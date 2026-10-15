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काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर से सोना गायब होने का दावा; जानें क्या कह रहा प्रशासन

काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर से सोना गायब. ( Photo Credit: ETV Bharat )

वाराणसी: काशी विश्वनाथ मंदिर के स्वर्ण शिखर से सोना गायब होने के दावे से हड़कंप मचा हुआ है. अधिवक्ता नित्यानंद राय ने यूपी सीएम शिकायत पोर्टल और PMO से भी शिकायत की है. वहीं, काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास ने ज्ञापन जारी कर बताया है कि सोना गायब नहीं है, स्वर्ण शिखर सुरक्षित लॉकर में रखा है. IIT मद्रास से संपर्क किया गया है. जल्द हीं इसे स्थापित कराया जाएगा.

वाराणसी के अधिवक्ता नित्यानंद राय ने मंदिर के स्वर्ण शिखर से सोना गायब होने का आरोप लगाया है. नित्यानंद राय ने बताया कि मंदिर के शिखर में कुछ जगह से सोना गायब हुआ है. उन्होंने कहा कि इस संबंध में मंदिर प्रशासन की ओर से किसी भी तरीके की जानकारी नहीं दी जा रही है. मंदिर प्रशासन ने सोना गायब होने वाले स्थान पर पीले रंग का पेंट कराया है. उन्होंने कहा कि हमने इसको लेकर के पीएमओ और मुख्यमंत्री को पत्र भी लिखा है.