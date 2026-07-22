जंतर-मंतर पर CJP का आंदोलन जारी, भारी भीड़ के कारण व्यवस्थाएं चरमराईं, सफाई बनी बड़ी समस्या
जंतर-मंतर पर CJP के आंदोलन को मिल रहा व्यापक जनसमर्थन. जनसमर्थन के बीच सफाई की अग्निपरीक्षा.
Published : July 22, 2026 at 6:40 PM IST
नई दिल्ली: शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा अनियमितताओं पर कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन लगातार विस्तार ले रहा है. आंदोलन को देशभर से लोगों का समर्थन मिल रहा है और हर गुजरते दिन के साथ प्रदर्शन स्थल पर भीड़ बढ़ती जा रही है. कई लोग स्वयं जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि दूर-दराज के समर्थक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप के माध्यम से भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री भेज रहे हैं.
हालांकि, बढ़ते जनसमर्थन के साथ अब सफाई एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है. भोजन के पैकेट, प्लास्टिक की बोतलों और डिस्पोजेबल सामान के कारण जंतर-मंतर और उसके आसपास का इलाका गंदगी से भरने लगा है.
आंदोलन को मिल रहा देशभर का साथ
प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंदोलन अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों से छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं. जो लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पा रहे हैं, वह ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए भोजन, पानी और अन्य जरूरी सामान भेजकर अपना समर्थन जता रहे हैं. धरने में मौजूद लोगों का कहना है कि लगातार मिल रहा यह सहयोग उनके मनोबल को मजबूत कर रहा है.
भोजन की व्यवस्था, लेकिन बढ़ रहा कचरा
धरना स्थल पर दिनभर भोजन के पैकेट पहुंच रहे हैं. कई स्वयंसेवी संगठन और आम नागरिक भी भोजन वितरित कर रहे हैं. बड़ी संख्या में लोगों के एकत्र होने के कारण खाने के खाली डिब्बे, प्लास्टिक की पानी की बोतलें, डिस्पोजेबल प्लेटें और अन्य कचरा लगातार जमा हो रहा है. जंतर-मंतर के साथ-साथ आसपास की सड़कों पर भी कूड़ा दिखाई देने लगा है. इससे इलाके की सफाई प्रभावित हो रही है.
स्वच्छता बनाए रखने की अपील
धरने में शामिल स्वयंसेवकों का कहना है कि वे लगातार लोगों से अपील कर रहे हैं कि भोजन करने के बाद कचरा निर्धारित स्थान पर ही डालें और आंदोलन स्थल को साफ रखने में सहयोग करें. उन्होंने कहा कि आंदोलन की सफलता के साथ-साथ सार्वजनिक स्थान की स्वच्छता बनाए रखना भी सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है.
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