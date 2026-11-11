यमुना की '60% सफाई' का दावा बनाम हकीकत: छठ महापर्व से पहले सियासत, प्रदूषण व आंकड़ों के आइने में नदी की वास्तविक सेहत
दिल्ली सरकार यमुना सफाई पर काम कर रही है और अगले दो साल में यमुना को साफ कर देने का दावा भी कर रही है.
Published : November 11, 2026 at 8:13 PM IST
नई दिल्ली: छठ महापर्व जैसे पावन व महान लोकपर्व के नजदीक आते ही देश की राजधानी दिल्ली में यमुना नदी की सफाई एक बार फिर से राजनीतिक गलियारों, बयानबाजी व मीडिया की सुर्खियों के केंद्र में आ गई है. एक तरफ जहां दिल्ली सरकार की ओर से यमुना रिवर क्रूज सेवा के भव्य उद्घाटन के अवसर पर ये दावा किया गया है कि नदी की 60 % सफाई पूरी हो चुकी है और केवल 40 फीसदी काम ही बाकी बचा है.
वहीं दूसरी तरफ नेताओं द्वारा यमुना में डुबकी लगाने जैसी तस्वीरें और सियासी ड्रामे भी देखने को मिल रहे हैं. इन तमाम दावों, जवाबी दावों व तीखे राजनीतिक हमलों के बीच सबसे बड़ा व गंभीर सवाल ये है कि क्या वाकई यमुना के पानी की सेहत में कोई सुधार आया है, या फिर कागजी आंकड़ों व सतही सफाई के दावों के पीछे नदी की जमीनी हकीकत आज भी उतनी ही बदतर है? इस सवाल का सटीक जवाब जानने के लिए दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) की रिपोर्ट को समझते हैं.
दिल्ली सरकार व सत्ताधारी नेताओं का तर्क है कि यमुना नदी की सतह पर तैरने वाले अपशिष्ट पदार्थों, खतरनाक जलकुंभी व गाद को हटाने के लिए पिछले कुछ समय से युद्धस्तर पर प्रयास किए गए हैं. दिल्ली की भाजपा सरकार का दावा है कि इन्हीं अथक प्रयासों का परिणाम है कि नदी का अधिकांश हिस्सा अब साफ हो चुका है.
वहीं, दूसरी ओर विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के नेता इन दावों को जनता को गुमराह करने वाला महज एक 'राजनीतिक जुमला' करार दे रहे हैं. उनका आरोप है कि छठ जैसे महापर्व से ठीक पहले जनता की आंखों में धूल झोंकने के लिए लोक-लुभावने आंकड़े परोसे जा रहे हैं, जबकि हकीकत यह है कि दिल्ली के अनगिनत नालों का जहरीला व गंदा पानी आज भी बिना किसी प्रभावी ट्रीटमेंट के सीधे यमुना नदी में गिर रहा है.
DPCC रिपोर्ट का तुलनात्मक सच, आंकड़े क्या बयां करते हैं: राजनीतिक दलों के आरोप - प्रत्यारोप की असलियत क्या है, यह दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) द्वारा जारी की गई दो अलग-अलग अवधियों की पानी की गुणवत्ता रिपोर्ट के जरिए पूरी तरह बेनकाब हो जाती है.
1. फरवरी 2025 की DPCC रिपोर्ट: 20 फरवरी 2025 को दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी थी. इससे पहले दिल्ली की सत्ता पर पिछले 12 साल से आम आदमी पार्टी काबिज थी. दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति की जल प्रयोगशाला (कश्मीरी गेट) द्वारा 10 फरवरी 2025 को लिए गए यमुना नदी के पानी के नमूनों में प्रदूषण का स्तर अत्यंत खतरनाक और भयावह स्थिति में था.
- घुलित ऑक्सीजन (DO): रिपोर्ट के मुताबिक पानी में DO का स्तर कम से कम 5 mg/l या उससे अधिक होना चाहिए. पल्ला में यह 6.0 mg/l और वजीराबाद में 5.3 mg/l (संतोषजनक) था, लेकिन जैसे ही नदी आगे बढ़ती है, आईएसबीटी ब्रिज, आईटीओ ब्रिज, निजामुद्दीन ब्रिज, ओखला बैराज और असगरपुर इन सभी प्रमुख स्थानों पर DO का स्तर पूरी तरह शून्य हो चुका था, जिससे जलीय जीवों का जीवित रहना असंभव था.
