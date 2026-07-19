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संसद मार्च से पहले CJP ने की लोगों से अपील, कहा- मार्च को सफल बनाने के लिए दें अपनी सहभागिता

प्रदर्शनकारियों ने घोषणा की कि सोमवार सुबह 9 बजे जंतर-मंतर से संसद की ओर शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा.

संसद मार्च से पहले CJP ने की लोगों से समय पर पहुंचने की अपील
संसद मार्च से पहले CJP ने की लोगों से समय पर पहुंचने की अपील (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Delhi Team

Published : July 19, 2026 at 5:40 PM IST

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नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी के संसद मार्च से एक दिन पहले रविवार को जंतर-मंतर पर विभिन्न छात्र संगठनों ने एकजुटता का प्रदर्शन किया. दिनभर प्रदर्शन स्थल पर हजारों छात्र-युवा, सामाजिक कार्यकर्ता और समर्थक जुटे रहे. प्रदर्शनकारियों ने सोमवार सुबह 9 बजे जंतर-मंतर से संसद तक निकाले जाने वाले "चलो संसद" मार्च को सफल बनाने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि मार्च केवल एक संगठन का कार्यक्रम नहीं, बल्कि देश की शिक्षा व्यवस्था में सुधार और पेपर लीक पर रोक और जवाबदेही तय करने की मांग को लेकर निकाला जाएगा.

मंच से प्रदर्शनकारियों ने "चलो संसद" अभियान का संदेश देते हुए कहा कि अब समय आ गया है कि छात्रों की आवाज सीधे संसद तक पहुंचे. आयोजकों ने घोषणा की कि सोमवार सुबह 9 बजे जंतर-मंतर से संसद की ओर शांतिपूर्ण मार्च निकाला जाएगा. उन्होंने लोगों से बड़ी संख्या में शामिल होने की अपील करते हुए कहा कि यह आंदोलन बेहतर शिक्षा व्यवस्था और जवाबदेही की लड़ाई है.

CJP की ओर से संसद मार्च में बड़ी संख्या में जुटने की अपील की गई (ETV Bharat)

ढोल और नारों से गूंजा जंतर-मंतर: रविवार को पूरे दिन जंतर-मंतर नारों से गूंजता रहा. प्रदर्शनकारियों ने पेपर लीक की घटनाओं, राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) की कार्यप्रणाली और परीक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाए. वक्ताओं ने कहा कि लगातार सामने आ रहे परीक्षा विवादों ने लाखों छात्रों का भविष्य प्रभावित किया है. उन्होंने मांग दोहराई कि परीक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार किए जाएं. केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो.

प्रदर्शन स्थल पर बढ़ती रही भीड़: दिन चढ़ने के साथ जंतर-मंतर पर लोगों की संख्या बढ़ती रही. दिल्ली सहित कई राज्यों से आए छात्र और समर्थक आंदोलन में शामिल हुए. कई लोग अपने हाथों में तख्तियां और बैनर लिए हुए थे, जिन पर शिक्षा सुधार, पारदर्शी परीक्षा प्रणाली और जवाबदेही की मांग लिखी थी. आयोजकों का कहना है कि रविवार की भीड़ इस बात का संकेत है कि संसद मार्च में इससे भी अधिक संख्या में लोग शामिल हो सकते हैं.

संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर जुटी हजारों की भीड़
संसद मार्च से पहले जंतर-मंतर पर जुटी हजारों की भीड़ (ETV Bharat)

सुरक्षा के कड़े इंतजाम: संसद मार्च को देखते हुए जंतर-मंतर और उसके आसपास सुरक्षा व्यवस्था पहले से अधिक कड़ी रखी गई. प्रदर्शन स्थल के दोनों ओर दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों की बड़ी संख्या में तैनाती की गई है. पुलिस के जवान पूरे इलाके में लगातार निगरानी करते रहे. जंतर-मंतर की ओर आने वाले कई रास्तों पर बैरिकेडिंग की गई है. पुलिस आने-जाने वाले लोगों पर नजर रख रही है और सुरक्षा जांच के बाद ही प्रवेश दिया जा रहा है. संवेदनशील स्थानों पर अतिरिक्त पुलिस बल भी तैनात किया गया है.

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