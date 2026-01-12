ETV Bharat / state

अमेठी दीवानी न्यायालय का 17 जनवरी को सीजेआई करेंगे शिलान्यास, सीएम योगी भी रहेंगे मौजूद, 220 करोड़ रुपये की लागत से बनेगा

अमेठी : जिले को न्यायिक ढांचे के रूप में एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है. जिला मुख्यालय गौरीगंज स्थित विशुनदासपुर में दीवानी न्यायालय परिसर का शिलान्यास 17 जनवरी को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत द्वारा वर्चुअल माध्यम से किया जायेगा. जिला प्रशासन कार्यक्रम की तैयारियां को लेकर जुटा हुआ है. दीवानी कोर्ट के निर्माण होने से जिले के वादकारियों को सुल्तानपुर और रायबरेली की दीवानी में नहीं जाना पड़ेगा.

सीएम योगी भी रहेंगे कार्यक्रम में मौजूद : यह कार्यक्रम यूपी के चंदौली में आयोजित किया जाएगा, जिसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और इलाहाबाद हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश भी मौजूद होंगे. जिला न्यायाधीश राम मिलन सिंह स्वयं कार्यक्रम स्थल पर मौजूद रहेंगे. उन्होंने सेंट्रल बार एसोसिएशन अमेठी और जिला बार एसोसिएशन अमेठी के माध्यम से जिले के सभी अधिवक्ताओं को इस ऐतिहासिक मौके पर उपस्थित रहने के लिए आमंत्रित किया है.

2027 तक तैयार हो जायेगा दीवानी परिसर : करीब 220 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले इस अत्याधुनिक दीवानी न्यायालय परिसर के लिए पहली किश्त के रूप में 55 करोड़ रुपये की धनराशि 26 दिसंबर 2025 को जारी हो चुकी है. परियोजना को अप्रैल 2027 तक पूर्ण करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है.