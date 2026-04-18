ETV Bharat / state

अजमेर दरगाह में शिव मंदिर का दावा: कोर्ट के बाहर हिंदू सेना और महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्षों के बीच नोक–झोंक

परिवादी पक्ष की ओर से तर्क दिया गया है कि मौजूदा मजार के नीचे कोई कक्ष निकलता है, तो वहां दरगाह नहीं हो सकती.

District Court, Ajmer
जिला न्यायालय अजमेर (ETV Bharat Ajmer)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : April 18, 2026 at 8:32 PM IST

8 Min Read
Choose ETV Bharat

अजमेर: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर होने के दावे के मामले में शनिवार को अजमेर पश्चिम की सिविल कोर्ट संख्या एक में सुनवाई हुई. परिवादी हिंदू राष्ट्रीय सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष विष्णु गुप्ता और महाराणा प्रताप सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष हर्षवर्धन परमार भी कोर्ट में मौजूद रहे. परिवादी गुप्ता की ओर से कोर्ट ने नए साक्ष्य और एक गवाह को परिवाद में शामिल करने के लिए अर्जी दी गई. सुनवाई के बाद परिवादी गुप्ता और महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष कोर्ट परिसर से बाहर आए, तो दोनों की बीच असल परिवादी बनाने को लेकर तीखी नोक–झोंक भी होती दिखी. 2 मई को अगली सुनवाई होगी.

जहांआरा के लेख का अनुवाद: परिवादी विष्णु गुप्ता की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वकील संदीप कुमार ने बताया कि कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशेष प्रार्थना पत्र 7/14 में पेश किया गया. कोर्ट से आग्रह किया गया कि साक्ष्य को रिकॉर्ड पर लिया जाए. उन्होंने बताया कि मुगल बादशाह शाहजहां की पुत्री जहांआरा बेगम का लेख पहले पढ़ा नहीं जा सकता था. अब उसका अनुवाद कर उसे इंटरनेट पर डाला गया है, जिसको डाउनलोड करके साक्ष्य के रूप में कोर्ट में पेश किया गया. जहाआरा ने लिखा है कि सादी देव यानी महादेव और अजमेर के संस्थापक राजा अजयपाल ने ख्वाजा से मिन्नत की कि आप हमारे निवास पर रहें. इसका मतलब साफ है कि शिवालय में ही ख्वाजा साहब की मजार बनाई गई. जहांआरा ने यह भी लिखा है कि मजार बनाई गई उसके कई वर्षों बाद वहां पर संगमरमर का बक्सा बनाया गया है.

असली परिवादी कौन? हुई नोक–झोंक, देखें वीडियो (ETV Bharat Ajmer)

पढ़ें: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावा मामला: वकील बोले- परिसर से मिटाए जा रहे सबूत, कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन

'ख्वाजा गरीब नवाज ईरान से थे': परिवादी पक्ष की ओर से प्रार्थना पत्र में तर्क दिया गया है कि मौजूदा मजार के नीचे यदि कोई कक्ष निकल आता है, तो वहां दरगाह नहीं हो सकती. साथ ही दूसरा तर्क यह भी दिया गया है कि ख्वाजा गरीब नवाज ईरान से थे. वह मक्का मदीना गए, लेकिन भारत कब आए? इसका 400 वर्षों तक का इतिहास या अभिलेख नहीं है. उन्होंने कहा कि ख्वाजा गरीब नवाज के बारे में चमत्कार की कहानियां बना दी गई हैं. मसलन वे हवा उड़ते थे, चलते ऊंटों को रोक देते, मृग की छाल पर उड़ रहे अजयपाल को चप्पल मारी थी. इस तरह की कहानियां ख्वाजा गरीब नवाज, अजयपाल और भगवान शिव के अपमान में लिखी गई हैं. उन्होंने कहा कि अपमानजनक बातों को ऐतिहासिक अभिलेख नहीं माना जा सकता है. इसके अलावा यह भी तर्क दिया गया है कि ख्वाजा गरीब नवाज का अपमान बंद करें और यहां पर जो अतिक्रमण किया गया है, उसे भी हटाएं.

