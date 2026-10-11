देवी दर्शन के बाद CM रेखा गुप्ता बोलीं, 'विरोध के नाम पर जनता को प्रताड़ित करना बर्दाश्त नहीं'
दिल्ली सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता
Published : October 11, 2026 at 2:11 PM IST
नई दिल्ली: शारदीय नवरात्रि के पहले दिन दिल्ली की राजनीति में गरमाहट देखने को मिली. रविवार को दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने झंडेवालान मंदिर पहुंचकर मां भगवती के दिव्य दर्शन किए और विधि-विधान से पूजा-अर्चना की. इस पावन अवसर पर उन्होंने समस्त दिल्लीवासियों और देशवासियों के सुख, समृद्धि और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की. हालांकि, मंदिर परिसर से बाहर निकलते ही मुख्यमंत्री का रुख कड़ा नजर आया. उन्होंने दिल्ली में हालिया प्रदर्शनों, अराजकता फैलाने की कोशिशों और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वाले असामाजिक तत्वों पर जमकर निशाना साधा.
झंडेवालान मंदिर में पूजा-अर्चना के बाद मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रदर्शनकारियों को सख्त चेतावनी दी. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन विरोध प्रदर्शन के नाम पर आम जनता को परेशान करना और शहर की व्यवस्था को बाधित करना पूरी तरह अनुचित है.
"मैं तो यह कहूँगी कि वो दुष्ट लोग जो देश के हित में अपना हित नहीं समझते, वो पापी लोग जिन्हें देश की तरक्की से तकलीफ होती है, जो देश में ऐसा माहौल पैदा करना चाहते हैं जिससे आमजन को तकलीफ हो, जो सार्वजनिक संपत्ति का नुकसान करते हैं. ऐसे सब लोगों को माँ सद्बुद्धि दे या फिर सजा दे."- मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता-
'दिल्ली को बंधक नहीं बनने देंगे'
मुख्यमंत्री ने दो टूक लहजे में साफ किया कि दिल्ली सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षा, सुविधा और शहर में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है. उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता को किसी भी तरह की अनावश्यक परेशानी नहीं होने दी जाएगी. उन्होंने कहा कि जो लोग देश के बारे में नहीं सोच सकते, देश हित में आगे नहीं बढ़ सकते और देश की प्रगति में खुशी महसूस नहीं कर सकते, उनसे दिल्लीवासियों का कोई सरोकार नहीं है. सरकार दिल्ली को किसी भी कीमत पर बंधक नहीं बनने देगी और न ही सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की इजाजत देगी.
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