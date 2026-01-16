ETV Bharat / state

बेशकीमती बंगलों को लेकर पूर्व राजपरिवार के खिलाफ देरी के आधार पर दावा खारिज

अधिवक्ता ने कहा कि सरकार परिसीमा अधिनियम के तहत साल 2002 तक ही इस संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई कर सकती थी.

District Court, Jaipur
जिला न्यायालय जयपुर (ETV Bharat File Photo)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : January 16, 2026 at 8:14 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

जयपुर: अतिरिक्त जिला न्यायालय क्रम-6, महानगर प्रथम ने शहर के सिविल लाइंस स्थित बंगला नंबर 15 व 16 के स्वामित्व को लेकर पूर्व राजपरिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर दावे को देरी से पेश करने के आधार पर खारिज कर दिया है. अदालत ने यह आदेश संपदा निदेशालय की ओर से पेश दावे पर सुनवाई करते हुए दिए. पीठासीन अधिकारी मुकेश परनामी ने अपने आदेश में कहा कि राज्य सरकार ने इन संपत्तियों का कब्जा प्राप्त करने के लिए परिसीमा अधिनियम के अनुच्छेद 112 के तहत तीस साल की अवधि में कोई कार्रवाई करना प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि ब्रिगेडियर भवानी सिंह को संपत्ति खाली करने का नोटिस 30 साल बाद मई, 2003 में जारी किया गया था.

राज्य सरकार की ओर से पेश दावे में पद्मिनी देवी, दीया कुमारी और पद्मनाभ सिंह को पक्षकार बनाते हुए कहा गया कि 28 दिसंबर, 1971 को संविधान के अनुच्छेद 363 के प्रभावी होने से देशी राज्य के शासकों को दी गई मान्यता को समाप्त कर उनकी निजी पॉलिसियों का अंत किया गया था. ऐसे में बंगला नंबर 15 व 16 स्वामित्व राज्य सरकार का हो गया. इसलिए इन बंगलों का साल 1971 से दावा पेश करने तक एक मुश्त 10 करोड़ रुपए और बाद में प्रतिमाह 10 लाख रुपए के हिसाब से इसका किराया दिलाया जाए.

पढ़ें: पूर्व उपराष्ट्रपति के परिजन कब खाली करेंगे बंगला : हाईकोर्ट

इसका विरोध करते हुए पूर्व राजपरिवार की ओर से अधिवक्ता रमेश शर्मा ने कहा कि दावे में राज्य सरकार वाद कारण 1971 में उत्पन्न होना बता रही है. ऐसे में सरकार परिसीमा अधिनियम के तहत साल 2002 तक ही इस संपत्ति का कब्जा प्राप्त करने की कार्रवाई कर सकती थी. ऐसे में राज्य सरकार का यह दावा अवधि की मियाद से बाहर होने के कारण खारिज किया जाए. दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने दावे को तय अवधि के बाद पेश होने के आधार पर खारिज कर दिया है.

TAGGED:

CLAIM REJECTED ON GROUNDS OF DELAY
FORMER ROYAL FAMILY PROPERTY CASE
अतिरिक्त जिला न्यायालय
ADDITIONAL DISTRICT COURT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.