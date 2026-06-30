अलीगढ़ नगर निगम के आवासों पर कब्जे का दावा खारिज, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने याचिका की निरस्त
अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका खारिज होने का अर्थ यह नहीं है कि प्रशासन मनमानी कार्रवाई कर सकता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 30, 2026 at 9:24 PM IST
प्रयागराज : इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अलीगढ़ नगर निगम के आवासीय क्वार्टरों पर अधिकार और फ्रीहोल्ड का दावा करने वाले सात लोगों की याचिका खारिज कर दी है. अदालत ने कहा कि केवल लंबे समय से कब्जे में रहने या कुछ धनराशि जमा कर देने से सार्वजनिक संपत्ति पर कोई वैधानिक अधिकार उत्पन्न नहीं हो जाता.
न्यायमूर्ति जेजे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की खंडपीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहे कि उन्हें नगर निगम ने कभी आवास आवंटित किया था, वे उसके वैध किरायेदार थे या उनके पक्ष में कोई फ्रीहोल्ड अधिकार प्रदान किया गया था. इसलिए नगर आयुक्त के 15 मई 2026 के आदेश और उसके अनुपालन में जारी 6 जून 2026 के बेदखली नोटिस में हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता.
क्या था मामला : याचिकाकर्ताओं का कहना था कि अलीगढ़ के नजूल प्लॉट संख्या 78 और 87 पर नगर निगम ने अपने कर्मचारियों के लिए आवासीय क्वार्टर बनाए थे, जिनमें उनके पूर्वजों को किरायेदार के रूप में रखा गया था. उनका दावा था कि वर्ष 1993 में नगर निगम ने फ्रीहोल्ड शुल्क जमा कराया था और उन्होंने निर्धारित धनराशि भी जमा कर दी थी. बाद में उन्हें बेदखल करने के लिए नोटिस जारी किया गया, जिसे उन्होंने हाईकोर्ट में चुनौती दी.
हाईकोर्ट की प्रमुख टिप्पणियां : अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने अपने दावों के समर्थन में कोई आवंटन पत्र, लीज डीड, किरायेदारी समझौता, नगर निगम का रिकॉर्ड या अन्य विश्वसनीय दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया. जिन रसीदों पर उन्होंने भरोसा किया, वे न तो किराया रसीद थीं और न ही उनसे यह साबित होता था कि नगर निगम ने उन्हें फ्रीहोल्ड अधिकार देने का निर्णय लिया था.
खंडपीठ ने स्पष्ट किया कि केवल धनराशि जमा कर देने से किसी व्यक्ति को संपत्ति पर स्वामित्व या फ्रीहोल्ड अधिकार प्राप्त नहीं हो जाता, जब तक कि उसके पक्ष में विधिवत आवंटन या हस्तांतरण का दस्तावेज निष्पादित न किया गया हो. अदालत ने यह भी कहा कि जिन दीवानी वादों के निर्णयों का याचिकाकर्ताओं ने सहारा लिया, वे अन्य व्यक्तियों के पक्ष में थे. उन फैसलों में केवल यह कहा गया था कि संबंधित वादकारियों को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के बिना बेदखल न किया जाए. उन निर्णयों से वर्तमान याचिकाकर्ताओं को कोई स्वतः अधिकार प्राप्त नहीं होता.
अनुच्छेद 226 के तहत राहत से इनकार : हाईकोर्ट ने कहा कि किरायेदारी, आवंटन और फ्रीहोल्ड अधिकार जैसे विवादित तथ्य साक्ष्यों के आधार पर तय किए जाने वाले प्रश्न हैं, जिनका निर्णय संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका में सामान्यतः नहीं किया जा सकता. जब याचिकाकर्ता अपने अधिकार का प्रथम दृष्टया भी दस्तावेजी प्रमाण प्रस्तुत नहीं कर सके, तब उन्हें रिट क्षेत्राधिकार में राहत नहीं दी जा सकती.
याचिका खारिज, पर कानून के अनुसार ही होगी कार्रवाई : खंडपीठ ने याचिका को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया. हालांकि अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि याचिका खारिज होने का अर्थ यह नहीं है कि प्रशासन मनमानी कार्रवाई कर सकता है. यदि आगे कोई बेदखली की कार्रवाई की जाती है तो वह केवल कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए ही की जाएगी.
यह भी पढ़ें : UPTET- 2026: सेवारत शिक्षकों को परीक्षा के दिन मिलेगा विशेष अवकाश, लखनऊ में 46 केंद्रों पर 96,454 अभ्यर्थी होंगे शामिल