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शामली धर्मांतरण मामले में सीजेएम कोर्ट ने खारिज की चांदनी कुरैशी की जमानत याचिका

शामली धर्मांतरण मामले में सीजेएम कोर्ट ने खारिज की चांदनी कुरैशी की जमानत याचिका. ( ईटीवी भारत )

शामली : उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में धर्मांतरण प्रकरण मामले में चांदनी कुरैशी के अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में चांदनी कुरैशी और उसके पिता की जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया .है अब जिला जज के यहाँ जमानत याचिका लगाने की तैयारी की जा रही है. मामला जनपद शामली की सदर कोतवाली के क्षेत्र के हनुमान धाम के निकट स्थित भारत मेडिकल स्टोर के संचालक देवराज मलिक है. जिन्होंने शामली शहर के निवासी चांदनी कुरैशी और उसके परिवार पर उनके बेटे का प्रॉपर्टी के लालच में धर्मांतरण करने का आरोप लगाया था. शामली धर्मांतरण मामले में सीजेएम कोर्ट ने खारिज की चांदनी कुरैशी की जमानत याचिका. (ईटीवी भारत) इसके बाद पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसमें चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था. वहीं इस पूरे मामले में बाकी आरोपी अभी फरार चल रहे हैं. इनमें धर्म परिवर्तन करने वाले मौलाना भी शामिल हैं.