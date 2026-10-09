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युवतियों को किस आधार पर ट्रेन से उतारा? CJP के प्रदर्शनकारियों को इटारसी में हिरासत में लिए जाने पर हाईकोर्ट सख्त

जबलपुर हाईकोर्ट ( ETV Bharat )

जबलपुर: दिल्ली के जंतर-मंतर पर आंदोलन में शामिल होने जा रहे CJP के कुछ प्रदर्शनकारियों को नर्मदापुरम जिले के इटारसी में ट्रेन से उतारे जाने का मामला मध्य प्रदेश हाईकोर्ट पहुंच गया है. प्रदर्शनकारियों को कथित तौर पर जबरन ट्रेन से उतारकर हिरासत में लेने के आरोपों को लेकर हाईकोर्ट में बंदी प्रत्यक्षीकरण (हेबियस कॉर्पस) याचिका दायर की गई.

कोर्ट ने युवतियों को न्यायालय में पेश करने के जारी किए निर्देश

हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस अल्पेश यशवंत कोगजे व जस्टिस विवेक जैन की युगलपीठ ने बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका की सुनवाई करते हुए अभिरक्षा में ली गई दो युवतियों को न्यायालय में पेश करने या सुरक्षित घर पहुंचाने के निर्देश जारी किये हैं. मामले में नोटिस भी जारी किए गए हैं और याचिका पर अगली सुनवाई 13 अक्टूबर को निर्धारित की गयी है. साथ ही पुलिस को यह बताना होगा कि प्रदर्शनकारियों को किस आधार पर ट्रेन से उतारा गया और हिरासत में लिया गया. हाईकोर्ट के अधिवक्ता मोनिश (ETV Bharat) OBC आरक्षण सुनवाई के 8 साल, हाईकोर्ट के बड़े फैसले के बाद राजनीतिक पार्टियों पर कितना असर! पुणे निवासी याचिकाकर्ता विशाखा प्रशांत लोंढे व शार्दुल जितेंद्र बुवा की तरफ से दायर याचिका में कहा गया था कि उनकी बहन प्रीति प्रषांत लोंढे तथा श्रावणी बुवा सीजेपी आंदोलन में शिरकत करने के लिए डेढ़ दर्जन युवतियों के साथ गोवा एक्सप्रेस से दिल्ली जा रही थी. इटारसी रेलवे स्टेशन पर उनकी बहनों तथा अन्य युवतियों को जीआरपी द्वारा गुरुवार की शाम लगभग इटारसी रेलवे स्टेशन पर बंधक बना लिया गया. पुणे से गोवा एक्सप्रेस के जरिए दिल्ली जा रहे थे प्रदर्शनकारी