Presidents of Hindu Sena and Maharana Pratap Sena Face Off
हिंदू सेना और महाराणा प्रताप सेना के अध्यक्ष आमने–सामने (ETV Bharat Ajmer)

ठोस तथ्य नहीं: वकील संदीप कुमार ने बताया कि पूर्व में 1/10 को लेकर प्रतिवादी बनने के लिए प्रार्थना पत्र लगे थे, उनके पास कोई ठोस तथ्य नहीं है. जिसका जवाब परिवादी पक्ष ने कोर्ट के समक्ष दिया है. उन्होंने कहा कि प्रतिवादी पक्ष की ओर से अर्जी के जवाब में परिवादी पक्ष ने लिखा है कि भारतीय पुरातत्व विभाग को दरगाह में सर्वे करना है, उससे संबंधित एक भी साक्ष्य लेकर प्रतिवादी पक्ष पेश कर पा रहा है. उन्होंने कहा कि समय खराब करने के लिए कोर्ट में याचिका लगाई गई. वकील संदीप कुमार ने कहा कि पक्षकार बनने के लिए लगाई गई अर्जियां खारिज करने के लिए कोर्ट से परिवादी पक्ष की ओर से आग्रह किया गया है. दो प्रतिवादी शेष रह गए हैं, जिनका निस्तारण भी अगली सुनवाई में हो जाएगा.

पढ़ें: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर के दावे पर बोले जमाल सिद्दीकी, 'पीएम मोदी की छवि खराब कर रहे कुछ लोग'

दरगाह में तोड़फोड़ को रोकने की मांग: मौजूदा अजमेर दरगाह में इमारत काफी प्राचीन है. वहां तोड़फोड़ कर तब्दीलियां की जा रही हैं. उसके लिए अलग से प्रार्थना पत्र कोर्ट में पेश होगा. पुरानी इमारत पर भारतीय पुरातत्व विभाग का अधिकार होता है. उन्होंने कहा कि तोड़फोड़ को लेकर हवाला दिया जा रहा है कि यह मुगल बादशाह शाहजहां ने बनवाया, लेकिन शाहजहांनामा में कहीं लिखा ही नहीं है कि यह निर्माण शाहजहां ने करवाया था. अकबरनामा, शाहजहांनामा, जहांगीरनामा सब फर्जी हैं. कारण यह है कि अकबरनामा में लिखा है कि डेढ़ दिन के अंदर दिल्ली से अकबर पैदल यात्रा करके अजमेर पहुंच गया था, जो मुमकिन नहीं है. उसमें लिखा है कि 15 दिन में भव्य महल को गिरा दिया गया. जबकि आज बुलडोजर से भी 15 दिन में कोई भव्य महल नहीं गिरने वाला है.

उसमें कहा गया है कि समतल कर दिया गया है, नींव की तो कोई बात ही नहीं है. अकबरनामा में लिखा है कि 6 किलोमीटर लंबा महल का निर्माण दो माह में करवा दिया गया. जबकि इनका कोई प्रमाण नहीं है. कोर्ट में इन सभी तर्कों को वैज्ञानिक कसौटी पर कसा जाता है. इस तरह की मिथ्या और अलादीन के चिराग वाली कहानियों को कोर्ट सच नहीं मान सकता है. कोर्ट को यह भी लिख कर दिया गया है कि राम जन्मभूमि के मामले में बाबरनामा में बाबरी मस्जिद का जिक्र ही नहीं है. कोर्ट में अर्जी दे दी गई है. साथ ही कोर्ट को यह भी जवाब दिया गया है कि यह पूरा प्रकरण प्लेस ऑफ वर्शिप के दायरे में नहीं आता है.