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- बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD): इसका मानक स्तर 3 mg/l या उससे कम होना चाहिए. पल्ला में यह 6 mg/l और वजीराबाद में 9 mg/l था, जो आगे चलकर आईटीओ ब्रिज पर खतरनाक रूप से बढ़कर 66 mg/l और असगरपुर में सर्वाधिक 72 mg/l के स्तर तक पहुंच गया था.
- केमिकल ऑक्सीजन डिमांड (COD): पल्ला में 61 mg/l से शुरू होकर असगरपुर में ये भारी उछाल के साथ 215 mg/l के अत्यंत उच्च व जहरीले स्तर पर दर्ज किया गया था.
- फिकल कोलीफॉर्म (Fecal Coliform): अधिकतम स्वीकार्य सीमा 2500 MPN/100ml तय है, लेकिन आईएसबीटी ब्रिज पर ये बढ़कर 54 \times 10^5 और असगरपुर में 16 \times 10^6 MPN/100ml तक जा पहुंची थी, जो गंभीर मानव मल संदूषण को दर्शाता है.
2. सितंबर 2026 की ताजा DPCC रिपोर्ट:
दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद यमुना नदी की सफाई को प्राथमिकता दी गई. यमुना की सतह से कचरा और जलकुंभी हटाने के दावे किए गए. DPCC द्वारा 7 सितंबर 2026 की सैंपलिंग पर आधारित यमुना नदी में प्रदूषण की रिपोर्ट निम्नलिखित है.
- घुलित ऑक्सीजन (DO): पल्ला में यह 6.5 mg/l और वजीराबाद में 5.2 mg/l दर्ज हुई, जो राहत की बात है. हालांकि, आईएसबीटी ब्रिज पर यह गिरकर 2.9 mg/l, निजामुद्दीन ब्रिज पर 3.8 mg/l व ओखला बैराज पर 4.0 mg/l रह गई, जबकि असगरपुर (किड़वाली, हरियाणा) में यह आज भी पूरी तरह शून्य ही पाई गई.
- बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड (BOD): पल्ला में ये सुधरकर 2.0 mg/l (मानक के बिल्कुल भीतर) पर आ गई है, जो एक सकारात्मक बदलाव है. मगर वजीराबाद में 4.0 mg/l, निजामुद्दीन में 14.0 mg/l, आईटीओ ब्रिज पर 18.0 mg/l और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि आईएसबीटी ब्रिज पर यह 30.0 mg/l तक दर्ज की गई, जो ये साबित करती है कि शहरी सीमा में प्रवेश करते ही प्रदूषण का बोझ बेकाबू हो जाता है.
- फिकल कोलीफॉर्म: पल्ला (1100) व वजीराबाद (1300) में थोड़ी राहत के बाद, आगे चलकर आईएसबीटी ब्रिज पर यह 35000 और असगरपुर में 38000 MPN/200ml तक पहुंच जाती है, जो सुरक्षा मानकों से मीलों दूर है.
सियासत व समाधान के बीच उलझी यमुना की तकदीर
मंत्रियों व राजनेताओं के दावे अपनी जगह सही हो सकते हैं, लेकिन दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति (DPCC) के ये पुख्ता वैज्ञानिक आंकड़े आईना दिखाते हैं कि पल्ला जैसे ऊपरी इलाकों में मामूली सुधार जरूर हुआ है. इसके बावजूद, दिल्ली के अंदरूनी हिस्सों में अनगिनत नालों से मिलने वाले भारी प्रदूषण के कारण नदी की मुख्य धारा आज भी दम तोड़ रही है.
छठ महापर्व के पावन अवसर पर जब लाखों श्रद्धालु व व्रती आस्था की डुबकी लगाने के लिए घाटों पर पहुंचेंगे, तो उन्हें केवल सियासी बयानों पर नहीं, बल्कि इस कड़वी पर्यावरणीय सच्चाई से भी रूबरू होना होगा. यमुना को उसके असल स्वरूप में लौटाने के लिए सिर्फ क्रूज चलाने या सतही दिखावे की सफाई करने से काम नहीं चलेगा, बल्कि सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स (STPs) की क्षमता को जमीन पर क्रांतिकारी रूप से मजबूत करना होगा. हालांकि दिल्ली सरकार इस दिशा में काम कर रही है और अगले दो से ढाई साल में यमुना को साफ कर देने का दावा भी कर रही है.
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