CCSU छावनी में तब्दील! टोल प्लाजा पर रोका गया CJP का काफिला, पुलिस-छात्रों में नोकझोंक, इसलिए मेरठ आ रहे थे सौरभ दास
SP सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने कहा- बिना अनुमति नहीं जुटा सकते भीड़
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 26, 2026 at 8:14 PM IST
मेरठ: संविधान दिवस के अवसर पर गुरुवार को चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय परिसर उस वक्त छावनी में तब्दील हो गया, जब कॉकरोच जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सौरभ दास के यहां पहुंचने की सूचना मिली. सौरभ दास विश्वविद्यालय परिसर स्थित बाबा साहेब डॉ. भीमराव आंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने के लिए आ रहे थे, लेकिन पुलिस ने सुरक्षा और कानून-व्यवस्था का हवाला देते हुए उन्हें दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे के काशी टोल प्लाजा पर ही रोक लिया.
सौरभ दास के आने की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में छात्र और समर्थक विश्वविद्यालय परिसर में आंबेडकर प्रतिमा के पास जमा होने लगे. परिसर में माहौल गरमाने की आशंका को देखते हुए एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले भारी पुलिस बल और पीएसी के साथ मौके पर पहुंचे.
प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक, एसपी सिटी ने पहले छात्रों को समझा बुझाकर वहां से हटने को कहा, लेकिन छात्र अपनी जगह पर डटे रहे. इसी बात को लेकर पुलिस और छात्रों के बीच कहासुनी शुरू हो गई, जो देखते ही देखते तीखी नोकझोंक और धक्का-मुक्की जैसी स्थिति में बदल गई.
स्थिति को बेकाबू होता देख एसपी सिटी ने सख्त रुख अपनाते हुए सीओ को निर्देश दिया कि बहसबाजी और हंगामा करने वालों को गाड़ी में बैठाया जाए. इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीब चार से पांच छात्रों को हिरासत में लेकर पुलिस वाहन में बैठाया और वहां से ले गई.
एक तरफ विश्वविद्यालय परिसर में पुलिस छात्रों को खदेड़ रही थी, तो दूसरी तरफ दिल्ली से मेरठ आ रहे सौरभ दास को पुलिस टीम ने दिल्ली-मेरठ एक्सप्रेसवे स्थित काशी टोल प्लाजा पर ही रोक लिया और उन्हें विश्वविद्यालय परिसर तक नहीं पहुंचने दिया.
इस पूरे घटनाक्रम के बाद छात्रों और CJP से जुड़े स्थानीय कार्यकर्ताओं में पुलिस-प्रशासन के प्रति भारी नाराजगी है. कार्यकर्ताओं का आरोप है कि सौरभ दास पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से संविधान दिवस पर बाबा साहेब की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने आ रहे थे, लेकिन उन्हें रास्ते में रोकना और छात्रों को हिरासत में लेना लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन और पुलिस के तानाशाही रवैये को दर्शाता है.
इस मामले में एसपी सिटी विनायक गोपाल भोंसले ने बताया कि विश्वविद्यालय प्रशासन या जिला प्रशासन से किसी भी तरह के राजनीतिक कार्यक्रम या भीड़ जुटाने की कोई पूर्व अनुमति नहीं ली गई थी. शैक्षणिक संस्थान का माहौल खराब न हो और कानून-व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए एहतियातन यह कदम उठाया गया, जो युवक बिना अनुमति परिसर में भीड़ जुटाकर पुलिस से उलझ रहे थे और शांति व्यवस्था भंग करने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें मौके से हटाकर हिरासत में लिया गया है.
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