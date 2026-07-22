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जंतर-मंतर पर CJP का आंदोलन जारी, भारी भीड़ के कारण व्यवस्थाएं चरमराईं, सफाई बनी बड़ी समस्या

नई दिल्ली: शिक्षा व्यवस्था में सुधार, परीक्षा अनियमितताओं पर कार्रवाई और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेतृत्व में चल रहा आंदोलन लगातार विस्तार ले रहा है. आंदोलन को देशभर से लोगों का समर्थन मिल रहा है और हर गुजरते दिन के साथ प्रदर्शन स्थल पर भीड़ बढ़ती जा रही है. कई लोग स्वयं जंतर-मंतर पहुंचकर प्रदर्शनकारियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, जबकि दूर-दराज के समर्थक ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप के माध्यम से भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री भेज रहे हैं.

हालांकि, बढ़ते जनसमर्थन के साथ अब सफाई एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है. भोजन के पैकेट, प्लास्टिक की बोतलों और डिस्पोजेबल सामान के कारण जंतर-मंतर और उसके आसपास का इलाका गंदगी से भरने लगा है.

जंतर-मंतर पर बढ़ती भीड़ के बीच सफाई बनी बड़ी चुनौती (ETV Bharat)

आंदोलन को मिल रहा देशभर का साथ

प्रदर्शनकारियों का कहना है कि आंदोलन अब केवल दिल्ली तक सीमित नहीं है, बल्कि देश के कई राज्यों से छात्र, युवा और सामाजिक कार्यकर्ता यहां पहुंच रहे हैं. जो लोग व्यक्तिगत रूप से नहीं आ पा रहे हैं, वह ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म के जरिए भोजन, पानी और अन्य जरूरी सामान भेजकर अपना समर्थन जता रहे हैं. धरने में मौजूद लोगों का कहना है कि लगातार मिल रहा यह सहयोग उनके मनोबल को मजबूत कर रहा है.