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बस्ती: दबंगो के डर से परिवार का पलायन; कई दिनों तक FIR न लिखने का आरोप

वहीं, दूसरी ओर, बस्ती पुलिस ने पूरे मामले की जांच के बाद पलायन और मारपीट के दावों को झूठा व मनगढ़ंत करार दिया है. पीड़िता अकालपति पत्नी भगवानदीन राजभर का आरोप है कि पुरानी रंजिश को लेकर गांव के प्रधान अशफाक उर्फ पिंकू, असलम और इम्तियाज ने उनके पति भगवानदीन को कुसौरा बाजार में रोककर लाठी-डंडों से पीटा.

बस्ती: जनपद के कलवारी थाना क्षेत्र स्थित खम्हरिया गांव में भूमि विवाद और कथित मारपीट के बाद एक परिवार ने गांव से पलायन कर दिया. इसके बाद किए दावे ने जिले की राजनीति और प्रशासनिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है. पीड़ित पक्ष का आरोप है कि गांव के प्रधान और उनके साथियों द्वारा की गई मारपीट व धमकियों के बाद सुरक्षा के अभाव में परिवार को घर छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा.

पीड़िता के अनुसार, इसके बाद आरोपियों ने उनके घर में घुसकर परिजनों और एक गर्भवती महिला के साथ अभद्रता व मारपीट की. अकालपति का दावा है कि जब वह शिकायत लेकर कलवारी थाने पहुंचीं, तो पुलिस ने उनकी तहरीर पर मामला दर्ज करने के बजाय उन्हें घंटों बैठाए रखा और कोई सख्त कार्रवाई नहीं की. पुलिसिया शिथिलता और दबंगों के खौफ से तंग आकर पूरे परिवार ने गांव से पलायन कर लिया.मामले का वीडियो और बयान सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है. प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर मामले को लेकर बयान जारी किया.

वहीं, विश्व हिंदू महासंघ के जिलाध्यक्ष और हिंदूवादी नेता दिग्विजय सिंह ने बस्ती के पुलिस अधीक्षक से मुलाकात कर पीड़ित परिवार को सुरक्षा देने और आरोपियों के खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करने की मांग की है.



पीड़ित महिला अकालपति देवी: मामले पर रुख स्पष्ट करते हुए बस्ती के डीएसपी बृजेश सिंह ने बताया कि सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही खबरों का संज्ञान लेकर जब मामले की निष्पक्ष जांच कराई गई, तो सत्यता कुछ और ही निकली.

एएसपी के अनुसार, बीते 20 जुलाई को आवेदिका का पति भगवानदीन शराब के नशे में कुसौरा बाजार में आम लोगों से गाली-गलौज कर रहा था. ईंट-पत्थर चला रहा था, जिससे स्थानीय ग्रामीण परेशान थे. इसी दौरान जब ग्राम प्रधान अशफाक वहां से अपनी गाड़ी से गुजर रहे थे, तब भगवानदीन ने बेवजह आरोप लगाते हुए उन्हें रोक लिया, जिसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई.



पुलिस का कहना है कि मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने बीच-बचाव कर मामला शांत कराया था. पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया कि घर में घुसकर मारपीट करने या परिवार के पलायन करने जैसे आरोप पूरी तरह असत्य और मनगढ़ंत हैं, लेकिन वायरल वीडियो के बारे में डीएसपी महोदय के पास कोई जवाब नहीं था. एक पक्षीय कार्रवाई के बाद हिंदूवादी संगठनों ने मोर्चा संभाल लिया है और अल्टीमेटम दिया है कि अगर समय रहते पीड़ित परिवार की शिकायत नहीं दर्ज की गई और उनका उत्पीड़न बंद नहीं हुआ तो वे शांत नहीं रहेंगे.



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