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दिल्ली में CJP Protests: UP से दिल्ली जाने वाली 70 ट्रेनें कैंसिल, शिवगंगा-राजधानी रद; आगरा में 180 लोग नजरबंद; वाहनों के नंबर नोट

पूर्वोत्तर रेलवे की तरफ से जारी किए गए मैसेज में कहा गया है कि 9 अक्टूबर 2026 को गाड़ी संख्या 12559 बनारस नई दिल्ली शिवगंगा एक्सप्रेस और गाड़ी संख्या 12581 बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट एक्सप्रेस को निरस्त किया गया है. यह दोनों गाड़ियां वाराणसी से नई दिल्ली के लिए सबसे महत्वपूर्ण और सबसे व्यस्त गाड़ियां मानी जाती है. जिसमें प्रतिदिन हजारों लोग यात्रा करते हैं. बनारस रेलवे स्टेशन से ऑपरेट होने वाली शिवगंगा एक्सप्रेस वीआईपी ट्रेन मानी जाती है और इसी के बाद वाराणसी से दिल्ली के लिए एक्सप्रेस स्पेशल ट्रेन भी चलती है. इन दोनों ट्रेनों में बहुत जबरदस्त भीड़ रहती है. दोनों ही ट्रेन है पूर्वोत्तर रेलवे की महत्वपूर्ण ट्रेन है, बनारस नई दिल्ली सुपरफास्ट 11:10 पर रात्रि में चलती है जबकि शिवगंगा एक्सप्रेस 10:15 पर रात्रि में रवाना होती है.

दिल्ली में कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को लेकर शुक्रवार को एकाएक आगरा में पुलिस ने सख्ती कर दी. पुलिस ने पहले से चिन्हित 180 लोगों को नजरबंद किया. जिनमें सीजेपी, कांग्रेस, सपा, किसान संगठनों से जुड़े नेता शामिल हैं. इन सभी के पुलिस अधिकारी लगातार संपर्क में हैं. उनसे आग्रह किया है कि दिल्ली ना जाएं. पुलिस ने इसके अलावा भी कई तैयारियां की हैं. जरूरत पड़ने पर दिल्ली जाने वाले रास्तों पर बैरियर लगाए जा सकते हैं. इसको लेकर शहर में पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने अधिकारियों के साथ पैदल मार्च तक किया.





पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि नेशनल हाईवे 19, यमुना एक्सप्रेस वे पर पुलिस कर्मी पीएसी के साथ तैनात की है. किसी भी सड़क पर यातायात को ना रोकने के निर्देश हैं. पुलिस उसी स्थिति में सख्ती करेगी, जब कोई संदिग्ध गाड़ी दिल्ली की तरफ जबरन जाने का प्रयास करेगी. जिले में 180 लोगों को नजरबंद किया है. जिन पर अगले चौबीस घंटे तक पुलिस की पैनी नजर है. उन लोगों को कहीं भी जाना होगा तो पुलिसकर्मी साथ जाएंगे. एक व्यक्ति के पीछे दो-दो पुलिस कर्मी लगाए हैं. शहर में कोई प्रदर्शन ना करे, इसके लिए भी सख्त इंतजाम किए गए हैं.



200 से अधिक गाड़ियां चिन्हित

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि सीजेपी के प्रदर्शन को लेकर लोगों के बीच क्या चल रहा है, यह जानने के लिए सोशल मीडिया सेल, सर्विलांस और एलआईयू को सक्रिय है. एलआईयू के इनपुट के आधार पर ही लोगों को नजरबंद किया है. उन लोगों ने प्रदर्शन में शामिल होने के लिए दिल्ली जाने की बात की थी. पुलिस ने जिले में ऐसे लोगों की 200 से अधिक गाड़ियों के नंबर भी नोट किए हैं. जो नंबर दिल्ली जाने वाले रास्तों पर तैनात पुलिस कर्मियों के पास रहेंगे. ताकि इन नंबरों की गाड़ियों को किसी भी सूरत में शनिवार को दिल्ली की तरफ नहीं जाने दिया जाए.



पुलिस करेगी बात, अभद्रता नहीं

पुलिस कमिश्नर दीपक कुमार ने बताया कि इस संबंध में रणनीति बनाने के लिए अधीनस्थों के साथ एक बैठक भी की. जिले के सभी थाना प्रभारियों और चौकी प्रभारियों को अलर्ट किया है. सभी एसीपी से कहा गया है कि अपने सर्किल में नजरबंद लोगों के बारे में हर घंटे पुलिस कर्मियों से इनपुट लें. बड़े शांति पूर्वक तरीके से काम किया जाना है. पुलिस किसी के साथ कोई अभद्रता और मारपीट नहीं करेगी. इसके साथ ही पुलिस लोगों से संवाद करेगी. उन्हें अपनी बात बताए. सख्ती के पीछे की वजह बताए.



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