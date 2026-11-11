ETV Bharat / state

यमुना की '60% सफाई' का दावा बनाम हकीकत: छठ महापर्व से पहले सियासत, प्रदूषण व आंकड़ों के आइने में नदी की वास्तविक सेहत

यमुना की सफाई' का दावा बनाम हकीकत ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: छठ महापर्व जैसे पावन व महान लोकपर्व के नजदीक आते ही देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की सफाई एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों, बयानबाजी व मीडिया की सुर्खियों के केंद्र में आ गई है. एक तरफ जहां दिल्ली सरकार की ओर से यमुना रिवर क्रूज सेवा के भव्य उद्घाटन के अवसर पर ये दावा किया गया है कि नदी की 60 % सफाई पूरी हो चुकी है और केवल 40 फीसदी काम ही बाकी बचा है.

वहीं दूसरी तरफ नेताओं द्वारा यमुना में डुबकी लगाने जैसी तस्वीरें और सियासी ड्रामे भी देखने को मिल रहे हैं. इन तमाम दावों, जवाबी दावों व तीखे राजनीतिक हमलों के बीच सबसे बड़ा व गंभीर सवाल ये है कि क्या वाकई यमुना के पानी की सेहत में कोई सुधार आया है, या फिर कागजी आंकड़ों व सतही सफाई के दावों के पीछे नदी की जमीनी हकीकत आज भी उतनी ही बदतर है? इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की रिपोर्ट को समझते हैं.