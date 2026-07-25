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CJP Protest End: राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और जनपथ मेट्रो स्टेशन खोले गए

दिल्ली में चार दिन से बंद 18 मेट्रो स्‍टेशनों में से - राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, जनपथ मेट्रो स्‍टेशन को खोल दिया गया.

CJP Protest : Three Metro Stations open, Intrenet Down affects people
राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और जनपथ मेट्रो स्टेशन खोले गए (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 25, 2026 at 6:13 PM IST

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नई दिल्ली: दिल्ली में जंतर-मंतर के आसपास सुरक्षा व्यवस्था के तहत चार दिन से बंद 18 मेट्रो स्‍टेशनों में से - राजीव चौक, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय और जनपथ मेट्रो स्‍टेशन को शनिवार शाम खोल दिया गया. हालांकि जंतर-मंतर के आसपास 2 से 3 किलोमीटर के दायरे में इंटरनेट सेवाएं अभी भी बाधित हैं. इन प्रतिबंधों का असर स्थानीय दुकानदारों, यात्रियों और आम लोगों पर साफ दिखाई दे रहा है. मेट्रो स्‍टेशन बंद रहने के बावजूद छात्र, किसान और विभिन्न संगठनों के समर्थक बड़ी संख्या में जंतर-मंतर पहुंचे.

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), ने NEET पेपर लीक घोटाले रोकने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर किये जा रहे अपने आंदोलन को वापस ले लिया है. शनिवार को धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा के बाद यह फैसला केंद्र सरकार से बातचीत के बाद लिया गया. जिसमें प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज FIRs वापस लेने और आगे की कार्रवाई के लिए लिखित आश्वासन देने पर सहमति बनी.

सरकार के साथ बातचीत के बाद, कॉकरोच जनता पार्टी के चीफ स्पोक्सपर्सन सौरव दास ने कहा, "कॉकरोच जनता पार्टी यह ऐलान करती है कि हम अच्छी नीयत से आंदोलन वापस ले रहे हैं, इस समझ के साथ कि तय शर्तों को तय टाइमलाइन के अंदर पूरा किया जाएगा."

दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी के जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन के मद्देनजर सुरक्षा कारणों से मध्य दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन शनिवार को लगातार चौथे दिन भी बंद रहे. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के अनुसार, ये स्टेशन सुबह साढ़े सात बजे से अगले आदेश तक बंद रहें. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय स्टेशनों पर ‘इंटरचेंज’ (लाइन बदलने) की सुविधा उपलब्ध की गई थी.

इंटरनेट बंद होने से दुकानदारों का कारोबार हुआ प्रभावित

जंतर-मंतर के आसपास इंटरनेट सेवा लगातार कई दिनों से बाधित है. इंटरनेट सेवा बंद होने का सबसे ज्यादा असर जंतर-मंतर के आसपास के दुकानदारों पर पड़ा है. अधिकांश ग्राहक ऑनलाइन भुगतान करते हैं, लेकिन नेटवर्क नहीं होने से डिजिटल पेमेंट नहीं हो पा रही है.

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