CJP प्रदर्शन को लेकर दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर हाई अलर्ट, गुरुग्राम से यूट्यूबर ध्रुव राठी हिरासत में, ड्रोन से निगरानी
CJP प्रदर्शन को लेकर दिल्ली-हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. इस बीच गुरुग्राम से ध्रुव राठी हिरासत में लिए गए हैं.
Published : October 10, 2026 at 10:48 AM IST|
Updated : October 10, 2026 at 11:15 AM IST
गुरुग्राम/सोनीपत: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन को लेकर दिल्ली-NCR में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है. दिल्ली से सटे हरियाणा के बॉर्डर क्षेत्रों में पुलिस ने जांच बढ़ा दी है. सिंघु और कुंडली बॉर्डर सहित प्रमुख रास्तों पर निगरानी की जा रही है. दिल्ली में महरौली-गुड़गांव रोड पर ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी गई. इसी बीच यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम से हिरासत में लिया गया है. वहीं, हरियाणा के कुछ जिलों में कांग्रेस नेताओं समेत कई लोगों के खिलाफ एहतियाती कार्रवाई किए जाने की जानकारी है.
ध्रुव राठी हिरासत में : CJP के विरोध प्रदर्शन से पहले यूट्यूबर ध्रुव राठी को गुरुग्राम स्थित उनके घर से हिरासत में लिए जाने का दावा किया गया है. CJP से जुड़े सोशल मीडिया हैंडल पर पोस्ट साझा कर कहा गया कि सुबह करीब आठ बजे लगभग 50 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में उनके घर पहुंचे थे. पोस्ट में आरोप लगाया गया कि दिल्ली पुलिस ध्रुव राठी को उनके घर से ले गई. हालांकि, पुलिस की ओर से इस मामले में विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आने का इंतजार है. गुरुग्राम पुलिस की पीआरओ टीम ने बताया कि ध्रुव राठी को डिटेन किए जाने के मामले में थोड़ी देर में जानकारी साझा की जाएगी.
#BREAKING Gurugram Police detain YouTuber Dhruv Rathee https://t.co/CCGiUQSim1— IANS (@ians_india) October 10, 2026
दिल्ली-हरियाणा बॉर्डर पर बढ़ाई गई चौकसी: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन की घोषणा के बाद दिल्ली से लगती हरियाणा की सीमाओं पर पुलिस की तैनाती बढ़ा दी गई है. सिंघु बॉर्डर पर सुरक्षा जांच तेज की गई है और ड्रोन के जरिए निगरानी की जा रही है. दिल्ली पुलिस ने महरौली-गुड़गांव रोड पर भी ड्रोन से सुरक्षा व्यवस्था पर नजर रखी. पुलिस का उद्देश्य प्रदर्शन के मद्देनजर कानून-व्यवस्था बनाए रखना और किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहना है.
Delhi: Delhi Police conduct drone surveillance on Mehrauli-Gurgaon Road in view of the CJP protest https://t.co/ITYNQM6DIZ— IANS (@ians_india) October 10, 2026
सोनीपत रेलवे स्टेशन से कुंडली बॉर्डर तक पुलिस तैनात: इधर, CJP के प्रदर्शन को देखते हुए सोनीपत में रेलवे स्टेशन से लेकर कुंडली बॉर्डर तक सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं. रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म और प्रवेश द्वारों पर जीआरपी तथा हरियाणा पुलिस के जवान तैनात हैं. दिल्ली की ओर जाने वाले यात्रियों से पूछताछ की जा रही है. पुलिस अधिकारियों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया और जवानों को संदिग्ध गतिविधियों पर तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए. कुंडली बॉर्डर पर नाके लगाकर वाहनों की जांच भी की जा रही है.
"कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए कदम": रेलवे स्टेशन पर तैनात जीआरपी के एएसआई अजय कुमार ने कहा कि, "प्रदर्शन को लेकर सुरक्षा व्यवस्था मजबूत की गई है. पुलिस लगातार गश्त कर रही है और आने-जाने वाले लोगों पर नजर रखी जा रही है. ये कदम कानून-व्यवस्था बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए उठाए गए हैं. फिलहाल सोनीपत में स्थिति नियंत्रण में बताई गई है.
#WATCH | Security checking intensified at Singhu Border (Delhi-Haryana border) ahead of the Cockroach Janta Party (CJP) protest today at Jantar Mantar. Drones being used to monitor security. https://t.co/cAjXKOd7mK— ANI (@ANI) October 10, 2026
हरियाणा में नेताओं पर एहतियाती कार्रवाई: दिल्ली से सटे हरियाणा के विभिन्न जिलों में भी प्रशासन ने सुरक्षा के मद्देनजर कदम उठाए हैं. उपलब्ध जानकारी के अनुसार, चार जिलों में कांग्रेस विधायक शीशपाल कहरलाला सहित कुछ नेताओं को हाउस अरेस्ट किए जाने का दावा किया गया है. रोहतक में किसान नेत्री पर पुलिस की निगरानी बढ़ाई गई है, जबकि सोनीपत में दिल्ली जा रहे कुछ कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बस से उतारकर थाने ले जाने की जानकारी सामने आई है. इन कार्रवाइयों का उद्देश्य प्रदर्शन के दौरान भीड़ की आवाजाही नियंत्रित करना और कानून-व्यवस्था बनाए रखना बताया जा रहा है.
प्रदर्शन से पहले सुरक्षा एजेंसियां सतर्क: CJP के प्रस्तावित प्रदर्शन से पहले दिल्ली और हरियाणा पुलिस सार्वजनिक स्थानों, रेलवे स्टेशन तथा बॉर्डर क्षेत्रों में लगातार निगरानी कर रही है. ध्रुव राठी को हिरासत में लिए जाने की परिस्थितियों और नेताओं के खिलाफ की गई कार्रवाई पर आधिकारिक जानकारी आने के बाद स्थिति और स्पष्ट हो सकेगी. फिलहाल दिल्ली-NCR में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी है और पुलिस किसी भी संभावित स्थिति से निपटने के लिए सतर्क है.
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