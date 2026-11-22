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8 मिनट 30 सेकेंड में 851 नारियल फोड़ने का दावा, 25 लाख रुपये और ट्रैक्टर मिला इनाम

851 नारियल फोड़ने का दावा ( Photo credit: ETV Bharat )

वाराणसी : नारियल फोड़ने के अनोखे करतब से अपनी पहचान बना चुके धर्मेंद्र राजभर ने रविवार को काशी में एक बार फिर अपने प्रदर्शन से लोगों को हैरत में डाल दिया. वाराणसी के परमपुर स्थित नरैचा में आयोजित कार्यक्रम में धर्मेंद्र राजभर ने महज 8 मिनट 30 सेकेंड में अपने मुक्के से 851 नारियल फोड़ने का दावा किया. उनका प्रदर्शन देखने के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए थे. करतब पूरा होते ही मैदान तालियों, उत्साह और हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा.

851 नारियल फोड़ने का दावा (Video credit: ETV Bharat) परमपुर के नरैचा में एक अखाड़े की ओर से 851 नारियल नौ मिनट में फोड़ने की चुनौती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री हंसराज विश्वकर्मा शामिल हुए. दावा है कि धर्मेंद्र राजभर ने निर्धारित समय से कम अवधि में सभी 851 नारियल फोड़कर अपना प्रदर्शन पूरा किया. इसके बाद उन्हें एक ट्रैक्टर और 25 लाख रुपये का चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया.