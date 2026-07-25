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धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रांची में CJP समर्थकों ने मनाया जश्न, कई दिनों से चल रहा आंदोलन स्थगित

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रांची में CJP समर्थकों ने जश्न मनाया.

Dharmendra Pradhan resignation
CJP समर्थकों का जश्व (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 25, 2026 at 7:58 PM IST

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रांची: केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद राजधानी रांची में सीजेपी समर्थकों ने जश्न मनाया. अल्बर्ट एक्का चौक के समीप बड़ी संख्या में जुटे समर्थकों ने पटाखे फोड़े, एक-दूसरे को मिठाई खिलाई और नारेबाजी करते हुए अपनी खुशी जाहिर की. इस दौरान संगठन ने घोषणा की कि कई दिनों से चल रहा उनका आंदोलन फिलहाल स्थगित किया जा रहा है.

सीजेपी से जुड़े छात्रों और समर्थकों का कहना था कि वे लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा व्यवस्था और नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री से नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफे की मांग कर रहे थे. उनका दावा है कि इस मांग को लेकर लगातार आंदोलन, धरना-प्रदर्शन और जनजागरण अभियान चलाया गया. अब धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद उनकी प्रमुख मांग पूरी हो गई है.

CJP समर्थकों का जश्व (Etv Bharat)

समर्थकों ने कहा कि यह छात्रों के संघर्ष की जीत है. उनका कहना था कि लंबे समय तक शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन चलाने के बाद आखिरकार केंद्र सरकार को उनकी मांगों पर ध्यान देना पड़ा. प्रदर्शनकारियों ने इसे लोकतांत्रिक आंदोलन की सफलता बताते हुए कहा कि जब छात्र एकजुट होकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं तो सरकार को भी निर्णय लेना पड़ता है.

अल्बर्ट एक्का चौक पर जश्न का माहौल देखने को मिला. समर्थकों ने ढोल-नगाड़ों और आतिशबाजी के बीच एक-दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई दी. कई छात्र संगठन के बैनर लेकर पहुंचे थे. इस दौरान छात्र एकता जिंदाबाद और संघर्ष की जीत हुई जैसे नारे भी लगाए गए.

सीजेपी समर्थकों ने कहा कि यह हमारी जीत है. हमने लंबे समय तक संघर्ष किया और अंततः केंद्र सरकार को झुकना पड़ा. यह देशभर के छात्रों की जीत है." हालांकि उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यदि शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता और परीक्षा प्रणाली में सुधार से जुड़े अन्य मुद्दों पर अपेक्षित कदम नहीं उठाए गए, तो भविष्य में फिर से आंदोलन शुरू किया जा सकता है.

फिलहाल धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद रांची में चल रहा सीजेपी का आंदोलन स्थगित कर दिया गया है. समर्थकों का कहना है कि वे आगे की रणनीति संगठन के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश के अनुसार तय करेंगे.

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