घाटशिला उपचुनाव: मतदान खत्म होते ही राजनीतिक दलों का दावों का दौर शुरू, जानें किसने क्या कहा

रांचीः घाटशिला की चुनावी जंग में एक बार फिर एनडीए और सत्तारूढ़ महागठबंधन आमने-सामने होता दिखा. पिछले विधानसभा चुनाव में हार का बदला लेने के लिए भाजपा ने पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन के पुत्र बाबूलाल सोरेन को दूसरी बार चुनाव मैदान में उतारकर जीत के लिए जी तोड़ मेहनत करती रही.

इस सीट से महागठबंधन की ओर से झामुमो ने सोमेश चंद्र सोरेन को चुनाव मैदान में उतारा था. कहने को तो यह उपचुनाव था लेकिन जिस तरह से चुनाव प्रचार के दौरान राजनेताओं ने ताकत झोंकी, शब्दों के तीर चलाए गए और आंसू भी बहाए गए इस चुनाव को बेहद ही रोमांचक बनाने का काम किया है.

बयान देते भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी और कांग्रेस के प्रदेश महासचिव राकेश सिन्हा. (वीडियो-ईटीवी भारत)

बाबूलाल ने भाजपा प्रत्याशी की जीत का किया दावा

मतदान समाप्त होने के बाद अब घाटशिला उपचुनाव परिणाम को लेकर दावों और कयासों का दौर शुरू हो गया है. भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने घाटशिला में बीजेपी प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए कहा है कि घाटशिला का चुनाव परिणाम चौंकाने वाला होगा. प्रदेश भाजपा कार्यालय में उन्होंने कहा कि घाटशिला में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार बड़ी जीत की ओर अग्रसर है. उन्होंने चुनाव आयोग का साधुवाद किया कि उनकी देखरेख में चुनाव शांतिपूर्वक हुआ.

नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि शाम 5 बजे तक लगभग 74% मतदान का आंकड़ा आया है, जो बढ़ने की संभावना है. उन्होंने कहा जिस सीट को झामुमो सेफ मान कर चल रही थी वहां इनकी दहशत साफ दिखाई दी. झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने शुरुआती दौर में भाजपा कार्यकर्ताओं को डराने-धमकाने की कोशिश की, लेकिन भाजपा के सजग कार्यकर्ताओं और चुनाव आयोग के देखरेख में उनके गलत मंसूबे कामयाब नहीं हुए. बाबूलाल मरांडी ने कहा कि घाटशिला में इस बार मतदान का बढ़ा हुआ प्रतिशत दिख रहा है कि जनता हेमंत सरकार के झूठे वादों से ऊब गई है और इस बार एनडीए की जीत होगी.