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देवी दर्शन के बाद CM रेखा गुप्ता बोलीं, 'विरोध के नाम पर जनता को प्रताड़ित करना बर्दाश्त नहीं'

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता का देवी दर्शन ( Etv Bharat )

नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली की राजनीति में गरमाहट देखने को मिली. रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झंडेवालान मंदिर पहुंचकर मां भगवती के दिव्य दर्शन किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस पावन अवसर पर उन्होंने समस्त दिल्लीवासियों और देशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. हालांकि, मंदिर परिसर से बाहर निकलते ही मुख्यमंत्री का रुख कड़ा नजर आया. उन्होंने दिल्ली में हालिया प्रदर्शनों, अराजकता फैलाने की कोशिशों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों पर जमकर निशाना साधा.

झंडेवालान मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर आम जनता को परेशान करना और शहर की व्यवस्था को बाधित करना पूरी तरह अनुचित है.