झारखंड में राज्यसभा की दो सीटों पर शुरू हुई दावेदारी, झामुमो-कांग्रेस में तनातनी

रिपोर्ट: उपेंद्र कुमार

रांची: दिशोम गुरु शिबू सोरेन के निधन के बाद झारखंड में राज्यसभा की सीट खाली हो गई है. इसके अलावा इस वर्ष जून में भाजपा के राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश का कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है. इस तरह राज्य की दोनों राज्यसभा सीटों पर इस साल चुनाव होने हैं. सत्ताधारी गठबंधन में इन दोनों सीटों को लेकर अभी से दावेदारी और बयानबाजी शुरू हो गई है.

झामुमो की दोनों सीटों पर दावेदारी

सत्तारूढ़ झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के केंद्रीय प्रवक्ता मनोज पांडेय ने स्पष्ट रूप से दोनों राज्यसभा सीटों पर अपनी पार्टी की दावेदारी जता दी है. उन्होंने कहा कि उनके नेता हेमंत सोरेन कांग्रेस के उच्च नेतृत्व को इस मुद्दे पर राजी कर लेंगे. मनोज पांडेय ने कहा, "हमारी व्यक्तिगत इच्छा है कि राज्यसभा की दोनों सीटें झामुमो को मिलें. अगर हमारा उम्मीदवार दोनों सीटें जीतकर राज्यसभा पहुंचता है, तो वह संसद के उच्च सदन में झारखंड की आवाज बुलंदी से उठाएगा."

झामुमो और कांग्रेस नेता का बयान (ETV Bharat)

कांग्रेस का पलटवार, हमने कई बार त्याग किया, अब झामुमो की बारी

इंडिया ब्लॉक के दूसरे सबसे बड़े दल कांग्रेस ने झामुमो के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है. कांग्रेस नेताओं का कहना है कि पिछले कई बार राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस ने त्याग किया है और बड़ी सीट छोड़ी है. अब स्वाभाविक रूप से राज्य की दोनों सीटों में से कम से कम एक पर उनका दावा बनता है. एक कांग्रेस नेता ने कहा कि हमने हमेशा बड़ा दिल दिखाया है, त्याग किया है. अब बारी झामुमो की है.

इंडिया गठबंधन के पास दोनों सीटें जीतने की मजबूत स्थिति