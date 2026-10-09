युवतियों को किस आधार पर ट्रेन से उतारा? CJP के प्रदर्शनकारियों को इटारसी में हिरासत में लिए जाने पर हाईकोर्ट सख्त
मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने हेबियस कॉर्पस याचिका पर पुलिस से मांगा जवाब.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 9, 2026 at 11:07 PM IST
जबलपुर: दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन में शामिल होने जा रहे CJP के कुछ प्रदर्शनकारियों को नर्मदापुरम जिले के इटारसी में ट्रेन से उतारे जाने का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है. प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर जबरन ट्रेन से उतारकर हिरासत में लेने के आरोपों को लेकर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दायर की गई.
कोर्ट ने युवतियों को न्यायालय में पेश करने के जारी किए निर्देश
हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए अभिरक्षा में ली गई दो युवतियों को न्यायालय में पेश करने या सुरक्षित घर पहुंचाने के निर्देश जारी किये हैं. मामले में नोटिस भी जारी किए गए हैं और याचिका पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है. साथ ही पुलिस को यह बताना होगा कि प्रदर्शनकारियों को किस आधार पर ट्रेन से उतारा गया और हिरासत में लिया गया.
पुणे निवासी याचिकाकर्ता विशाखा प्रशांत लोंढे व शार्दुल जितेंद्र बुवा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनकी बहन प्रीति प्रषांत लोंढे तथा श्रावणी बुवा सीजेपी आंदोलन में शिरकत करने के लिए डेढ़ दर्जन युवतियों के साथ गोवा एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी. इटारसी रेलवे स्टेशन पर उनकी बहनों तथा अन्य युवतियों को जीआरपी द्वारा गुरुवार की शाम लगभग इटारसी रेलवे स्टेशन पर बंधक बना लिया गया.
पुणे से गोवा एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली जा रहे थे प्रदर्शनकारी
याचिका में कहा गया था कि पुलिस अधिकारियों के हवाले से प्रकाशित खबर में इटारसी में 21 लोगों को हिरासत में लिए जाने का उल्लेख है. बंधक बनाई गई युवती को परिजनों से मिलने व बात करने नहीं दिया जा रहा है. इतना ही नहीं उन्हें कहां रखा गया है, इस संबंध में भी परिजनों कुछ नहीं बताया गया है.
हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोनिश ने बताया कि प्रदर्शनकारी पुणे से गोवा एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली जा रहे थे. उन्हें जंतर-मंतर पर आयोजित आंदोलन में शामिल होना था. आरोप है कि इटारसी में पुलिस ने उन्हें ट्रेन से उतार दिया और हिरासत में ले लिया. अधिवक्ता का कहना है कि प्रदर्शनकारियों के पास यात्रा के टिकट थे, इसके बावजूद उन्हें ट्रेन से बाहर निकाला गया। पुलिस ने उन्हें रोकने के आधार भी स्पष्ट नहीं किए.
अदालत उठने के बाद चैम्बर में की सुनवाई
याचिकाकर्ताओं की तरफ से हाईकोर्ट में दोपहर लगभग एक बजे याचिका दायर कर त्वरित सुनवाई का आग्रह किया था। याचिकाकर्ता के अधिवक्ता प्रकाश उपाध्याय ने बताया कि हाईकोर्ट ने मामले में गंभीरता से लेते हुए प्रकरण की त्वरित सुनवाई की। युगलपीठ ने अदालत के उठ जाने के बावजूद भी चैम्बर में मामले को सुनते हुए उक्त आदेश जारी किये.
फिलहाल मामले में पुलिस की ओर से प्रदर्शनकारियों को रोकने की वजह और हिरासत से जुड़े आधिकारिक पक्ष की जानकारी सामने आना बाकी है. सोमवार को होने वाली सुनवाई में इस मामले में आगे की स्थिति स्पष्ट हो सकती है.