अब पत्रिका गेट से शहीद स्मारक पर शिफ्ट हुआ आंदोलन, युवा बोले, 'इस्तीफा स्वीकार करे मोदी सरकार'
युवाओं ने कहा कि नीट पेपर लीक मामले में जो भी लोग दोषी हैं, उन सबकी गिरफ्तारी हो.
Published : July 25, 2026 at 7:09 PM IST
जयपुर: नीट पेपर लीक मामले में केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर दिल्ली में आंदोलन कर रहे युवाओं पर लाठीचार्ज के विरोध में जवाहर सर्किल स्थित पत्रिका गेट पर शुरू किए गए युवाओं के आंदोलन को अब पुलिस ने कमिश्नरेट के पास शहीद स्मारक पर शिफ्ट कर दिया है. जहां पर आज युवाओं ने धरना दिया और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की. युवाओं का कहना है कि हमारे आंदोलन के चलते मोदी सरकार को झुकना पड़ा, लेकिन धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया है, स्वीकार नहीं किया है. इसलिए सरकार को उनका इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए. छात्रों के आंदोलन को देखते हुए शहीद स्मारक के आसपास पुलिस का तगड़ा बंदोबस्त किया गया था.
'हमारी प्रमुख मांगों को स्वीकार करे सरकार': आंदोलन कर रहे सामाजिक कार्यकर्ता रवि मेघवाल का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की खबर सोशल मीडिया के जरिए मिली है. लेकिन सरकार की ओर से अभी कोई स्पष्ट जवाब नहीं आया है. अगर उन्होंने इस्तीफा दे दिया है, तो सरकार को उनका इस्तीफा स्वीकार करना चाहिए. उन्होंने कहा कि हमारे चार प्रमुख मांगें थीं जिनमें से एक प्रमुख मांग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा भी था. दूसरी मांग थी कि जिन बच्चों ने अवसाद में आकर सुसाइड किया है उन परिवारों को सरकार एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा दे. इसके अलावा 20 जुलाई को दिल्ली के जंतर मंतर पर युवाओं के साथ जिस प्रकार हिंसा की गई और उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, उन्हें वापस लिया जाए. साथ ही नीट पेपर लीक मामले में जो भी लोग दोषी हैं, उन सब की गिरफ्तारी हो और सरकार को इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए.
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'एनटीए को बैन किया जाए': एक अन्य युवा का कहना है कि छात्र देश भर में आंदोलन कर रहे हैं. लोकतांत्रिक तरीके से हमारा आंदोलन चल रहा है. हमारी मांग है कि जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, उन परिवारों को सरकार एक-एक करोड़ रुपए का मुआवजा दे. क्योंकि उन परिवारों ने कर्ज लेकर अपने बच्चों को पढ़ाया था. उनकी आर्थिक स्थिति भी कमजोर हो गई और बच्चे भी चले गए. उन्होंने कहा कि धर्मेंद्र प्रधान ने जो इस्तीफा दिया है, उसे स्वीकार किया जाना चाहिए. साथ ही नेशनल टेस्टिंग एजेंसी को बैन किया जाए.
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'युवाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए': युवाओं ने कहा कि जब महात्मा गांधी सत्याग्रह आंदोलन करते थे, तब अंग्रेजी सरकार भी झुक जाती थी, लेकिन यह सरकार इतनी बड़ी तानाशाह है कि झुकने का नाम ना ले रही है. सामाजिक कार्यकर्ता राम सिंह समोता का कहना है कि धर्मेंद्र प्रधान का अभी तक इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. जिस तरह छात्रों के साथ बर्बरतापूर्ण व्यवहार किया गया है, उसके लिए कौन लोग जिम्मेदार हैं? युवाओं पर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, जिन बच्चों ने सुसाइड किया है, उनका क्या होगा. पेपर लीक मामले में संसद में चर्चा होगी या नहीं होगी, उन सबको लेकर हम आंदोलन कर रहे हैं.
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उन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी जिस कठोर कानून की बात कर रहे हैं वो कानून राजस्थान में 4 साल पहले से लागू है, जब तक जवाब देही तय नहीं होगा. तब तक सिस्टम ठीक नहीं होगा. इसलिए दिल्ली में हमारा आंदोलन चल रहा है. पूरे देश में युवा आंदोलन कर रहे हैं. दिल्ली में वार्तालाप क्या रहती है? उसके बाद ही हम तय करेंगे कि हमें आगे क्या करना है.