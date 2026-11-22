8 मिनट 30 सेकेंड में 851 नारियल फोड़ने का दावा, 25 लाख रुपये और ट्रैक्टर मिला इनाम
मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने बताया कि धर्मेंद्र राजभर ने एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 9:37 PM IST
वाराणसी : नारियल फोड़ने के अनोखे करतब से अपनी पहचान बना चुके धर्मेंद्र राजभर ने रविवार को काशी में एक बार फिर अपने प्रदर्शन से लोगों को हैरत में डाल दिया. वाराणसी के परमपुर स्थित नरैचा में आयोजित कार्यक्रम में धर्मेंद्र राजभर ने महज 8 मिनट 30 सेकेंड में अपने मुक्के से 851 नारियल फोड़ने का दावा किया. उनका प्रदर्शन देखने के लिए सुबह से ही हजारों की संख्या में महिलाएं, पुरुष और बच्चे कार्यक्रम स्थल पर पहुंच गए थे. करतब पूरा होते ही मैदान तालियों, उत्साह और हर-हर महादेव के जयकारों से गूंज उठा.
परमपुर के नरैचा में एक अखाड़े की ओर से 851 नारियल नौ मिनट में फोड़ने की चुनौती को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया गया था. इसमें मुख्य अतिथि के रूप में मंत्री हंसराज विश्वकर्मा शामिल हुए. दावा है कि धर्मेंद्र राजभर ने निर्धारित समय से कम अवधि में सभी 851 नारियल फोड़कर अपना प्रदर्शन पूरा किया. इसके बाद उन्हें एक ट्रैक्टर और 25 लाख रुपये का चेक पुरस्कार स्वरूप प्रदान किया गया.
धर्मेंद्र राजभर ने बताया कि उन्होंने करीब दो महीने पहले चुनौती का ऐलान किया था. उन्होंने कहा था कि जो भी व्यक्ति नौ मिनट में 851 नारियल फोड़ने का दम रखता है, वह कार्यक्रम में आकर चुनौती स्वीकार कर सकता है. इसके लिए 25 लाख रुपये और एक ट्रैक्टर का पुरस्कार रखा गया था. रविवार को चुनौती पूरी करने के लिए उन्होंने लगातार नारियल फोड़ने का प्रदर्शन किया. जैसे ही उन्होंने करतब शुरू किया, उन्हें देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ पड़ा. सुबह से ही महिलाएं, पुरुष और बच्चे मैदान में पहुंचकर उनके प्रदर्शन का इंतजार कर रहे थे.
धर्मेंद्र राजभर ने कहा कि उनका लक्ष्य जर्मनी में दर्ज रिकॉर्ड को तोड़ना है. उन्होंने दावा किया कि जर्मनी में 851 नारियल फोड़ने का रिकॉर्ड उनके प्रदर्शन से करीब एक मिनट कुछ सेकेंड कम समय में दर्ज है. उन्होंने कहा कि नारियल फोड़ने की ताकत और तकनीक के लिए वह नियमित रूप से अभ्यास करते हैं.
मुख्य अतिथि मंत्री हंसराज विश्वकर्मा ने कहा कि उन्होंने धर्मेंद्र राजभर की प्रतिभा गाजीपुर में नारियल फोड़ने के कार्यक्रम के दौरान देखी थी. उसी समय उन्होंने धर्मेंद्र से वादा किया था कि उनकी इस प्रतिभा का प्रदर्शन वाराणसी में भी कराया जाएगा. उन्होंने दावा किया कि धर्मेंद्र राजभर ने अपने हाथों से 851 नारियल महज 8 मिनट 30 सेकेंड में फोड़कर एक कीर्तिमान स्थापित करने का काम किया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र में पहली बार इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हुआ है.
कार्यक्रम के आयोजक सुरेश ने बताया कि "बाहुबली" के नाम से प्रसिद्ध धर्मेंद्र राजभर की ओर से 851 नारियल फोड़ने की चुनौती दी गई थी. इसकी तैयारी कई महीने पहले से चल रही थी. चुनौती पूरी करने वाले प्रतिभागी के लिए 25 लाख रुपये और एक ट्रैक्टर का पुरस्कार निर्धारित किया गया था. रविवार को धर्मेंद्र राजभर ने चुनौती पूरी कर पुरस्कार अपने नाम किया. उन्हें ट्रैक्टर के साथ 25 लाख रुपये का चेक देकर सम्मानित किया गया.
कार्यक्रम में धर्मेंद्र राजभर के प्रदर्शन को देखने पहुंचे लोगों में खासा उत्साह रहा. नारियल फोड़ने का करतब पूरा होते ही दर्शकों ने तालियों और जयकारों से उनका स्वागत किया. इस अनोखे आयोजन ने नरैचा में रविवार को उत्सव जैसा माहौल बना दिया.
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