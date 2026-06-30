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अलीगढ़ नगर निगम के आवासों पर कब्जे का दावा खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका की निरस्त

प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ नगर निगम के आवासीय क्वार्टरों पर अधिकार और फ्रीहोल्ड का दावा करने वाले सात लोगों की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि केवल लंबे समय से कब्जे में रहने या कुछ धनराशि जमा कर देने से सार्वजनिक संपत्ति पर कोई वैधानिक अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाता.

न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहे कि उन्हें नगर निगम ने कभी आवास आवंटित किया था, वे उसके वैध किरायेदार थे या उनके पक्ष में कोई फ्रीहोल्ड अधिकार प्रदान किया गया था. इसलिए नगर आयुक्त के 15 मई 2026 के आदेश और उसके अनुपालन में जारी 6 जून 2026 के बेदखली नोटिस में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता.

क्या था मामला : याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अलीगढ़ के नजूल प्लॉट संख्या 78 और 87 पर नगर निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर बनाए थे, जिनमें उनके पूर्वजों को किरायेदार के रूप में रखा गया था. उनका दावा था कि वर्ष 1993 में नगर निगम ने फ्रीहोल्ड शुल्क जमा कराया था और उन्होंने निर्धारित धनराशि भी जमा कर दी थी. बाद में उन्हें बेदखल करने के लिए नोटिस जारी किया गया, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी.

हाईकोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां : अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपने दावों के समर्थन में कोई आवंटन पत्र, लीज डीड, किरायेदारी समझौता, नगर निगम का रिकॉर्ड या अन्य विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया. जिन रसीदों पर उन्होंने भरोसा किया, वे न तो किराया रसीद थीं और न ही उनसे यह साबित होता था कि नगर निगम ने उन्हें फ्रीहोल्ड अधिकार देने का निर्णय लिया था.