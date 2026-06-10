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शामली धर्मांतरण मामले में सीजेएम कोर्ट ने खारिज की चांदनी कुरैशी की जमानत याचिका

धर्मांतरण मामले में बाकी आरोपी अभी फरार चल रहे हैं. इनमें धर्म परिवर्तन करने वाले मौलाना भी शामिल हैं.

Chandni Qureshi bail
शामली धर्मांतरण मामले में सीजेएम कोर्ट ने खारिज की चांदनी कुरैशी की जमानत याचिका. (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 3:58 PM IST

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शामली : उत्तर प्रदेश के जनपद शामली में धर्मांतरण प्रकरण मामले में चांदनी कुरैशी के अधिवक्ता ने सीजेएम कोर्ट में चांदनी कुरैशी और उसके पिता की जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे सीजेएम कोर्ट ने खारिज कर दिया .है अब जिला जज के यहाँ जमानत याचिका लगाने की तैयारी की जा रही है.

मामला जनपद शामली की सदर कोतवाली के क्षेत्र के हनुमान धाम के निकट स्थित भारत मेडिकल स्टोर के संचालक देवराज मलिक है. जिन्होंने शामली शहर के निवासी चांदनी कुरैशी और उसके परिवार पर उनके बेटे का प्रॉपर्टी के लालच में धर्मांतरण करने का आरोप लगाया था.

शामली धर्मांतरण मामले में सीजेएम कोर्ट ने खारिज की चांदनी कुरैशी की जमानत याचिका. (ईटीवी भारत)

इसके बाद पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके परिवार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसमें चांदनी कुरैशी और उसके पिता को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया था.

वहीं इस पूरे मामले में बाकी आरोपी अभी फरार चल रहे हैं. इनमें धर्म परिवर्तन करने वाले मौलाना भी शामिल हैं.

चांदनी कुरैशी और उसके पिता के जेल जाने के बाद उनकी जमानत याचिका सीजेएम कोर्ट शामली में लगाई गई थी, जिसे सीजीएम कोर्ट ने खारिज कर दिया है.

अब जिला जज के यहां जमानत याचिका लगाने की तैयारी की जा रही है. देवराज मलिक के आरोपी को लेकर जहां शामली पुलिस ने चांदनी कुरैशी और उसके पिता की गिरफ्तारी के बाद एसआईटी टीम का गठन किया था.

ये टीम इस पूरे मामले की जांच कर रही है. और शामली पुलिस के निशाने पर अब कई मौलाना हैं, जिन्होंने धर्मांतरण कराया.

साथ ही एसआईटी की टीम यह भी जांच कर रही है कि आखिर कितने लोग इसे पूरे घटनाक्रम में शामिल हैं और इसके पाकिस्तानी कनेक्शन क्या है. इन सब पहलुओं की भी जांच की जा रही है.

वहीं चांदनी कुरैशी के वकील मेहरबान अहमद ने बताया कि अब जिला जज की कोर्ट में बेल के लिए अप्लाई की जाएगी.

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शामली धर्मांतरण प्रकरण
CJM COURT REJECTS CHANDNI BAIL
CHANDNI QURESHI BAIL

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