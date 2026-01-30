ETV Bharat / state

बिहार में नीम के पेड़ से बह रही दूध की धार! पीने के लिए लगी श्रद्धालुओं की कतार, वैज्ञानिकों ने चेताया

बक्सर में एक नीम के पेड़ से दूध निकलने की अनोखी घटना सामने आई. लोग इसे दैवीय चमत्कार मान रहे. वहीं वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी.

Milk from Neem tree
नीम के पेड़ से निकली दूध की धार (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : January 30, 2026 at 1:27 PM IST

4 Min Read
बक्सर: जिले के डुमरांव अनुमंडल अंतर्गत डुमरी गांव में इन दिनों एक अनोखी और रहस्यमयी घटना ने पूरे इलाके का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है. गांव के मंदिर परिसर में स्थित एक नीम के पेड़ से लगातार दूध जैसा सफेद तरल पदार्थ टपकने का दावा किया जा रहा है. इस घटना को ग्रामीण देवी का चमत्कार मान रहे हैं और बड़ी संख्या में लोग इस तरल को प्रसाद के रूप में ग्रहण कर रहे हैं. घटना के बाद गांव में आस्था का माहौल बन गया है और मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटने लगी है.

नीम के पेड़ से निकल रहा दूध जैसा तरल पदार्थ: ग्रामीणों के अनुसार, नीम के पेड़ से निकलने वाला यह तरल पदार्थ देखने में बिल्कुल दूध जैसा है. पेड़ पर लाल कपड़ा बांध दिया गया है और नियमित पूजा-पाठ शुरू कर दी गई है. लोग गिलास, कटोरा और अन्य बर्तनों में इस तरल को एकत्र कर अपने घर ले जा रहे हैं. कुछ ग्रामीणों ने इसे 'दुनिया का आठवां अजूबा' तक कहना शुरू कर दिया है.

देखें वीडियो (ETV Bharat)

प्रसाद के रूप में लोग कर रहे ग्रहण: स्थानीय लोगों का दावा है कि इस तरल का स्वाद भी दूध जैसा है, हालांकि इसमें नीम की हल्की कड़वाहट महसूस होती है. कुछ ग्रामीणों ने स्वीकार किया है कि उन्होंने इस तरल को चखा है और इसे देवी का प्रसाद मानकर सेवन किया है. इसी विश्वास के चलते लोग इसे अपने परिवार के सदस्यों को भी पिलाने की बात कह रहे हैं.

"महारानी स्वयं साक्षात प्रकट हुई हैं और गांव पर उनकी विशेष कृपा है. आध्यात्मिक चमत्कार है. दूध ले जाने के लिए गिलास लेकर आई हूं."- शैला देवी, ग्रामीण

Milk from Neem tree
पूजा-अर्चना का दौर शुरू (ETV Bharat)

"महारानी जी आई हैं. कुछ दिन से दूध गिर रहा है. मैं अभी आया हूं. यह चमत्कार है."- मिथिलेश यादव, ग्रामीण

क्या कहते हैं ज्योतिषी: घटना को लेकर स्थानीय ज्योतिषी शिव विलास पांडेय के अनुसार, यह दूधिया तरल पदार्थ पिछले कई दिनों से लगातार निकल रहा है. उन्होंने दावा किया कि 24 घंटे में लगभग 10 से 15 लीटर तक तरल गिर रहा है और बीते 10 दिनों में करीब 160 से 170 लीटर तरल निकल चुका है. ज्योतिषी के इस दावे के बाद गांव में आस्था और भी मजबूत हो गई है.

"यह प्राकृतिक चीज है. हमेशा यहां पूजा-पाठ होता है. उसी पेड़ के पास सूर्य भगवान को अर्घ्य दिया जाता है. आज से 10 दिन पहले अर्घ्य देने के दौरान मेरे सिर पर दो बूंद दूध आकर गिरा. ऊपर देखा तो कुछ नहीं दिखा, लेकिन ध्यान के देखने पर दूध निकलता दिखा. उस दिन से आजतक तक दूध निकल रहा है. इसका मीठा स्वाद है और थोड़ा नीम का स्वाद भी आ रहा है. 10-15 हजार पेड़ों में से एक पेड़ में ऐसा होता है."- शिव विलास पांडेय,ज्योतिषी

क्या कहते हैं वैज्ञानिक: हालांकि, इस घटना को लेकर वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी सामने आया है. डुमरांव कृषि कॉलेज से जुड़े कृषि वैज्ञानिक डॉ विद्यानंद यादव, डॉ साकेत और डॉ प्रकाश गुप्ता का कहना है कि इसे चमत्कार से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए.

Milk from Neem tree
लगातार पेड़ से दूध निकलने का दावा (ETV Bharat)

"नीम के पेड़ से निकलने वाला यह दूध जैसा तरल वास्तव में लेटेक्स या दूधी रस हो सकता है. पेड़ की छाल में चोट लगने, टहनी कटने या छाल-भेदक कीटों के हमले की स्थिति में ऐसा रस निकलना एक सामान्य जैविक प्रक्रिया है. यह पेड़ का प्राकृतिक रक्षा तंत्र होता है, जिससे वह कीट और रोगों से खुद को बचाता है."- डॉ विद्यानंद यादव, वैज्ञानिक

"इस प्रकार के रस का सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है और लोगों को बिना जांच के इसे पीने से बचना चाहिए. बावजूद इसके, गांव के श्रद्धालु और महिलाएं वैज्ञानिक तर्कों को मानने को तैयार नहीं हैं."- डॉ साकेत,वैज्ञानिक

आस्था बनाम विज्ञान: डुमरी गांव में यह घटना अब आस्था बनाम विज्ञान की बहस का विषय बन चुकी है. एक ओर लोग इसे दैवीय कृपा मान रहे हैं. वहीं दूसरी ओर वैज्ञानिक इसे प्राकृतिक प्रक्रिया बता रहे हैं. फिलहाल, गांव में श्रद्धा का माहौल कायम है और नीम का यह पेड़ लोगों की आस्था का केंद्र बना हुआ है.

