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CJP Protest: पत्थरबाजी में कनॉट प्‍लेस के एसीपी विवेक भगत घायल, एम्‍स में होगा इलाज

जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन से कल रात फिर पत्थरबाजी और पुलिसकर्मियों से मारपीट का मामला सामने आया है

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CJP Protest: पत्थरबाजी में कनॉट प्‍लेस के एसीपी विवेक भगत घायल (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 23, 2026 at 10:12 AM IST

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नई दिल्ली: जंतर मंतर पर चल रहे कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन के बीच बुधवार रात को पत्थरबाजी और पुलिसकर्मियों के साथ मारपीट का मामला सामने आया है. इसमें कनॉट प्लेस के एसीपी विवेक भगत घायल हो गए. उपचार के लिए उन्‍हें डॉ. राम मनोहर लोहिया (आरएमएल) अस्पताल के इमरजेंसी डिपार्टमेंट में लाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उन्‍हें छुट्टी दे दी गई. अब वे अपना इलाज दिल्‍ली एम्‍स में करवाएंगे.

स्पेशल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर जोन-1 देवेश चंद्र श्रीवास्तव ने बुधवार की रात को डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल का दौरा किया. इस दौरान उन्होंने उन पुलिसकर्मियों से मुलाकात की जो 22 जुलाई को जंतर-मंतर पर सीजेपी के विरोध-प्रदर्शन के दौरान गंभीर रूप से घायल हो गए थे.

अस्पताल द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, जांच करने पर एसीपी विवेक भगत के शरीर के ऊपरी और निचले अंगों के साथ-साथ कंधे पर भी कई जगह चोट के निशान पाए गए और सिर के पिछले हिस्से (पैरिएटो-ऑक्सिपिटल क्षेत्र) में सूजन थी. उन्‍होंने कान से खून आने और उल्टी होने की बात भी बताई.

बता दें कि सोमवार को हुए उग्र प्रदर्शन के दौरान भी पुलिस और प्रदर्शनकारियों में झड़प हुई थी. इस दौरान पुलिस ने लाठीचार्ज किया. इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने भी पुलिस पर पत्थरबाजी की जिसमें पुलिसकर्मी और प्रदर्शनकारी दोनों घायल हुए थे. 100 से ज्यादा घायलों को आरएमएल और लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में इलाज के लिए भर्ती कराया गया था. जहां इलाज के दौरान हल्की चोट वाले लोगों को छुट्टी दे दी गई थी. जबकि गम्भीर घायलों का इलाज अभी भी अस्पताल में जारी है. गंभीर घायलों में मध्य प्रदेश के रहने वाले इरशाद और दिल्ली के उत्तम नगर एक 21 वर्षीय युवती शामिल है. दोनों को खराब हालात के चलते वेंटिलेटर पर भी रखा गया था.

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