काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर से सोना गायब होने का दावा; जानें क्या कह रहा प्रशासन
वाराणसी के अधिवक्ता नित्यानंद राय ने मंदिर के स्वर्ण शिखर से सोना गायब होने का आरोप लगाया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2026 at 9:12 AM IST
वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर से सोना गायब होने के दावे से हड़कंप मचा हुआ है. अधिवक्ता नित्यानंद राय ने यूपी सीएम शिकायत पोर्टल और PMO से भी शिकायत की है. वहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने ज्ञापन जारी कर बताया है कि सोना गायब नहीं है, स्वर्ण शिखर सुरक्षित लॉकर में रखा है. IIT मद्रास से संपर्क किया गया है. जल्द हीं इसे स्थापित कराया जाएगा.
वाराणसी के अधिवक्ता नित्यानंद राय ने मंदिर के स्वर्ण शिखर से सोना गायब होने का आरोप लगाया है. नित्यानंद राय ने बताया कि मंदिर के शिखर में कुछ जगह से सोना गायब हुआ है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में मंदिर प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी जा रही है. मंदिर प्रशासन ने सोना गायब होने वाले स्थान पर पीले रंग का पेंट कराया है. उन्होंने कहा कि हमने इसको लेकर के पीएमओ और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है.
पीएमओ ने इस मामले का संज्ञान भी लिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि आइजीआरएस पोर्टल पर जो शिकायत की थी, उसका निस्तारण भी दिखा दिया गया है. जबकि कोई निस्तारण नहीं हुआ है. इनका जवाब संतोषजनक नहीं है.
वहीं, मंडलायुक्त एस राजलिंगम ने बताया कि अप्रैल 2026 में श्रीकाशी विश्वनाथ धाम के मुख्य मंदिर के गर्भ गृह के ऊपर वायव्य कोण पर स्थापित शिखर बंदरों की वजह से क्षतिग्रस्त हो गया था. इस शिखर को मंदिर के लॉकर में यथास्थिति सुरक्षित रखा गया है. श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर धार्मिक महत्त्व के साथ-साथ ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक दृष्टि से भी अत्यंत महत्त्वपूर्ण है.
इसी कारण शिखर के संरक्षण एवं मरम्मत के लिए IIT मद्रास से तकनीकी परीक्षण एवं परामर्श प्राप्त करने की कार्रवाई की जा रही है, ताकि मंदिर की मूल संरचना एवं ऐतिहासिक महत्ता अक्षुण्ण बनी रहे. इस संबंध में IIT मद्रास की विशेषज्ञ टीम द्वारा धाम का स्थलीय निरीक्षण किया गया है. तत्संबंधी अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट जुलाई 2026 में प्रस्तुत की गई है.
उन्होंने बताया कि प्राप्त रिपोर्ट में प्राकृतिक पत्थर एवं लकड़ी पर पर्यावरणीय प्रभावों से होने वाले क्षरण का उल्लेख करते हुए संरक्षण कार्य से पहले संबंधित सामग्री का सूक्ष्म विश्लेषण और आवश्यक तकनीकी जांच कराए जाने की आवश्यकता बताई गई है. इसका उद्देश्य संरचना की वास्तविक स्थिति का आकलन कर वैज्ञानिक एवं तकनीकी मानकों के अनुरूप संरक्षण की उपयुक्त कार्ययोजना तैयार करना है.
IIT मद्रास की विशेषज्ञ टीम द्वारा नवंबर 2026 में मुख्य मंदिर परिसर का पुनः निरीक्षण किया जाना प्रस्तावित है. इस निरीक्षण एवं आवश्यक परीक्षणों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसमें मंदिर की संरचनात्मक सुरक्षा तथा उसकी धार्मिक, ऐतिहासिक एवं पुरातात्त्विक महत्ता को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यक उपायों की संस्तुति की जाएगी.
श्रीकाशी विश्वनाथ मंदिर न्यास मंदिर की प्राचीन संरचना, धार्मिक गरिमा एवं ऐतिहासिक विरासत के संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है. शिखर के संरक्षण एवं मरम्मत से संबंधित कार्यवाही विशेषज्ञों के तकनीकी परामर्श तथा वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप आगे बढ़ाई जा रही है, ताकि मूल संरचना की सुरक्षा सुनिश्चित करते हुए आवश्यक कार्य संपन्न कराया जा सके.
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