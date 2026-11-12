झारखंड में बोर्ड-निगम और आयोग में हिस्सेदारी पर इंडिया ब्लॉक में हलचल तेज, राजद ने दिखाए तेवर तो माले ने जताई ये इच्छा
झारखंड में महागठबंधन की सरकार में शामिल दलों के नेताओं ने बोर्ड, निगम और आयोग में हिस्सेदारी को लेकर दावे पेश किए हैं. रिपोर्ट-उपेंद्र कुमार
Published : November 12, 2026 at 12:24 AM IST
रांची:झारखंड में खाली पड़े बोर्ड, निगम और आयोग के गठन को लेकर सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. राज्य सत्ता में शामिल सहयोगी दलों के बीच हिस्सेदारी का सवाल उठने लगा है. झारखंड राजद ने गठबंधन में पिछली बार अपनी अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए इस बार सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग की है. वहीं, सीपीआई-माले ने भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल उठाते हुए बोर्ड निगम में भागीदारी की इच्छा जताई है. इस बीच झामुमो ने सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने और आपसी सहमति से फैसला लेने की बात कही है.
राजद ने सम्मान और अधिकार की मांग की
झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली महागठबंधन की सरकार में बोर्ड-निगम और आयोग के गठन को लेकर सहयोगी दलों की दावेदारी सामने आने लगी है. झारखंड राजद के प्रदेश सचिव रामकुमार यादव ने गठबंधन में पार्टी की बोर्ड, निगम और आयोग में अब तक की नगण्य हिस्सेदारी को लेकर नाराजगी जताई है. उन्होंने कहा कि राजद का संगठन सभी जिलों में है और पार्टी को उसके राजनीतिक प्रभाव के अनुरूप सम्मान और अधिकार मिलना चाहिए.
राजद नेता यहां तक बोल गए कि बिना राजद के झारखंड में महागठबंधन की सरकार नहीं बन सकती है. इसका ख्याल सभी को रखना चाहिए. रामकुमार यादव ने कहा कि प्रदेश अध्यक्ष को इस मुद्दे पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के समक्ष अपनी बात रखनी चाहिए. साथ ही मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के सामने भी राजद की मांगों को रखना चाहिए. उन्होंने कहा कि यदि पार्टी को अधिकार और सम्मान नहीं मिलता है तो राजद अपने राजनीतिक रास्ते पर विचार कर सकता है.
"राजद के बिना नहीं बन सकती महागठबंधन की सरकार"
रामकुमार यादव ने कहा कि राजद को गठबंधन में लगातार नजरअंदाज किया जा रहा है. पहले भी हिस्सेदारी के नाम पर पार्टी को केवल राज्य पिछड़ा आयोग एक सदस्य दिया गया था, जबकि हमारा संगठन सभी जिलों में मौजूद है. उन्होंने कहा कि बोर्ड और निगम के अलावा जिला और प्रखंड स्तर की कमेटियों में भी राजद के कार्यकर्ताओं को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए. पार्टी की दावेदारी केवल बड़े पदों तक सीमित नहीं है, बल्कि संगठन के विभिन्न स्तरों पर भागीदारी होनी चाहिए.
सीपीआई-माले ने भी उठाया राजनीतिक हिस्सेदारी का सवाल
सीपीआई-माले के झारखंड समिति सदस्य शुभेन्दु सेन ने भी गठबंधन में राजनीतिक हिस्सेदारी के सवाल को अहम बताया. उन्होंने स्पष्ट किया कि INDIA गठबंधन में शामिल होने और उसका समर्थन करने के पीछे केवल बोर्ड-निगम में पद हासिल करना उद्देश्य नहीं रहा है. इसके बावजूद उनकी पार्टी एक राजनीतिक दल है और जनता के एक हिस्से का प्रतिनिधित्व करती है. ऐसे में बोर्ड, निगम और आयोग में जहां भी अवसर होगा, पार्टी अपनी दावेदारी जरूर पेश करेगी.
हेमंत सोरेन में सभी को साथ लेकर चलने की क्षमता: झामुमो
झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने सहयोगी दलों की नाराजगी के बीच सरकार का पक्ष रखा. उन्होंने कहा कि INDIA गठबंधन की सरकार है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन में सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने की क्षमता है. सभी सहयोगी दलों को संतुष्ट किया जाएगा. मनोज पांडेय ने कहा कि बोर्ड-निगम का गठन केवल पद बांटने का मामला नहीं है. इसके लिए सभी सहयोगी दल एक मंच पर बैठेंगे और आपसी विचार-विमर्श के बाद सहमति बनाई जाएगी. इसके बाद ही नामों और दावेदारियों पर अंतिम फैसला होगा.
गठबंधन में हिस्सेदारी का सवाल बना चर्चा का विषय
तीनों नेताओं के बयानों से साफ है कि झारखंड में बोर्ड-निगम और आयोग के गठन को लेकर सहयोगी दलों की अपेक्षाएं सामने आने लगी हैं. राजद जहां अपनी उपेक्षा का सवाल उठाकर हिस्सेदारी की मांग कर रहा है, वहीं सीपीआई-माले भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व को जरूरी बता रहा है. हालांकि झामुमो ने बातचीत और सहमति के जरिए सभी सहयोगियों को संतुष्ट करने का भरोसा दिया है.
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