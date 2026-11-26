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CCSU छावनी में तब्दील! टोल प्लाजा पर रोका गया CJP का काफिला, पुलिस-छात्रों में नोकझोंक, इसलिए मेरठ आ रहे थे सौरभ दास

सौरभ दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कॉकरोच जनता पार्टी ( Photo Credit; ETV Bharat )

मेरठ: संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर उस वक्त छावनी में तब्दील हो गया, जब कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास के यहां पहुंचने की सूचना मिली. सौरभ दास विश्वविद्यालय परिसर स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा पर ही रोक लिया.

सौरभ दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कॉकरोच जनता पार्टी (Video Credit; ETV Bharat) सौरभ दास के आने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक विश्वविद्यालय परिसर में आंबेडकर प्रतिमा के पास जमा होने लगे. परिसर में माहौल गरमाने की आशंका को देखते हुए एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले भारी पुलिस बल और पीएसी के साथ मौके पर पहुंचे.

प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एसपी सिटी ने पहले छात्रों को समझा बुझाकर वहां से हटने को कहा, लेकिन छात्र अपनी जगह पर डटे रहे. इसी बात को लेकर पुलिस और छात्रों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की जैसी स्थिति में बदल गई. सौरभ दास, राष्ट्रीय प्रवक्ता, कॉकरोच जनता पार्टी (Photo Credit; ETV Bharat) स्थिति को बेकाबू होता देख एसपी सिटी ने सख्त रुख अपनाते हुए सीओ को निर्देश दिया कि बहसबाजी और हंगामा करने वालों को गाड़ी में बैठाया जाए. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब चार से पांच छात्रों को हिरासत में लेकर पुलिस वाहन में बैठाया और वहां से ले गई.