ETV Bharat / state

दिल्ली में CJP के हिंसक प्रदर्शन में 118 पुलिसकर्मी घायल, जवानों का पुलिस आयुक्त ने जाना हाल; 70 प्रदर्शनकारी हिरासत में

दिल्ली पुलिस ने बताया CJP के संसद चलो मार्च के हिंसक हो जाने के कारण सीनियर अधिकारी समेत 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए.

दिल्ली में CJP के हिंसक प्रदर्शन
दिल्ली में CJP के हिंसक प्रदर्शन (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 21, 2026 at 7:25 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

नई दिल्ली: नई दिल्ली क्षेत्र में सीजेपी (CJP) के विरोध प्रदर्शन के दौरान सोमवार को हिंसा भड़क गई. दिल्ली पुलिस ने बताया कि सोमवार को नई दिल्ली इलाके में कॉकरोच जनता पार्टी के ‘संसद चलो’ विरोध मार्च के हिंसक हो जाने के कारण कई सीनियर अधिकारी समेत 118 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए और लगभग 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया.

दिल्ली पुलिस के अनुसार, प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बार-बार की गई अपील और कानूनी निर्देशों की अनदेखी करते हुए निषेधाज्ञा का उल्लंघन किया. आरोप है कि प्रदर्शनकारियों ने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पुलिस पर पथराव किया, सरकारी वाहनों में तोड़फोड़ की और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाया.

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, इस हिंसा में 118 से अधिक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं. घायलों में स्पेशल कमिश्नर, जॉइंट कमिश्नर, एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी रैंक के वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हैं. कई महिला पुलिसकर्मियों के भी घायल होने की जानकारी दी गई है. वहीं, झड़प के दौरान करीब 60 प्रदर्शनकारियों के भी घायल होने की सूचना है. शेष घायल पुलिसकर्मियों का मेडिकल परीक्षण (MLC) कराया जा रहा है.

हिरासत में लगभग 70 प्रदर्शनकारी

पुलिस ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान 15 से 20 सरकारी वाहनों समेत अन्य सरकारी संपत्ति को भी नुकसान पहुंचाया गया. मामले में करीब 70 प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लिया गया है. दिल्ली पुलिस ने कहा कि दंगा, सरकारी कर्मचारियों पर हमला, सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और अन्य संबंधित धाराओं में एफआईआर दर्ज की जा रही है. पुलिस का कहना है कि कानून-व्यवस्था भंग करने और हिंसा में शामिल सभी लोगों के खिलाफ कानून के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस आयुक्त ने घायल जवानों से की मुलाकात

इस बीच दिल्ली पुलिस आयुक्त अनुराग कुमार ने अस्पताल जाकर घायल जवानों से मुलाकात की. उन्होंने पुलिसकर्मियों का हालचाल जाना और उत्साहवर्धन भी किया. अनुराग कुमार ने उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की और हर संभव सहायता का आश्वासन दिया. उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मी अपनी जान जोखिम में डालकर कानून-व्यवस्था बनाए रखते हैं. पुलिसकर्मियों की वर्दी पर लगी हर चोट उनके कर्तव्य के प्रति समर्पण की गवाही है. यह उनके साहस और देश सेवा के बलिदान का प्रतीक है.

ये भी पढ़ें:

TAGGED:

CJP JANTAR MANTAR PROTEST
सीजेपी का संसद मार्च
CJP PROTEST TURNS VIOLENT IN DELHI
DELHI CP ANURAG KUMAR
CJP PARLIAMENT MARCH

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.