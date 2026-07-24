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CJP Protest: सोशल मीडिया पर पुलिसकर्मी बनकर रील्स बनाने वाला बर्खास्त, होम गार्ड महानिदेशक ने की पुष्टि

वीडियो और रील्स के जरिए यह भ्रम फैलाया जा रहा था कि आरोपी दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है. हालांकि, स्थिति स्पष्ट करते हुए प्रशासन ने साफ कर दिया है कि रवि कुमार नाम का यह शख्स न तो दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल है और न ही उसका दिल्ली पुलिस महकमे से किसी भी प्रकार का कोई संबंध है. सोशल मीडिया पर वर्दी या प्रभाव का गलत इस्तेमाल कर जनता को भ्रमित करने के, कारण यह कार्रवाई अमल में लाई गई है.

नई दिल्ली: सोशल मीडिया पर खुद को दिल्ली पुलिस का कर्मी बताकर रील्स और वीडियो अपलोड करने वाले युवक के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है. इंस्टाग्राम पर 'रवि लोवी' नाम से सक्रिय रहने वाले इस युवक की असलियत सामने आने के बाद उसे दिल्ली होम गार्ड से तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया है. मामले की गंभीरता को देखते हुए डायरेक्टर जनरल होम गार्ड ने 'एक्स' पर आधिकारिक बयान जारी कर इस बात की पुष्टि की है कि आरोपी का दिल्ली पुलिस से दूर-दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है.

जांच में यह बात सामने आई है कि आरोपी दिल्ली पुलिस में होने का दावा भले ही कर रहा था, लेकिन हकीकत में वह दिल्ली होम गार्ड्स (Delhi Home Guards) के तहत एक स्वयंसेवक (Volunteer) के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा था. बता दें कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ़ होम गार्ड्स एक पूरी तरह से स्वतंत्र और अलग संगठन है, जिसका दिल्ली पुलिस से प्रशासनिक तौर पर अलग ढांचा है.

अनुशासनहीनता और कदाचार पर एक्शन

अपने पद और विभाग की गरिमा के खिलाफ जाकर सोशल मीडिया पर भ्रामक और अनधिकृत वीडियो साझा करने को प्रशासन ने गंभीर कदाचार माना है. इसी अनुशासनहीनता के चलते सक्षम प्राधिकारी ने त्वरित कदम उठाते हुए रवि कुमार को दिल्ली होम गार्ड से बर्खास्त कर दिया है. विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस तरह की हरकतें बर्दाश्त नहीं की जाएंगी और बल की छवि धूमिल करने वालों पर सख्त शिकंजा कसा जाएगा.

विभाग ने स्पष्ट किए निजी विचार

महानिदेशक स्तर से जारी संदेश में यह भी कहा गया है कि आरोपी युवक द्वारा सोशल मीडिया पर व्यक्त किए गए विचार और सामग्रियां पूरी तरह से उसकी निजी क्षमता के अंतर्गत हैं. इन वीडियो का दिल्ली होम गार्ड, दिल्ली पुलिस या किसी भी अन्य सरकारी एजेंसी की नीतियों, विचारों या कामकाज से कोई लेना-देना नहीं है. प्रशासन ने आम जनता से भी अपील की है कि सोशल मीडिया पर इस तरह के भ्रामक दावों पर ध्यान न दें और पुलिस या सुरक्षा बलों के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वालों की तुरंत सूचना दें.

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