चर्चा हो रही है.
विपक्ष की तरफ से दावा किया जा रहा है कि जेडीयू में आने वाले समय में बड़ी टूट होगी. हालांकि अभी सरकार में जेडीयू के दो उप-मुख्यमंत्री और कई मंत्री हैं. सरकार भी मजबूती से चल रही है और निशांत कुमार के राजनीति में आने के बाद जेडीयू में एक नई उम्मीद जगी है. इसलिए फिलहाल विपक्ष के नेता भी कह रहे हैं कि जो कुछ भी होना होगा, उत्तर प्रदेश चुनाव के बाद ही बिहार में हलचल बढ़ेगी.
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