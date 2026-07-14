'ऐसे व्यक्ति की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए...' सोनम वांगचुक के अनशन पर बोले चांदना
पूर्व खेल मंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह तत्काल संवाद की पहल करें.
Published : July 14, 2026 at 5:15 PM IST
जयपुर : परीक्षा प्रणाली में सुधार, पेपर लीक की घटनाओं पर सख्त कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) का आंदोलन मंगलवार को भी जारी रहा. आंदोलन के समर्थन में सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक का अनिश्चितकालीन अनशन भी 17 दिन से जारी है. मामले को लेकर पूर्व खेल मंत्री अशोक चांदना ने सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य और उनके आंदोलन को लेकर चिंता व्यक्त की है.
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार समय रहते सकारात्मक पहल करे. किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में संवाद ही सबसे प्रभावी समाधान होता है और सरकार को इस दिशा में संवेदनशीलता के साथ कदम उठाना चाहिए. सोनम वांगचुक केवल एक व्यक्ति नहीं हैं, बल्कि देश के युवाओं, पर्यावरण संरक्षण और सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास से जुड़े एक मजबूत प्रतीक हैं. उन्होंने शिक्षा, नवाचार और समाज के लिए जो कार्य किए हैं, उन्हें देश हमेशा याद रखेगा. ऐसे व्यक्ति की आवाज को गंभीरता से सुना जाना चाहिए.
The Government of India should not let Sonam Wangchuk die.— Ashok Chandna (@AshokChandnaINC) July 14, 2026
If we lose him, we risk losing far more than one individual. We risk losing an emotion, a symbol of patriotism, a sense of security, and a powerful reminder that our unity in diversity is our greatest strength.
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विचारों का सम्मान करना लोकतंत्र की पहचान: उन्होंने कहा कि यदि देश ऐसे लोगों को खो देता है तो यह केवल एक व्यक्ति की क्षति नहीं होगी, बल्कि देशभक्ति, सामाजिक चेतना और राष्ट्रीय एकता की भावना को भी गहरा आघात पहुंचेगा. भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी विविधता में एकता है और विभिन्न विचारों का सम्मान करना लोकतंत्र की मूल भावना है. पूर्व खेल मंत्री ने केंद्र सरकार से आग्रह किया कि वह तत्काल संवाद की पहल करें. सोनम वांगचुक की चिंताओं को सुनें और ऐसा समाधान निकालें जिससे स्थिति सामान्य हो सके. बातचीत के माध्यम से हर मतभेद का समाधान संभव है और सरकार को इस दिशा में सकारात्मक भूमिका निभानी चाहिए. अशोक चांदना ने सोनम वांगचुक से भी अपील करते हुए कहा कि देश को उनकी आवाज, उनके अनुभव और उनके संघर्ष की आवश्यकता है.