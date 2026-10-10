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CJP Protest 2.0: दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर सख्ती, वाहनों की जा रही चेकिंग

दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर सख्ती ( ETV Bharat )

नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर आज 10 अक्टूबर शनिवार से कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है.इस प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा दिल्ली में कई एहतियात कदम उठाए गए है. इसी कड़ी में दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं और बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है.

बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में आज शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस के द्वारा टाइट कर दिया गया है. जहां दिल्ली के सभी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस अर्ध सैनिक बल और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात नजर आ रहे हैं. वही सुबह 6:30 बजे जब ईटीवी भारत की टीम बदरपुर बॉर्डर पर ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए पहुंची तो देखा कि दिल्ली पुलिस के जवान और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर निगरानी बनाए रखी है तो वहीं संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी जांच भी की जा रही है.