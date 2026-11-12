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झारखंड में बोर्ड-निगम और आयोग में हिस्सेदारी पर इंडिया ब्लॉक में हलचल तेज, राजद ने दिखाए तेवर तो माले ने जताई ये इच्छा

झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय, सीपीआई-माले के प्रदेश समिति सदस्य शुभेन्दु सेन व झारखंड राजद के प्रदेश सचिव रामकुमार यादव. ( कोलाज इमेज-ईटीवी भारत )

रांची:झारखंड में खाली पड़े बोर्ड, निगम और आयोग के गठन को लेकर सत्तारूढ़ इंडिया गठबंधन में सियासी सरगर्मी तेज हो गई है. राज्य सत्ता में शामिल सहयोगी दलों के बीच हिस्सेदारी का सवाल उठने लगा है. झारखंड राजद ने गठबंधन में पिछली बार अपनी अनदेखी पर नाराजगी जताते हुए इस बार सम्मानजनक हिस्सेदारी की मांग की है. वहीं, सीपीआई-माले ने भी राजनीतिक प्रतिनिधित्व का सवाल उठाते हुए बोर्ड निगम में भागीदारी की इच्छा जताई है. इस बीच झामुमो ने सभी सहयोगी दलों को साथ लेकर चलने और आपसी सहमति से फैसला लेने की बात कही है.

झारखंड राजद के प्रदेश सचिव रामकुमार यादव, सीपीआई-माले के प्रदेश समिति सदस्य शुभेन्दु सेन और झामुमो के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत) राजद ने सम्मान और अधिकार की मांग की