पढ़ें: अजमेर दरगाह में शिव मंदिर दावा मामला : सुप्रीम कोर्ट में लगी सुनवाई पर रोक लगाने की याचिका को लिया वापस

गवाह प्रार्थी का दावा, पूर्वज करते थे पूजा–अर्चना: परिवादी विष्णु गुप्ता ने परिवाद में एक गवाह को शामिल करने की अर्जी कोर्ट में लगाई है. इस गवाह का दावा है कि उसके पूर्वज मौजूदा दरगाह में जहां पर शिव मंदिर था, वहां पर पूजा–अर्चना किया करते थे. गवाह प्रार्थी वृषेश्वर त्रिवेदी ने कहा कि पिता ने उन्हें बताया था कि उनके परदादा और दादा शिव मंदिर में पूजा–अर्चना करते थे. दरगाह क्षेत्र के पास खटोला पोल में परदादा ब्रह्मदत्त शास्त्री रहा करते थे. बाद में दादा रामगंज क्षेत्र में रहने लगे थे. उन्होंने बताया कि मेरे परदादा ने पूरे जीवन काल में वहां पर पूजा की. वहीं मेरे दादा 17 वर्ष की आयु तक वहां पूजा किया करते थे. इसके बाद उन पर आर्य समाज का प्रभाव पड़ा था. इस कारण उन्होंने पूजा का दायित्व और कार्य किसी अन्य को सौंप दिया था.

'पृथ्वीराज चौहान का प्रशासनिक केंद्र': वृषेश्वर ने कहा कि जिस तरह से कोर्ट में कैसे आगे बढ़ेगा, वैसे-वैसे कोर्ट में साक्षी भी पेश किए जाएंगे. उन्होंने यह भी बताया कि कोर्ट में उनकी ओर से गवाह बनने के लिए प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दिया है. दादा नथमल तक शिव मंदिर में पूजा होती रही है. 1950 तक वह पूजा–अर्चना होती थी. इसके बाद के साक्ष्य भी खोजे जा रहे हैं. त्रिवेदी ने बताया कि मौजूदा दरगाह कभी सम्राट पृथ्वीराज चौहान का प्रशासनिक केंद्र हुआ करता था. 210 गांव इसके अधीन थे. यहीं से रिवेन्यू टैक्स वसूल किया जाता था. आक्रांताओं के आने के बाद यह शिव मन्दिर और वह पूरी जगह हाईजैक हो गई. उनका दावा है कि दरगाह के ठीक नीचे शिवलिंग है, जहां पूजा हुआ करती थी. जहां हमारे पूर्वज जल और चंदन चढ़ाया करते थे. उस दौर में हमें हाईजैक करने वालों ने घड़ियाली की उपाधि दी थी.

वीडियो वायरल करने वालों के खिलाफ कार्रवाई के आदेश: सुप्रीम कोर्ट के वकील एपी सिंह ने बताया कि कोर्ट में पूर्व में एक अर्जी लगाई गई थी. जिसमें कुछ असामाजिक तत्वों की ओर से कोर्ट और परिवादी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल किया था. कोर्ट ने अजमेर एसपी को आदेशित किया है कि ऐसी वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से डिलीट करवाया जाए. साथ ही कठोर से कठोर कार्रवाई भी की जाए. जिससे सामाजिक सद्भाव भी बना रहे और न्यायालय की लोकप्रियता भी बनी रहे. उन्होंने कहा कि मौजूदा दरगाह में भगवान शिव का पवित्र मंदिर है, वहा कोई दरगाह नहीं है. इस्लाम में भी इस तरह की कोई प्रवृत्ति नहीं है. वहां पर हिंदू सनातन धर्म के धार्मिक चिह्न भी हैं. उन्होंने बताया कि अगली सुनवाई 2 मई को है.

TAGGED:

अजमेर दरगाह विवाद
UPDATE OF AJMER DARGAH CASE
NEXT HEARING OF AJMER DARGAH CASE
WITNESS CLAIM REGARDING DARGAH
CLAIM OF SHIVA TEMPLE IN DARGAH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.