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CJP ने शुरू किया ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान, ग्रामीण सरकारी स्कूलों की बदहाली दूर करने का लक्ष्य

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) ने ग्रामीण सरकारी स्कूलों की बदहाल स्थिति को सुधारने के लिए देशव्यापी नागरिक अभियान ‘स्कूल ठीक करो’ शुरू किया है. अभियान के तहत ग्रामीण परिवारों, युवाओं और स्थानीय नागरिकों को स्कूलों की सुविधाओं का जायजा लेने और पंचायतों व प्रशासन के सामने समस्याएं उठाने के लिए प्रेरित किया जाएगा. CJP ने अगले दो महीने में कम से कम 100 स्कूलों को बेहतर सुविधाओं से लैस करने का लक्ष्य रखा है.

गांवों के स्कूलों पर रहेगा फोकस

CJP संस्थापक अभिजीत दिपके ने कहा कि अब संगठन का फोकस केवल समस्याओं को सामने रखने तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि जमीनी स्तर पर समाधान के लिए काम किया जाएगा. उन्होंने कहा कि देश की बड़ी आबादी गांवों में रहती है और ग्रामीण बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराए बिना देश का विकास संभव नहीं है. CJP का कहना है कि ग्रामीण क्षेत्रों में कई बच्चे प्राथमिक शिक्षा हासिल करने के लिए भी छह से सात किलोमीटर तक पैदल जाने को मजबूर हैं. मानसून में कीचड़, गर्मियों में तेज गर्मी और सर्दियों में ठंड के बीच बच्चों की यह यात्रा उनके लिए बड़ी चुनौती बन जाती है.

‘सरपंच चैलेंज’ के जरिए होगी निगरानी

अभियान के तहत CJP ने ‘सरपंच चैलेंज’ शुरू किया है. इसमें अभिभावकों और युवाओं से अपने गांव के सरकारी स्कूलों का निरीक्षण करने और वहां मौजूद बुनियादी सुविधाओं की स्थिति की जानकारी जुटाने की अपील की गई है. CJP के मुताबिक, नागरिक स्कूलों में चार जरूरी सुविधाओं की जांच करेंगे. इनमें लगातार बिजली, साफ और सुरक्षित पेयजल, स्वच्छ एवं चालू शौचालय और पौष्टिक व स्वच्छ तरीके से तैयार किया गया मिड-डे मील शामिल है. इन सुविधाओं की कमी मिलने पर स्थानीय पंचायत और प्रशासन के सामने मामला उठाया जाएगा.

मोबाइल से दर्ज होगी स्कूलों की स्थिति

अभियान के तहत नागरिकों को स्कूलों में मौजूद कमियों की तस्वीरें और अन्य जानकारी मोबाइल फोन के माध्यम से दर्ज करने के लिए कहा गया है. CJP का दावा है कि इस रिकॉर्ड को संबंधित अधिकारियों के सामने प्रस्तुत कर जवाबदेही तय करने की कोशिश की जाएगी. संगठन ने ग्रामीण क्षेत्रों में भरोसेमंद स्कूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने की भी मांग की है, जिससे बच्चों को लंबी दूरी तक पैदल चलकर स्कूल जाने की मजबूरी से राहत मिल सके.