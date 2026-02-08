ETV Bharat / state

बिश्नोई गैंग के नाम से मांगी 30 लाख की रंगदारी; कारोबारी को भेजा पत्र, लखनऊ में पूर्व सेल्समैन गिरफ्तार

इंस्पेक्टर राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि आरोपी ने जल्द अमीर बनने के लिए बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल किया था.

लखनऊ में पूर्व सेल्समैन गिरफ्तार
लखनऊ में पूर्व सेल्समैन गिरफ्तार (Photo credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 8, 2026 at 5:06 PM IST

लखनऊ : सरोजनी नगर थाना क्षेत्र में एक दवा कारोबारी से लाॅरेंस बिश्नोई गैंग के नाम से रंगदारी मांगने का मामला सामने आया है. कारोबारी को पत्र भेजकर 30 लाख रुपये की डिमांड की गई थी. जिसके बाद दवा कारोबारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. पुलिस ने इस मामले में ​पूर्व कर्मचारी को गिरफ्तार किया है.

'अमीर बनने के लिए किया नाम का इस्तेमाल' : ​इंस्पेक्टर सरोजनीनगर राजदेव राम प्रजापति ने बताया कि आरोपी ने केवल डराने और जल्दी अमीर बनने के लिए बिश्नोई गैंग के नाम का इस्तेमाल किया था. उसके पास से घटना में इस्तेमाल की गई सामग्री बरामद कर ली गई है और उसे जेल भेजा जा रहा है.



'30 लाख रुपये की मांग की गई' : सरोजनी नगर के हिन्द नगर स्थित दवा कारोबारी गौरव बत्रा ने बताया कि '30 जनवरी की सुबह उनके गार्ड ने एक बंद लिफाफा सौंपा. लिफाफा खोलने पर अंदर हाथ से लिखा एक पत्र मिला. पत्र में बिश्नोई गैंग का सदस्य बताते हुए 30 लाख रुपये की मांग की गई थी.'

'जान से मारने की धमकी दी' : आरोप है कि 'पैसे न देने पर जान से मारने की धमकी दी गई थी. उन्होंने बताया कि पत्र में लिखा था कि यदि कारोबारी रकम देने को तैयार है, तो वह अपने ऑफिस के गेट के दोनों ओर भगवा झंडा लगा दें.'



पूर्व कर्मचारी गिरफ्तार : कारोबारी ​गौरव बत्रा की तहरीर पर सरोजनी नगर पुलिस ने मामला दर्जकर जांच शुरू की. सीसीटीवी फुटेज और पुरानी रंजिशों के आधार पर पुलिस ने कारोबारी के पूर्व कर्मचारी उमेश कुमार यादव को गिरफ्तार किया है.

​पूर्व कर्मचारी निकला मास्टरमाइंड : आरोपी करीब चार साल पहले इसी फर्म में सेल्समैन था. उसने अपनी पहचान छिपाने के लिए शॉल ओढ़ रखी थी और बाइक दूर खड़ी कर पैदल ऑफिस पहुंचा था, ताकि पकड़ा न जा सके. आरोपी मूलरूप से बलिया का रहने वाला है और वर्तमान में बिजनौर थाना क्षेत्र के पास रह रहा था.

