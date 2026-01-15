ETV Bharat / state

कमरे के बाहर नेम प्लेट बदली, सागवाड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष की 2 कुर्सियां लगी, कांग्रेस और भाजपा दोनों के अध्यक्ष बैठे

सागवाड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष पद को लेकर फिर से घमासान मचा हुआ है.

सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस और भाजपा नेता साथ बैठे
सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस और भाजपा नेता साथ बैठे (ETV Bharat Dungarpur)
By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 15, 2026 at 12:23 PM IST

डूंगरपुर : जिले के सागवाड़ा नगर पालिका में कांग्रेस नेता नरेंद्र खोड़निया की ओर से अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठने के बाद आज दूसरे दिन 2 कुर्सियां लग गईं. एक कुर्सी पर कांग्रेस के नरेंद्र खोड़निया तो दूसरी पर भाजपा के आशीष गांधी कुर्सी पर बैठे. दोनों ही खुद को नगर पालिका का अध्यक्ष बता रहे हैं. कमरे के बाहर नरेंद्र खोड़निया के अध्यक्ष की नेम प्लेट भी लग गई है.

सागवाड़ा नगर पालिका में 9 महीने से निलंबित अध्यक्ष कांग्रेस के नरेंद्र खोड़निया को हाईकोर्ट से स्टे आदेश मिलने के बाद बुधवार को अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठ गए थे. नरेंद्र खोड़निया ने खुद को नगर पालिका अध्यक्ष बताया और कोर्ट के आदेशों का हवाला दिया, जबकि नगर पालिका आयुक्त ने मामले में सरकार से मार्गदर्शन की बात कही थी. वहीं, गुरुवार सुबह ऑफिस खुलते ही कांग्रेस के नरेंद्र खोड़निया और भाजपा के अध्यक्ष आशीष गांधी दोनों ही नगर पालिका पहुंच गए. इसके बाद अध्यक्ष की टेबल पर आसपास ही दोनों की कुर्सियां लगाई गईं. दोनों ही आसपास की कुर्सी पर बैठ गए और दोनों ही खुद को नगर पालिका का अध्यक्ष बताने लगे.

यह बोले कांग्रेस और भाजपा के नेता. (ETV Bharat Dungarpur)

पढ़ें. सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निलंबित, पद के दुरूपयोग का मामला

नरेंद्र खोड़निया ने कहा कि कोर्ट ने उन्हें नगरपालिका अध्यक्ष पद से निलंबन पर स्टे आदेश दिए हैं. इससे वे स्वतः ही वापस अध्यक्ष बन गए हैं, जबकि आशीष गांधी ने कहा कि अभी सरकार से कोई आदेश नहीं है. सरकार से मार्गदर्शन मांगा गया है. अगर सरकार उन्हें अध्यक्ष का मार्गदर्शन देती है तो वे स्वतः ही अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे देंगे. कुर्सी की लड़ाई के बीच ही खोड़निया के अध्यक्ष की नेम प्लेट भी कमरे के बाहर लगा दी गई. वहीं, नगर पालिका अध्यक्ष के कार्यकाल के बोर्ड पर 20वें नंबर पर आशीष गांधी का नाम दर्ज है. उनका कार्यकाल 2 मई 2025 से लेकर 12 जनवरी 2026 कर दिया गया है. वहीं, 21वें नंबर पर नरेंद्र खोड़निया का नाम लिखा गया है. ऐसे में सागवाड़ा में नगर पालिका अध्यक्ष पद के साथ ही राजनीति में घमासान मचा हुआ है.

9 महीने पहले कर दिया था निलंबित : वर्ष 2017 में बने सागवाड़ा नगर पालिका भवन को गिराकर सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और पद के दुरुपयोग के आरोप में सरकार ने 10 अप्रैल 2025 को कांग्रेस के नगर पालिका अध्यक्ष नरेंद्र खोड़निया को निलंबित कर दिया था. उनके साथ ही कांग्रेस के नगर पालिका उपाध्यक्ष मोहम्मद इस्माइल घांची को भी निलंबित कर दिया था. इसके बाद सरकार ने 2 मई 2025 को भाजपा के पार्षद आशीष गांधी को सागवाड़ा नगर पालिका का अध्यक्ष मनोनीत किया और उसी दिन उन्होंने पदभार ग्रहण कर लिया. वे आज तक सागवाड़ा नगर पालिका अध्यक्ष का कामकाज देख रहे हैं, लेकिन 9 महीने 4 दिन बाद कांग्रेस के नरेंद्ध खोड़निया स्टे आदेश लेकर कुर्सी पर बैठ गए. ऐसे में सागवाड़ा नगर पालिका में अध्यक्ष की कुर्सी पर फिर से घमासान शुरू हो गया है.

