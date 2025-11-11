ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव: मतदान खत्म होते ही राजनीतिक दलों का दावों का दौर शुरू, जानें किसने क्या कहा

घाटशिला उपचुनाव में मतदान खत्म होने के बाद भाजपा और कांग्रेस की ओर से बयान जारी किया गया है. खबर में जानिए किसने क्या कहा.

Ghatshila By Election
घाटशिला उपचुनाव. (ग्राफिक्स इमेज-ईटीवी भारत)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : November 11, 2025 at 9:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः घाटशिला की चुनावी जंग में एक बार फिर एनडीए और सत्तारूढ़ महागठबंधन आमने-सामने होता दिखा. पिछले विधानसभा चुनाव में हार का बदला लेने के लिए भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारकर जीत के लिए जी तोड़ मेहनत करती रही.

इस सीट से महागठबंधन की ओर से झामुमो ने सोमेश चंद्र सोरेन को चुनाव मैदान में उतारा था. कहने को तो यह उपचुनाव था लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान राजनेताओं ने ताकत झोंकी, शब्दों के तीर चलाए गए और आंसू भी बहाए गए इस चुनाव को बेहद ही रोमांचक बनाने का काम किया है.

बयान देते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बाबूलाल ने भाजपा प्रत्याशी की जीत का किया दावा

मतदान समाप्त होने के बाद अब घाटशिला उपचुनाव परिणाम को लेकर दावों और कयासों का दौर शुरू हो गया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घाटशिला में बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए कहा है कि घाटशिला का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला होगा. प्रदेश भाजपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बड़ी जीत की ओर अग्रसर है. उन्होंने चुनाव आयोग का साधुवाद किया कि उनकी देखरेख में चुनाव शांतिपूर्वक हुआ.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शाम 5 बजे तक लगभग 74% मतदान का आंकड़ा आया है, जो बढ़ने की संभावना है. उन्होंने कहा जिस सीट को झामुमो सेफ मान कर चल रही थी वहां इनकी दहशत साफ दिखाई दी. झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुरुआती दौर में भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा के सजग कार्यकर्ताओं और चुनाव आयोग के देखरेख में उनके गलत मंसूबे कामयाब नहीं हुए. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घाटशिला में इस बार मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत दिख रहा है कि जनता हेमंत सरकार के झूठे वादों से ऊब गई है और इस बार एनडीए की जीत होगी.

कांग्रेस ने महागठबंधन उम्मीदवार का पलड़ा भारी बताया

इधर, सत्तारूढ़ कांग्रेस ने घाटशिला में हुए मतदान पर संतोष जाहिर करते हुए एक बार फिर इस सीट पर महागठबंधन प्रत्याशी की जीत होने का दावा किया है. कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा ने कहा है कि घाटशिला की जनता ने पूरी तरह से महागठबंधन प्रत्याशी को आशीर्वाद देने का काम किया है, क्योंकि वहां की जनता दिवंगत रामदास सोरेन के साथ है और महागठबंधन सरकार के काम के साथ है. उन्होंने कहा कि विपक्ष भले ही लाख दावे कर ले, लेकिन 14 नवंबर को काउंटिंग के वक्त स्पष्ट हो जाएगा की जनता किसके साथ है.

बहरहाल, दावों के बीच घाटशिला की चुनावी जंग में खड़े सभी 13 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होने के लिए 14 नवंबर की प्रतीक्षा की जा रही है, जब सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू होगा.

ये भी पढ़ें-

घाटशिला में शांतिपूर्ण मतदान संपन्न, 13 प्रत्याशियों की किस्मत ईवीएम में कैद, अब 14 नवंबर पर नजरें टिकी

घाटशिला उपचुनाव: मतदान शांतिपूर्ण संपन्न, शाम 5 बजे तक 73.88 प्रतिशत हुई वोटिंग

आज मेरे बाबा का आशीर्वाद मुझे मिला है जनता पर भरोसा है- सोमेश चंद्र सोरेन

TAGGED:

VOTING IN GHATSHILA BY ELECTION
BJP AND CONGRESS ON GHATSHILA
BABULAL MARANDI ON GHATSHILA VOTING
घाटशिला उपचुनाव
GHATSHILA BY ELECTION

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

झारखंड के 25 साल: शिक्षा व्यवस्था में क्या हुआ बदलाव, आगे कैसे होगा सुधार?

झारखंड के 25 साल: धोनी से सलीमा तक, कितनी बदली खेल की तस्वीर

झारखंड में 'लाल' अध्याय के 25 साल, अब हटने को है आतंक का काला साया!

झारखंड के 25 साल: कृषि, डेयरी और फिशरीज के क्षेत्र में राज्य ने की खूब तरक्की, पर बेहतर सिंचाई व्यवस्था की जरूरत

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.