CJP Protest 2.0: दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर सख्ती, वाहनों की जा रही चेकिंग
दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं
Published : October 10, 2026 at 8:37 AM IST
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली में जंतर मंतर पर आज 10 अक्टूबर शनिवार से कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा प्रदर्शन करने का ऐलान किया गया है.इस प्रदर्शन को रोकने के लिए सरकार के द्वारा दिल्ली में कई एहतियात कदम उठाए गए है. इसी कड़ी में दिल्ली के बदरपुर बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान मुस्तैद नजर आ रहे हैं और बदरपुर बॉर्डर से दिल्ली में प्रवेश करने वाले वाहनों की चेकिंग की जा रही है.
बता दें कि कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए दिल्ली में आज शनिवार को सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली पुलिस के द्वारा टाइट कर दिया गया है. जहां दिल्ली के सभी बॉर्डर पर दिल्ली पुलिस अर्ध सैनिक बल और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान तैनात नजर आ रहे हैं. वही सुबह 6:30 बजे जब ईटीवी भारत की टीम बदरपुर बॉर्डर पर ग्राउंड रिपोर्ट देखने के लिए पहुंची तो देखा कि दिल्ली पुलिस के जवान और दिल्ली ट्रैफिक पुलिस के जवान बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश करने वाले सभी वाहनों पर निगरानी बनाए रखी है तो वहीं संदिग्ध वाहनों को रोककर उनकी जांच भी की जा रही है.
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उनसे काफी पूछताछ किए जाने के बाद उन्हें दिल्ली में प्रवेश दिया जा रहा है. आपको बता दें बदरपुर बॉर्डर फरीदाबाद और दिल्ली को कनेक्ट करता है ऐसे में आज बदरपुर बॉर्डर पर सुरक्षा का चाक-चौबंद व्यवस्था देखा जा रहा है.
दरअसल, कॉकरोच जनता पार्टी के द्वारा आज 10 अक्टूबर से प्रदर्शन का ऐलान किया गया है. जिसको देखते हुए दिल्ली में सरकार कई कड़े कदम उठा रही है जैसे की नॉर्दर्न रेलवे के द्वारा कई ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है. वही दिल्ली के कई बॉर्डर को बंद किया जा रहा है.
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नई दिल्ली क्षेत्र में बसों की आवाजाही पर प्रतिबंध व डायवर्जन
10 अक्टूबर 2026 को नई दिल्ली जिला क्षेत्र में प्रस्तावित प्रदर्शन और सुरक्षा के मद्देनजर सार्वजनिक बस सेवाओं के संचालन में बदलाव किया गया है.
• नई दिल्ली एवं जंतर-मंतर क्षेत्र: जंतर-मंतर के आसपास की सड़कों व नई दिल्ली जिले की मुख्य आर्टिरियल रोड्स पर बस सेवाएं प्रतिबंधित एवं पुलिस दिशा-निर्देशों के तहत डायवर्ट रहेंगी.
• स्कूल बस सेवाएं निलंबित: सरदार पटेल विद्यालय (लोधी एस्टेट) के लिए संचालित होने वाले सभी 25 बस रूटों पर बस सेवा पूरी तरह बंद रहेगी.
• प्रभावित डिपो: नेहरू प्लेस, सुखदेव विहार, कालकाजी, मायापुरी, नारायणा, सुभाष प्लेस, BBM, रोहिणी-II, हसनपुर और नंदनगरी डिपो की बसों के रूट डायवर्ट रहेंगे.
• यात्रियों को सलाह: यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे नई दिल्ली क्षेत्र में यात्रा से पहले ट्रैफिक एडवाइजरी अवश्य देखें.
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