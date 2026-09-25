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रांची में कॉकरोच जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुख्य चुनाव आयुक्त के इस्तीफे की मांग

CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग ( Etv Bharat )

रांची: वोटर लिस्ट में नामों की जांच और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर राजनीतिक बहस के बीच कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग की है. पार्टी ने आरोप लगाया है कि SIR की प्रक्रिया के कारण बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से प्रभावित हुए हैं. पार्टी ने इसे लेकर आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी है.

दरअसल, शुक्रवार को रांची में पत्रकार सम्मेलन के दौरान सीजेपी के प्रांत प्रभारी इशांत कुमार झा ने बताया कि संगठन, SIR की प्रक्रिया को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है. उनके अनुसार, मतदाता सूची में नामों की जांच के दौरान बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम प्रभावित होने की शिकायतें सामने आ रही हैं. पार्टी का कहना है कि इस पूरे मामले में चुनाव आयोग की भूमिका और प्रक्रिया को लेकर स्पष्टीकरण जरूरी है.

CJP ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग (Etv Bharat)

झारखंड में भी आंदोलन को बड़ा करने की तैयारी

इशांत कुमार झा ने कहा कि नई दिल्ली में अभिजीत दीपके की ओर से की गई घोषणा के बाद झारखंड में भी संगठन की ओर से आंदोलन को व्यापक स्तर पर ले जाने की तैयारी की जा रही है. उन्होंने कहा कि मुख्य चुनाव आयुक्त से इस्तीफे की मांग की गई है. पार्टी ने इसके लिए 24 घंटे की समयसीमा तय किए जाने की बात कही है.

24 घंटे के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त इस्तीफा दें

वहीं सीजेपी के प्रांत प्रभारी के मुताबिक, यदि 24 घंटे के भीतर मुख्य चुनाव आयुक्त का इस्तीफा नहीं होता है, तो संगठन आंदोलन को दिल्ली से बाहर देशभर में ले जाने की दिशा में आगे बढ़ेगा. उन्होंने कहा कि SIR को लेकर संगठन अपने स्तर पर विरोध जारी रखेगा और इस मुद्दे को व्यापक स्तर पर उठाया जाएगा.